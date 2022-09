Für mich fühlt sich der Berliner Winter so an, als hätte ich konstant eine zu dünne Jacke an. Egal wie dick meine Jacke wirklich ist, es ist, als würde mir stetig ein kalter Luftzug durch die Kleidung wehen. Der Winter hier ist zu kalt und zu windig, und ich bin mir sicher, dass ich mit dem Gefühl nicht allein bin. Dass uns im Winter die Heizreserven ausgehen, ist definitiv keine schöne Vorstellung. Aber jetzt haben die Unis und Hochschulen in Deutschland bereits angekündigt, Hörsäle geringer zu beheizen und energiesparende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Das Präsidium der Goethe-Universität in Frankfurt (Main) hält sogar eine vollständige Schließung der Uni für mehrere Tage oder Wochen bei Energieengpässen im Winter für möglich, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schon Anfang August berichtete. Die Vorstellung, nach zwei Wintern gänzlichem Online-Unterricht schon wieder im Lockdown zu studieren, ist entmutigend und macht mich wütend.

Die Goethe-Uni denkt nach erst einem Präsenzsemester schon wieder ans Schließen

Sparen und sich zurücknehmen ist ein Credo aktuell. Doch warum sind Hochschulen die Institutionen, die als Erstes schließen und als Letztes wieder aufmachen? In Pandemiezeiten konnte ich im Winter 2021 schon wieder in Clubs tanzen, während ich am nächsten Tag meinen Laptop nur für eine Online-Vorlesung aufklappte. Der Lockdown war für mich eine Not-Maßnahme, um Ansteckungen zu verhindern, es sollte die Ausnahme bleiben.

Digitaler Unterricht ist anonym und hat nachweislich einen geringeren Effekt als Unterricht in Präsenz. Zu Hause vorm Laptop braucht es Disziplin, um nicht einfach die Kamera auszumachen und die Vorträge der Professoren als Podcast zu betrachten, bei denen man nebenbei aufräumen kann. Und selbst wenn man sich dazu durchringt, das Mikrofon anzuschalten und ins leere Zimmer zu sprechen, fehlt danach der Austausch anderen Studierenden auf den Gängen.

Online-Uni verringert das Potenzial von Studierenden

Bereits 2020 gab es etliche Studien, die belegten, dass Studierende seit der Pandemie verstärkt unter Einsamkeit und Depression leiden. Ich selbst habe mitten im Lockdown angefangen zu studieren und drei vollkommen digitale Semester absolviert, bevor ich das erste Mal in einem Hörsaal saß. Zu Beginn hielten ich und der Großteil aller Studierenden einen Lockdown für sinnvoll und notwendig.

Dabei sind wir Studierenden durch die steigenden Preise der Inflation sowieso einer der ersten Leidtragenden der Energiekrise. Studierende sind diejenigen der Gesellschaft, die sich für Bildung entschieden haben und damit die Zukunft und Daseinsberechtigung der Universitäten sichern. Warum setzen sich dann die Hochschulen so wenig für genau diese Studierenden ein?

Statt die Lernenden nach Hause zu schicken, sollten die Einrichtungen der Universitäten ihre Häuser noch viel mehr als Sammelstellen nutzen, Tag und Nacht. So bleibt der Energieverbrauch der Studentenhaushalte so niedrig wie möglich. Die durchschnittlich gering verdienenden Studenten müssten somit weniger Energiekosten zahlen. Dann würde es nach zwei Jahren so wenig Präsenzuni wie möglich endlich heißen: Kommt in die Uni, so oft es geht!