Berlin - Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine rechnet die Immobilienwirtschaft mit bis zu 1,29 Millionen Flüchtenden und einem kurzfristigen Bedarf an 500.000 zusätzlichen Wohnungen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Forschungsinstituts Empirica im Auftrag des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), dem Spitzenverband der Immobilienwirtschaft.

Ausgehend von drei Szenarien beliefe sich die Zahl der Flüchtenden demnach auf mindestens 310.000 Menschen. Um sie unterzubringen, würden 120.000 zusätzliche Wohnungen benötigt. Im mittleren Szenario müsste sich Deutschland auf etwa 810.000 Flüchtende und einen Bedarf an 310.000 Wohnungen einstellen. Knapp die Hälfte der Wohnungsnachfrage müsse dabei durch den Neubau gedeckt werden. Mit 1,29 Millionen Flüchtenden und einem Bedarf an 500.000 zusätzlichen Wohnungen sei im Maximum zu rechnen.

Menschen zieht es dorthin, wo Wohnungen knapp sind

Laut Empirica verfügen Flüchtende aus der Ukraine über ein vergleichsweise hohes Bildungsniveau und über eine hohe Frauenerwerbsquote. Deswegen sei anzunehmen, dass die Menschen vergleichsweise zügig in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Vor dem Hintergrund des hiesigen Fachkräftemangels und der schnellen Vergabe von Arbeitserlaubnissen würden sich viele geflüchtete Menschen auf die Suche nach einer Wohnung begeben – oftmals dorthin, wo bereits Wohnungsknappheit vorherrsche und die Lage auf dem Immobilienmarkt ohnehin angespannt sei.

Angesichts der dramatischen Zahlen bekräftigte der ZIA seine Forderung an den Bundeskanzler, einen Flüchtlingsgipfel zur Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten einzuberufen – unter Beteiligung des Bundes, der Länder und Gemeinden sowie der Wirtschaft und Hilfsorganisationen. „Wir haben wenig Zeit“, sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner. „Für die aus der Ukraine geflohenen Menschen müssen wir so schnell wie möglich ausreichende Kapazitäten schaffen, um sie menschenwürdig unterzubringen, mit Wohnungen zu versorgen und uns an der Integration beteiligen, so, wie es unsere Wohnungsunternehmen bereits in der Flüchtlingswelle 2015 vorbildlich getan haben.“

Beschleunigung des Neubaus gefordert

Die bestehenden Möglichkeiten des Baugesetzbuches für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften sollten genutzt und weitere Beschleunigungsmaßnahmen ergriffen werden, so der ZIA-Präsident. „Wir brauchen grünes Licht für Erleichterungen in sämtlichen Phasen des Wohnungsbaus. Immobilienwirtschaft und Kommunen müssen an einem Strang ziehen.“