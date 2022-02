Nach Tagen der Atempause hat das Klimabündnis „Letzte Generation“ neue Aktionen angekündigt. Für den Fall, dass die Bundesregierung nicht bis Sonntagabend verbindlich mitteile, wann es ein sogenanntes Essen-Retten-Gesetz gebe, werde man wieder aktiv. Das sagte Pressesprecherin Clara Hinrichs am Sonntag.

Nach ihren Worten wolle man sich dann ab Montag auf „anfällige Infrastruktur“ konzentrieren. Sie nannte „Häfen und Flughäfen“. Auf die Frage, ob davon auch der BER betroffen sein könnte, antwortete sie nicht. Auch von Straßenblockaden, bei denen sich Klimaschützer seit Ende Januar teils auf Straßen und Autobahnen festklebten, war nicht die Rede.

Gesprächstermine mit Bundestagsabgeordneten

Gleichzeitig berichtete Hinrichs davon, dass die Initiative in den nächsten Tagen Gesprächstermine mit Bundestagsabgeordneten habe. Am Mittwoch wolle man mit Susanne Mittag sprechen, die für die SPD im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft sitzt. Am Donnerstag gebe es eine Verabredung mit der Grünen-Politikerin Renate Künast.

Ziel dieser Gespräche sei es, ein Essen-Retten-Gesetz auf den Weg zu bringen. Handelskonzerne sollten dazu verpflichtet werden, auf die Vernichtung noch verwertbarer Lebensmittel zu verzichten. Das wäre ein wichtiger Schritt beim Versuch, die Erderwärmung abzubremsen.

Egal, ob die Essen-Retter den BER ins Visier nehmen wollen oder nicht, eine Rolle spielen sie auch in der Berliner Landespolitik weiterhin. Und sei es, um so die rot-grün-rote Koalition zu kritisieren. „Der rechtswidrige Blockade-Spuk muss ein Ende haben“, sagte am Sonntag Kai Wegner (CDU), Oppositionsführer im Abgeordnetenhaus. Der Rechtsstaat dürfe sich nicht länger auf der Nase herumtanzen, die Gesellschaft sich nicht erpressen lassen. Es handele sich nicht um „Dumme-Jungen-Streiche, sondern um klare Straftaten“, so Wegner. Jetzt müsse Schluss sein „mit falscher Toleranz. Rot-Grün-Rot in Berlin muss mit aller Konsequenz gegen die Blockierer vorgehen.“ Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Frank Balzer, ergänzte, es gebe ausreichende rechtliche Möglichkeiten. „Entscheidend ist der politische Wille, sie auch anzuwenden."