Berlin - Was Heimat ist – darüber habe ich mir zum ersten Mal ernsthaft Gedanken gemacht, als mein Vater gestorben ist. Als sei sein Tod nicht unerträglich genug gewesen, mussten meine Familie und ich innerhalb weniger Tage entscheiden, wo er beerdigt werden soll und ihm ein Grab „aussuchen“. Über solche Dinge hatten wir vorher nie ernsthaft geredet. Mein Papa vermied Gespräche rund um den Tod, so wie viele andere auch.

Meine Schwester und mein Bruder wollten seinen Körper nach Istanbul überführen lassen. Denn irgendwann einmal hatte mein Papa fast nebenbei erwähnt, dass er am liebsten neben seiner Mama, also meiner Oma, beerdigt werden wollte. Meine Mutter und ich wollten das nicht. Das hat in meinen Augen nichts mit Respektlosigkeit gegenüber meinem Vater zu tun. Allein der Gedanke, dass er Hunderte Kilometer weit weg von uns ist, erschien mir grotesk. Es ergab keinen Sinn.

Ziemlich schnell stellte sich außerdem heraus, dass eine Überführung ins Ausland inmitten einer Corona-Pandemie – mein Papa starb im Dezember letzten Jahres – anders verläuft als sonst. Die türkischen Behörden erklärten uns, dass mein Papa in einer Art Corona-Friedhof hätte beigesetzt werden müssen. Erst fünf Jahre später hätten wir seinen Körper in einen „Wunschgrab“ umbetten lassen können. Wahnsinn.

Die Entscheidung wurde uns also durch die schrecklichen Umstände abgenommen, die Bestattung sollte in Mannheim stattfinden. Am besagten Tag rief uns ein guter Freund meines Vaters an und sagte uns mit bebender Stimme, dass er sich weigere, zur Beisetzung zu kommen. Mein Papa hätte niemals unter deutsche Erde gewollt, behauptete er. „Er muss in seine Heimat. Nur dort kann er Frieden finden.“ Er rief unzählige Male an, versuchte, uns unsere Entscheidung auszureden. Und er kam wirklich nicht.

Wieso wollen viele Menschen aus Einwandererfamilien in der Türkei beerdigt werden? Vielleicht liegt der Grund darin, dass die Türkei für die allermeisten mit Urlaub, Erholung, Ruhe in Verbindung steht. Weit weg von Arbeit, Stress, den Sorgen des Lebens. Vielleicht glauben oder hoffen die Menschen, dass diese Ruhe auch über den Tod hinaus währt, ohne allzu esoterisch klingen zu wollen.

Oder vielleicht ist türkische Erde, wie der Freund meines Vaters meinte, tatsächlich ein Symbol von Heimat. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass türkischstämmige Menschen Deutschland nicht als ihre Heimat ansehen, sich fremd fühlen, obwohl sie hier ihr Leben aufgebaut und eine Arbeit gefunden haben, hier ihre besten Freunde und ihre Kernfamilie oder gar Verwandte haben, die das Grab in der Türkei, wenn überhaupt, ein- oder zweimal im Jahr, vielleicht aber auch kein einziges Mal besuchen könnten.

Vielleicht werden die Menschen auch nur überführt, weil es schon immer so gemacht wurde. Noch heute entscheiden sich wohl die meisten Einwandererfamilien dafür, dass der Verstorbene zu einem Ort in der Türkei geflogen wird. Auch mein Vater hat unzählige Bekannte verloren, die allesamt in der Türkei beerdigt wurden – mein Papa war in seinem gesamten Freundeskreis vermutlich der Erste, der in Deutschland bestattet wurde. Jetzt ist er bei uns, in Mannheim. Bei seiner Ehefrau, seinen Kindern, seiner Enkeltochter, die ihn jede Woche besuchen gehen. Bei seiner Familie – in seiner Heimat.

