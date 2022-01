Berlin - Trotz des Böllerverbots in Berlin war es laut in der Silvesternacht. Doch auch wenn der Unterschied zu früheren Jahren rein akustisch nicht so gewaltig war, zogen viel weniger Rauchschwaden durch die Stadt. Dass weniger geböllert wurde, zeigte sich auch am nächsten Tag: Die Zahl der Feuerwerksüberreste auf den Straßen war vergleichsweise gering. Allerdings fanden sich immer wieder große Berge. Etwa am S-Bahnhof Storkower Straße. Dort hatten Pyrotechnik-Fans offenbar einen Kleinbus voller Feuerwerk für mehrere Tausend Euro ausgeladen: Die Überreste der Batterien – Stückpreis bis zu 200 Euro – füllten eine Fläche von sechs mal zwei Meter.

Am Neujahrstag sprachen Polizei und Feuerwehr von einem „vergleichsweise ruhigen“ Jahreswechsel in Berlin. Doch in Friedrichshagen wurden 20 Menschen verletzt, elf kamen ins Krankenhaus. Das Berliner Unfallkrankenhaus berichtete auf Twitter, es seien bis zum frühen Morgen „15 sprengkörperassoziierte Verletzte“ eingeliefert worden, von denen fünf sofort operiert werden mussten.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) lobt das Böller-Verkaufsverbot. Die Belastung mit gefährlichem Feinstaub sei teilweise weit über 90 Prozent zurückgegangen. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch forderte: „Wir brauchen ab sofort nicht nur weiter ein Verkaufsverbot, sondern ein vollständiges Böllerverbot in ganz Deutschland, das konsequent durchgesetzt wird.“

In den sozialen Medien läuft eine intensive Debatte. Dort äußerte sich auch Alexander Eichholtz, nach eigenen Angaben Personalrat an der Berliner Charité. Er schreibt auf Twitter: „Feuerwerk stellt keine signifikante Belastung einer Rettungsstelle dar.“ Dann beschreibt er sehr ausführlich, dass vor allem Betrunkene und Drogenkonsumenten das Problem in der Silvesternacht seien. Er erklärt, wie schwer die Verletzungen von Betrunkenen sind und wie die sich in den Rettungsstellen verhalten. Dass sie extra auf Matratzen auf dem Boden gelegt werden, weil sie oft von den Tragen oder von den Betten fallen würden. Dass sie oft so unzurechnungsfähig seien, dass sie nicht mal wüssten, wie ihre Mutter heißt. Dass das Pflegepersonal die Steckdosen abkleben, weil manche gegen die Wände pinkeln, und dass Halbbetrunkene dem Pflegepersonal auch noch erklären, wie die ihre Arbeit machen sollen.

Feuerwerk stellt keine signifikante Belastung einer Rettungsstelle dar. Warum? Was wir an Silvester tun, Thread:



Eichholtz schreibt zur Böller-Problematik: „Ich bestreite nicht, dass es Verletzungen gibt. Aber hier gilt zu schauen, ob es sich um Verletzungen durch illegales Zeug handelt.“ Die geringe Zahl müsse ins Verhältnis gesetzt werden. „Denn: Wer so argumentiert, muss Alkohol verbieten und eine Ausgangssperre verhjängen.“ Darum halte er das Böllerverbot „für reine Symbolpolitik.“

