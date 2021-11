Berlin - „Erzähl doch mal von der DDR! Wie habt ihr gelebt?“ Entgeistert starrte ich mein Gegenüber an, den Mann einer Freundin. Wie fast alle in meinem Bekanntenkreis kommt auch er aus dem Westen. Ich räusperte mich, bevor ich zu einer Antwort ansetzte: „Weißt du, du bist der Erste, der mich das jemals gefragt hat.“ Er wollte wissen, was es zu kaufen gab (nichts Besonderes, aber wenn doch, freuten wir uns sehr), welche Rolle die FDJ spielte (die Blusen waren uncool, die Veranstaltungen oft ganz interessant), was wir in unserer Freizeit machten (Kino, Theater, Disko, Sauna). An diese Unterhaltung muss ich jedes Jahr denken, wenn plötzlich der Mauerfall auf allen Kanälen läuft.

An solchen Tagen dröhnt das Desinteresse, das der Westen der DDR an den restlichen 364 Tagen des Jahres entgegenbringt, besonders laut – das Desinteresse an der real existierenden DDR, an unserem Alltag, jenseits von Mauer- und Stasigeschichten. Es ist doch so: Während es sich Westdeutsche leisten können, den Osten zu ignorieren, mussten Ostler:innen wie ich sich die gesamte westdeutsche Erfahrung aneignen. Einfach, um im Alltag mitspielen zu können.

Das fing bei neuen Worten an: Supermarkt statt Kaufhalle, eh statt sowieso, Samstag statt Sonnabend. Vornamen hatten plötzlich Artikel. Ich lernte, Viertel vor statt Dreiviertel Acht zu sagen, weil mich sonst keiner verstand, und halt ab und zu ein „halt“ in meine Rede einzustreuen. Das alles passierte nebenbei: Niemand setzt sich hin und lernt Westvokabeln, außer man ist Stasi-Agentin – kleiner Scherz.

Verloren in der eigenen Stadt

Es galt, nicht nur neue Wörter, sondern auch ein völlig neues System zu lernen. Die Meldestelle hieß Einwohnermeldeamt, Versicherungen gab es plötzlich ganz viele – Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, auch. Meine Stadt war nicht mehr dieselbe. Ich erinnere mich an den Moment der Verzweiflung, als ich kurz nach der Wende einmal einen bestimmten Laden in Ost-Berlin suchte. Das Geschäft hieß anders, die Straße war umbenannt worden, und selbst die in „Tram“ umbenannte Straßenbahn, die dorthin fuhr, hatte eine neue Nummer. Ich fühlte mich verloren in meiner eigenen Stadt.

Wenn meine westdeutschen Freunde „an Weihnachten“ nach Hause fuhren, hätte ich das am liebsten auch getan. Aber ich war ja schon zu Hause. Und auch wieder nicht. In vielen Gesprächen mit meinen westdeutschen Freunden schnappte ich auf, was die Augsburger Puppenkiste ist, wie es sich anfühlte, mit der ganzen Familie im vollgepackten Käfer nach Italien zu fahren und warum Yps-Hefte toll waren (die Urzeitkrebse!).

Nichts davon hatte ich selbst erfahren – ich saugte die Westkindheiten der anderen auf. Irgendwann freute ich mich sogar mit meinen Freunden, dass der „Braune Bär“ wieder da war – nachdem ich irritiert nachgefragt hatte, was an diesem Tier jetzt so besonders sei.

Ich lernte, Anspielungen auf Loriot-Witze zu erkennen und darüber zu lachen. Langsam erkenne ich, dass ich einen Preis dafür zahle. Denn während ich mir die gesamte westdeutsche Kultur „auf die Festplatte schaffen“ musste, einfach nur, um als normaler Mensch zu gelten, schimmeln meine eigenen Erfahrungen in irgendeiner Ecke meines Hirns vor sich hin.

Der Plüsch-Tscheburaschka im Regal

Das sind die unerwünschten Nebenwirkungen der Integration: An meine DDR-Kindheit kann ich mich kaum erinnern. Im Regal steht noch mein alter Plüsch-Tscheburaschka. Wann immer mir mein alter Pionierausweis in die Hände fällt, starre ich ungläubig darauf. War das wirklich ich? Ja, das war ich. Das merkte ich, als neulich Herricht und Preil im Fernsehen gezeigt wurden. Ich saß wie festgewachsen davor und konnte mitsprechen: „Jeder gute Gärtner macht in seinem Garten einen Haufen.“ Vor kurzem ertappte ich mich, wie ich beim Putzen den Wischmopp schwenkte und „Ich trage eine Fahne, und die-hie-se Fahne ist rot“ vor mich hin trällerte.

Was ist los mit mir? Habe ich meine DDR-Biografie verdrängt? Ich habe mich nie dafür geschämt, aus dem Osten zu sein. Warum auch? Dennoch ergab es sich so, dass fast mein gesamter Freundeskreis Zugezogene aus Westdeutschland waren. Ich hatte eine eigenartige Zwitterposition bei ihnen: Als Berlinerin war ich Einheimische, als Ostlerin fremd.

Aber irgendwas an ihnen gefiel mir. Ich glaube, es war ihre Offenheit, ihre Weltläufigkeit, ihre andere Art, die Welt zu sehen. Auch sie waren vor der Spießigkeit geflüchtet – das konnte ich nachvollziehen. Nach dem Abitur ging ich in die USA – weiter weg vom Osten geht kaum. Meine neuen Freunde kamen aus Frankreich, Spanien, Japan, Südamerika und Ägypten. Ich glaube, ich habe mich gehäutet wie eine Schlange, den Osten abgestreift in seiner Glanzlosigkeit.

Spätestens nach dem Mauerfall schien alles, was vorher wertvoll und gut war, schäbig, abgehalftert, geradezu lächerlich. Das galt für den Friedrichstadt-Palast, unseren ganzen Stolz, der im Vergleich mit den großen Bühnen der Welt wie ein kitschiger Klotz wirkte. Für unsere mühsam erkämpften Autos, die vom Rest der Welt als putzig belächelt wurden. Für unsere Stars, die plötzlich provinziell erschienen, trotz ihres großen Talents. Es wurde offensichtlich, wie wenig der Osten mit dem Westen mithalten konnte. So wie Knusperflocken einfach nicht an Choco Crossies rankamen. Mit dem Abflug nach Amerika warf ich mich dem Westen in die Arme.

Sag mir, wo du stehst

Bis heute passiert es eher selten, dass ich Ossis kennenlerne. Wir reden dann über früher. Manchmal ist das unangenehm. Ich war 17, als die Mauer fiel – da spielte es schon eine Rolle, wie man sich positioniert hatte: „Sag mir, wo du stehst.“ Ich war keine Oppositionelle, ich bin systemkonform erzogen und aufgewachsen. Auch dafür schäme ich mich nicht, denn erstens war es nicht meine Entscheidung und zweitens ist mir rückblickend meine Geradlinigkeit lieber als das doppelte Spiel, das andere trieben. Neulich las ich in der Zeitung über eine Schulfreundin, sie sei in der Christenlehre gewesen. „Ah, interessant“, dachte ich. Ich wusste das nicht. Es gab so vieles, über das wir nicht sprachen – und bis heute nicht gesprochen haben.

Wenn ich mich mit anderen Ossis unterhalte, dann ist das oft eine Offenbarung. Ich merke, wie ich wieder andocke an etwas, das einmal meine Wurzeln waren. Die Kommunikation ist einfacher, es gibt eine gemeinsame Basis. Gerade mit meiner Generation, bei der die Umbrüche mit dem Erwachsenwerden zusammenfielen, verbindet mich viel. Einmal lernte ich eine Ost-Berlinerin kennen, sie ist selbstständig wie ich. Wir sprachen über Existenzängste und Mut zum Risiko. „Wenn man einmal erlebt hat, wie einem das System unter den Füßen wegbricht, dann weiß man, dass es wieder passieren kann. Und dass es trotzdem weitergeht“, meinte sie.

Neulich war ich mit westdeutschen Bekannten unterwegs. Wir unterhielten uns über die Bürokratie in Deutschland. Ich beschwerte mich darüber, dass ich mich in diesem System oft allein gelassen fühle: „Ich habe damals sogar mein Studium abgebrochen, weil ich überfordert war mit der ganzen Organisation. Ständig musste man sich irgendwo an-, ab- und zurückmelden, sich um Seminarplätze prügeln und seinen Scheinen hinterherrennen. Ich wollte doch nur in Ruhe studieren. Warum sagt man nicht einfach: Studier du mal, wir kümmern uns um den Rest. Warum macht man es den Menschen so schwer?“

Meine Bekannte schaute mich grinsend an und fragte süffisant: „Bist du aus dem Osten?“ Ja, bin ich, dachte ich. Und was das bedeutet, willst du eigentlich gar nicht wissen.