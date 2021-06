Berlin - Das begehrte Kabel ist fast nicht zu sehen. Nicht einmal einen Millimeter misst es im Durchmesser und kann dennoch ebenso viele Haushalte ins Internet bringen wie zwei armdicke Kupferkabelbündel. Aber vor allem: Der schmale Weg ist schneller als die vielspurige Autobahn. Denn die Glasfaser ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Besser lässt sich kaum illustrieren, dass weniger manchmal mehr ist. Aber das Weniger ist in dieser Stadt leider auch ziemlich selten.

Zwar beziffert die Senatswirtschaftsverwaltung den Anteil der Berliner mit Zugang zum schnellen Glasfasernetz auf 13 Prozent, doch will man diese Rate bei der hiesigen Industrie- und Handelskammer auf nur fünf Prozent taxieren. In jedem Fall bezeichnet man die Ausstattung dort als „beschämend gering“ für eine „selbsternannte Digital-Metropole“. Das allerdings soll sich ändern. „Berlin wird zur Glasfaser-Hauptstadt“, sagt Srini Gopalan, Deutschland-Chef der Telekom.

40.000 Anschlüsse noch in diesem Jahr

Nachdem im Berliner Senat in der vorigen Woche für die Stadt eine Gigabit-Strategie beschlossen wurde, nach der es bis zum Jahr 2025 in ganz Berlin Internetanschlüsse mit Gigabit-Tempo geben und bis 2030 ein lückenloses Glasfasernetz geschaffen werden soll, wird die Telekom konkret. Eine Million Glasfaser-Anschlüsse will das Unternehmen bis Ende 2027 in Berlin installieren. Noch 2021 sind demnach 40.000 Anschlüsse in Karlshorst, im Hansaviertel, in Siemensstadt und in Weißensee geplant. Dafür werden mehr als 400 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und fast 200 Netzverteiler aufgebaut. Laut Gopalan wird das 27 Millionen Euro kosten.

Für weitere 80 Millionen Euro will die Telekom 2022 etwa 150.000 Anschlüsse in Charlottenburg, Moabit, Alt-Hohenschönhausen, Friedenau, Gropiusstadt, Köpenick, Lichtenberg und einem weiteren Gebiet in Weißensee folgen lassen. „Damit ist Berlin das größte zusammenhängende Ausbaugebiet der Telekom in Deutschland“, sagt Srini Gopalan. Insgesamt will das Unternehmen in den nächsten Jahren fast eine halbe Milliarde Euro in der Stadt investieren.

Dass die Telekom dafür auch im Tiefbau neue Wege gehen will, verdeutlicht eine unscheinbare Baustelle in Karlshorst, wo der Telekom-Manager die Pläne zusammen mit Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop präsentiert. Denn der IT-Konzern wird für das Ausbauprogramm in Berlin erstmals eine Technologie anwenden, die keine breiten Kabelgräben mehr erfordert. Es wird nicht gebaggert, sondern gefräst. Um die neuen Kabel zu verlegen, ist nur noch eine kaum mehr als handbreite, knapp einen halben Meter tiefe Nut nötig. „Da sind wir zehnmal schneller als mit dem Bagger“, sagt Gopalan.

Darüber hinaus trifft die Telekom eigenen Angaben zufolge in der Stadt überwiegend auf günstige Voraussetzungen. In weiten Teilen Berlins würden umfangreiche Leerrohrsysteme existieren. Dennoch hofft man auf Unterstützung. „Die Verlegung von Tausenden von Glasfaser-Kilometern und die Aufstellung von Hunderten von Netzverteilern laufen nicht ohne Baustellen ab“, sagt Anton Renner, Technikchef der Telekom in Berlin, und setzt auf enge Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern und den zuständigen Stellen des Senats.

So wichtig wie Wasser- oder Stromanschluss

Tatsächlich verpflichtet sich Berlin, die notwendigen Rahmenbedingungen für einen möglichst schnellen und effizienten Ausbau zu schaffen. „Wir werden die Genehmigungsverfahren beschleunigen und vereinheitlichen“, verspricht Wirtschaftssenatorin Pop und lobt die Glasfaseroffensive des Dax-Konzerns als wichtigen Schritt auf dem Weg in die digitale Zukunft des Landes Berlin. Der Zugang zu schnellem Internet sei so wichtig wie der Anschluss an das Wasser-, Strom- oder Gasnetz. „Gute Datenverbindungen sind eine Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, gesellschaftliche Teilhabe und für das moderne Arbeitsleben“, so Ramona Pop. Dabei verweist die grüne Senatorin vor allem auf die Bedeutung Berlins als deutsche Digitalhauptstadt, auf die im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohe Zahl an Unternehmensgründungen und eine Digitalwirtschaft, die sich bereits vor Corona als Jobmotor in der Hauptstadt-Wirtschaft bewiesen hat.

Dennoch ist der Nachholbedarf groß. „Das Berliner Breitbandnetz ist aktuell in einem überholten Zustand“, sagt Vincentz Petzholtz, Netzwerk-Chef beim Berliner Start-up Syseleven, das wegen der schlechten Breitbandverbindung innerhalb Berlins sogar einen eigenen Glasfaserring in der Stadt verlegt hat, um eine schnelle Verbindung zu den eigenen Rechenzentren zu erhalten. Er kritisiert, dass Technologien auf Kupferbasis noch immer eingesetzt und sogar gefördert würden, „obwohl Glasfaser die Zukunft ist“. Und andere Unternehmen sehen das ähnlich. Laut Berliner IHK beklagen drei von zehn Berliner Unternehmen eine unzureichende Verfügbarkeit von schnellem Internet am Unternehmensstandort.