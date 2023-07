Gerade erst haben die Sommerferien begonnen, da müssen 15.300 Menschen in Marzahn den Tag in einer Turnhalle verbringen. Der Grund: eine Weltkriegsbombe.

Olaf Dewitz schiebt seine Hündin Lotta unter die Bank in der Sporthalle der Kerschensteiner Schule in Berlin Marzahn. Sie lugt neugierig hinter einem seiner Beine hervor, das andere hat der 51-Jährige hochgelegt. Sein rechter Arm ist geschient, an der Wand lehnen Krücken.

Wegen einer Bombenentschärfung am Geraer Ring müssen an diesem Donnerstag 15.300 Menschen evakuiert werden. Viele davon brauchen einen Krankentransport, alles dauert länger als geplant. Um 12 Uhr heißt es, dass gerade mal 30 Prozent der Bewohner evakuiert seien. Um 13.30 Uhr fehlten laut RBB nur noch 35 Menschen. Schon um 6 Uhr morgens waren die Anwohner aufgefordert worden, den 500-Meter-Sperrkreis zu verlassen.

Für Dewitz war das frühe Aufstehen „stressig“. Er hat mehrere chronische Krankheiten, unter anderem Osteoporose und eine Bluterkrankung. In den Warn-Apps seien verschiedene Informationen dazu veröffentlicht worden, wann die Anwohner den Sperrkreis verlassen müssen. Um 7.30 Uhr habe seine Frau ihn in die Sporthalle gebracht, sagt er.

Gegen 12 Uhr wirkt Dewitz eher tiefenentspannt als gestresst. Er spricht von seinem Enkel, wie viel Kraft er ihm gibt, davon, dass das Leben viele Abzweigungen bereithält und man nicht griesgrämig zurückschauen sollte. Er lobt die Organisation vor Ort, dass abgefragt wurde, ob man seine Medikamente dabei hat. „Es gibt Saft, Tee, Kaffee und vorhin haben sie einen Müsliriegel verteilt“, sagt er und nickt zu den Mitarbeitern vom Roten Kreuz, die hinter großen Kaffeekannen stehen. „Ich kann mich nicht beklagen.“ Dewitz hofft nur, nicht hier übernachten zu müssen.

In der Halle sitzen etwa zwanzig Personen, die meisten Rentner, manche im Rollstuhl. Im mittleren Kreis des Fußballfeldes liegen Gesellschaftsspiele zwischen Stühlen, doch die Anwohner setzen sich lieber in die Nähe der Wand. An der Wand stapeln sich Metallkisten mit der Aufschrift „Essenausgabe“. Auf einem der zwei Feldbetten vor dem Fußballtor döst jemand vor sich hin. Eine Katze an einer langen Leine streift umher, ihre Besitzerin führt sie ins Freie. Dewitz trägt ein Armband mit der Nummer 45, mindestens 45 Menschen sind zur Unterkunft gekommen. Viele seien bei dem schönen Wetter spazieren oder einkaufen, vermutet er.

Mitarbeiter vom Roten Kreuz funktionieren Sportgeräte zu Tischen um. Emmanuele Contini

Die Kerschensteiner Schule ist die einzige, zu der die Marzahner ihre Vierbeiner mitbringen dürfen. Einer der Hunde bellt. „Lotta zickt manchmal auch rum“, sagt Dewitz. „Aber ich bin froh, dass sie sich mit den Hunden hier versteht, sie ist ganz ruhig heute.“ Normalerweise knurre sie auch manchmal, wenn sich Menschen nähern. „Sie hat das Gefühl mich beschützen zu müssen, vor allem seit ich auf Krücken gehe.“

An einem Tisch in der Nähe schreibt ein junger Mann etwas auf, vor ihm liegt ein Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache. „Ich will die Zeit zum Lernen nutzen“, sagt der 27-jährige Asif, der seinen richtigen Namen nicht nennen will. Er ist vor sieben Jahren aus Afghanistan geflohen und lebt in einer Unterkunft für Geflüchtete. „Die Organisation war nicht gut heute“, sagt Asif. Die Gruppe aus seinem Wohnheim sei zunächst in einer anderen Schule gewesen, eine Mitarbeiterin hätte sie dann hierher geschickt.

Es ist der erste freie Tag in den Sommerferien. Eine Mutter spielt mit ihrem Sohn Kniffel, „um den Tag zu überbrücken“. Auf dem Tisch liegen Buntstifte und Würfel, eine schwarze Hündin wedelt freundlich. Die 31-jährige Yvonne seufzt bei der Frage, wie der Tag bisher war.



„Anstrengend“, sagt sie. „Wir sind seit kurz nach 6 Uhr hier.“ Yvonne ist Altenpflegerin, sie habe heute glücklicherweise nicht viel zu tun gehabt und sei froh, dass ihre jüngere Tochter noch in den Kindergarten gehen kann. „Wir wohnen zwei Minuten von der Fundstelle entfernt“, sagt sie. Deshalb wusste sie schon seit Dienstag Bescheid. Bei einer 63-jährigen Dame, die sich gerade ein paar Meter entfernt unterhält, war das anders. Sie sagt, dass sie nichts von der Bombe wusste. „Klingel haben wir keine“, sagt sie. „Die haben geklopft.“