Biobauer Riedel und sein merkwürdiger Wald: Jetzt droht die nächste Klage

Das Grundstück Alt Kaulsdorf 74-78 ist vermutlich das deprimierendste Landschaftsschutzgebiet Deutschlands. Seit Jahren modern hier einst mächtige Obstbäume vor sich hin. Auf dem Gelände liegt Müll, den nächtliche Besucher angeschleppt haben, an einer Ecke ragt das Fundament eines Kellers aus dem Gras, an der anderen hat jemand alte Dachziegel aufgestapelt. Wo sie herkommen, ist unklar. Frische Spuren im Boden zeigen, dass sich hier zumindest die Wildschweine wohlfühlen. Oder auch nicht: In der Mitte des Grundstückes liegen zwei skelettierte Schädel.