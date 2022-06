Ohne Umsteigen vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) in die USA: Das soll von diesem Sommer an auf zwei weiteren Routen möglich sein. Die norwegische Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways hat am Mittwoch angekündigt, dass sie von Mitte August an vom BER nonstop nach New York und Los Angeles fliegen wird. Mit den beiden neuen Langstreckenverbindungen wächst die Zahl der Routen zwischen dem BER und den USA auf drei. Seit Ende März fliegt United Airlines nach Newark bei New York.

Vom 17. August an werden der Flughafen BER und dem John F. Kennedy Airport (JFK) in New York täglich durch Direktflüge miteinander verbunden, teilte Norse Atlantic mit. Tickets soll es bereits ab 160 Euro pro Strecke geben. Vom 19. August an will die Airline außerdem drei Mal pro Woche zwischen dem BER und Los Angeles fliegen. Auf dieser Route soll der Ticketpreis bei 189 Euro beginnen, hieß es.

Airline besteht erst seit Anfang des vergangenen Jahres

Der Verkauf hat für beide Strecken begonnen, so das Unternehmen. Drei Tarifoptionen mit unterschiedlichen Bedingungen stehen zur Wahl. Passagiere können zwischen der Economy und der Premium Class wählen. „Unsere Premium-Kabine bietet einen branchenführenden Sitzabstand von 43 Zoll und eine Neigung von 12 Zoll, sodass die Passagiere erfrischt an ihrem Ziel ankommen“, wirbt die Fluggesellschaft.

Norse Atlantic ist eine norwegische Fluggesellschaft, die mit niedrigen Preisen wirbt. Das Unternehmen, das seinen Sitz im südnorwegischen Arendal hat, besteht erst seit Anfang 2021. Im Januar dieses Jahres bekam es die Genehmigung des US-amerikanischen Verkehrsministeriums, von Norwegen und der Europäischen Union in die USA zu fliegen. Die Flotte besteht derzeit aus vier Boeing 787-9 Dreamliners. Elf weitere Boeing-Maschinen sollen angeschafft werden.

Auch von Oslo nach Florida

Bislang hat die Luftfahrtgesellschaft den kommerziellen Flugbetrieb noch nicht aufgenommen. Als erstes soll am 14. Juni der Betrieb zwischen der norwegischen Hauptstadt Oslo und New York JFK beginnen, hieß es. Flugtickets gibt es ab 112 US-Dollar pro Strecke. Weitere Routen sind geplant von Oslo nach Fort Lauderdale-Miami und Orlando in Florida sowie nach Los Angeles. Aus den Angaben auf der Website geht außerdem hervor, dass Norse Atlantic auch von London-Gatwick nach New York und Oslo fliegen will.

Die beiden neuen Direktverbindungen zwischen Berlin und den USA bieten „eine direkte und kostengünstige Option, die sowohl Geld als auch Zeit spart“, sagte Bjørn Tore Larsen, der Vorstandsvorsitzende von Norse Atlantic Airways.

Die Hauptstadt-Region leidet darunter, dass für Reisen auf andere Kontinente in den meisten Fällen ein Umsteigen auf anderen Flughäfen erforderlich ist. Darum bemüht sich die Fluggesellschaft FBB seit Jahren um mehr Langstreckenverbindungen - bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Berlin und Brandenburg sind vor allem eine Destanation für den touristischen und sonstigen privaten Verkehr. Andere Regionen werden häufiger von Geschäftsleuten angesteuert, der Airlines größere Gewinnmargen verschafft. Derzeit gibt es nur vier Direktverbindungen vom BER auf andere Kontinente.

United Airline fliegt doch nicht von Berlin nach Washington

So teilte United Airlines Ende März mit, dass die ursprünglich angekündigte zweite Berlin-Route, die nach Washington führen sollte, erst einmal nicht in Betrieb genommen wird. Ein neuer Termin wurde bis heute nicht genannt. „Die Entscheidungen werden anhand zahlreicher Faktoren getroffen, dazu gehören unter anderem die Nachfrage, Kosten und Ressourcen – im Mittelpunkt steht aber immer unser Kunde. Wir haben uns daher entschlossen, uns zunächst auf die tägliche Verbindung vom BER nach New York zu fokussieren,“ so eine Sprecherin zur Berliner Zeitung.