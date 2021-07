Berlin - Im vergangenen Jahr gab es mehr als 15.000 Demonstrierende in Berlin, diesmal nur etwa 500 bis 1000 – Black Lives Matter scheint für viele tatsächlich ein „Trend“ gewesen zu sein. Ein paar schöne Instagram-Fotos, Likes dafür, dass man ein „Ally“ ist, also eine gute Sache unterstützt. Und heute, ein Jahr später, scheint alles wieder beim Alten.

Die „Black Lives Matter“-Demonstration startete am Freitagnachmittag vom Brandenburger Tor aus mit etwa einer Stunde Verspätung um 16.30 Uhr, unter anderem wegen technischer Probleme. Auf der Kundgebung skandieren trotzdem viele laut mit. „Black lives still matter!“, ruft der erste Sprecher ins Mikrofon. Für die Anwesenden mag das gelten – doch die breite Empörung über den Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten 2020 bezog sich scheinbar viel mehr auf das einzelne Ereignis als auf Polizeigewalt und Rassismus im Allgemeinen.

Freitag Nachmittag arbeiten viele Menschen in Berlin noch, auch die Polizei rechnet damit, dass sich bis 20.30 Uhr an diesem Abend noch viele dem Demonstrationszug anschließen. Die Ansichten darüber, ob die Bewegung aufgrund des Ereignisses des vergangenen Jahres Zulauf bekommen hat, gehen hier auf dem Pariser Platz weit auseinander. Eine Teilnehmerin hat nicht das Gefühl, dass es zu Beginn der Veranstaltung mehr Menschen sind als in den Jahren vor 2020, eher noch weniger.

Sarah und Senait freuen sich dagegen darüber, dass so viele gekommen sind. „Wir sind hier, damit wir zeigen können, dass Black Lives Matter kein Hype vom letzten Jahr ist“, sagt Sarah. Ihre Freundin Senait fügt hinzu: „Wir waren uns nicht so sicher, wie viele Leute kommen. Es ist so schön zu sehen, dass viele gekommen sind. Und nicht nur Leute, die betroffen sind, sondern auch viele weiße Unterstützer:innen.“

Die erste Rede beginnt mit einem Gedicht, das für Gänsehaut bei strahlendem Sonnenschein sorgt. Anklagend fordert die Rednerin auf, Verantwortung für das rassistische System, in dem wir leben, zu übernehmen. „Rassismus ist ein System, das es euch ermöglicht, mit uns darüber zu diskutieren, ob es Rassismus gibt“, sagt sie. Danach betritt Soziologin und Autorin Natasha A. Kelly die Bühne, spricht über Schwarze Geschichte in Deutschland und nennt die Namen von Schwarzen Feministinnen in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert.

Als der Demonstrationszug sich gegen 17 Uhr in Bewegung setzt, übernimmt Musiker KonTa das Mikrophon und rappt: „Ich träume, so wie Martin Luther King, von einer Welt, in der wir alle glücklich sind.“ Besonders die Schwarzen Teilnehmenden sind durchschnittlich relativ jung. Sie halten Plakate in die Höhe, auf denen steht: „Skin color is not a weapon“ und „If you don’t see the problem, YOU are the problem!“

Immer wieder fordern die Veranstaltenden auf, Masken zu tragen und sich zu verteilen. „Wir bieten der Polizei keine Angriffsfläche“, ruft ein Redner mehrmals. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl zu Beginn auf 500, ein Veranstalter geht von 1000 Menschen aus. Kein Vergleich zur Aufregung nach George Floyds Tod.

Die Demonstration geht mit Kundgebungen am Zietenplatz (17 Uhr), Moritzplatz (19 Uhr) und am Spreewaldplatz (20.30 Uhr) weiter. Am Moritzplatz behandeln die Reden Rassismus in der Klimakrise und den Völkermord im heutigen Namibia. Die Zeiten verschieben sich entsprechend um etwa eine Stunde.