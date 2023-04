Blutwürste in Berlin-Neukölln: Keine Aktivisten braucht das Land, sondern Metzger

Der Liter Blut kostet inzwischen mehr als das Doppelte. Wo Marcus Benser bis vor kurzem noch 1,20 Euro pro Liter zahlte, muss er inzwischen 2,50 Euro berappen. Täglich benötigt er 45 Liter frisches Schweineblut. An Montagen dupliziert sich die Menge, da neben dem Kerngeschäft auch Auslieferungen an Betriebe wie die Brasserie am Gendarmenmarkt oder die Domäne Dahlem anstehen. Wenn nicht gerade Anfang der Woche ist, werden 700 Rinderdärme mit Wurstbrät befüllt. 150 Kilo seiner berühmten Blutwurst stellt Fleischermeister Benser in seiner Neuköllner Blutwurstmanufaktur (Karl-Marx-Platz 9-11, 12043 Berlin) jeden Tag her.