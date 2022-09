Die Entschärfung der Fliegerbombe in Berlin-Moabit wird sich wohl bis zum späten Montagnachmittag hinziehen. „Wir werden in Kürze mit der Sprengung beginnen“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung gegen 14.30 Uhr. „Die Vorbereitungen dafür laufen.“ Danach werde das darüber liegende Material abgenommen, um nachzuschauen, um sich der Sprengstoff in der Bombe vollständig umgesetzt habe.

Die amerikanische 50-Kilogramm-Bombe war bei Bauarbeiten an der Sickingenstraße westlich der Beusselstraße gefunden worden. Die Polizei richtete einen Sperrkreis mit einem Durchmesser von 500 Metern ein. Etwa 9000 Menschen, die dort wohnen oder arbeiten, mussten ab Montagmorgen die Häuser verlassen.

Heute wird in der Sickingenstraße in #Moabit eine #Weltkriegsbombe entschärft. Ab 08:00 Uhr wird ein 500-m-Sperrkreis eingerichtet. Ab 11:00 Uhr ist der S-Bahnverkehr der #S41/#S42 zwischen Beusselstraße und Westend eingestellt.

Die Bombe soll kontrolliert gesprengt werden, weil die Bombe und der Zünder stark deformiert sind. Für die Sprengung decken die Polizeifeuerwerker die Bombe mit mehreren Wasserkissen ab. Diese werden über Feuerwehrschläuche jeweils mit 25 Kubikmetern Wasser gefüllt. Das Wasser nimmt Druck und Hitze auf und bremst die Splitter der Bombe. Außerdem gebe es Entlastungsgräben um die Detonation der Bombe abzuschwächen.

Evakuierung verlief ohne Komplikationen

In dem Gebiet befindet sich unter anderem auch der Berliner Großmarkt an der Beusselstraße, der zurzeit nicht beliefert werden kann. Katrin Merten, eine Verwaltungsmitarbeiterin des Großmarktes, erklärt, dass der normale Betrieb heute nicht stattfinden könne, da der Großmarkt heute Morgen vollständig geräumt wurde. „Das ist natürlich schwierig für die Händler, wenn das alltägliche Geschäft heute ausfällt und keine Kunden kommen können“, so Mertens.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch zahlreiche ältere und in ihrer Gehfähigkeit eingeschränkte Menschen den Sperrkreis verlassen müssen. Die Krankentransporte koordiniert das Deutsche Rote Kreuz (DRK), beteiligt sind aber auch andere Hilfsorganisationen wie die Johanniter Unfallhilfe. „Seit acht Uhr sind die Krankentransporte im Dauerbetrieb“, sagte der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks Mitte, Konstantin Keesmann, der Deutschen Presseagentur. Geplant waren demnach rund 60 Transporte. Beim Zeitplan sei man im grünen Bereich.“

Notunterkunft vor allem von älteren Personen genutzt

Außerdem stehen Shuttle-Busse bereit, die betroffene Bewohner seit 8 Uhr von den Sammelpunkten Beusselstraße/Rostocker Straße und Huttenstraße/Ufnaustraße zur Notunterkunft in der nahegelegenen Waldstraße bringen. Im Gebäude des SOS Kinderdorfs Berlin-Moabit ist auf zwei Etagen eine Unterkunft für die Zeit der Evakuierung eingerichtet. Nach Angaben von Ingo Zühlke vom Bezirksamt Mitte leben viele ältere Leute in dem abgesperrten Kiez. „Besonders für ältere Menschen die nicht einfach zu Freunden, zur Arbeit oder in Cafés ausweichen können, ist die Unterkunft hier wichtig“, sagt Zühlke.

Die Unterkunft habe Kapazität für rund 180 Besucher, ansonsten gebe es in einer nahegelegenen Turnhalle in der Siemensstraße noch Platz. Man habe den Tag für die Anwohner gut durchgeplant. Bei der Ankunft in der Einrichtung würden alle Personen zuerst auf Covid19 getestet werden, für positive Fälle stehe ein Isolationsbereich zur Verfügung. Für Verpflegung sei den ganzen Tag gesorgt. Zühlke rechnet damit, dass die Aktion gegen 17 Uhr abgeschlossen sei „Bis alle Menschen zurück in ihren Wohnungen sind, dauert es natürlich etwas länger.“

Die S-Bahn hat bereits ab 11 Uhr ihren Zugverkehr der Linien S41 und S42 zwischen Beusselstraße und Westend eingestellt. Einen Ersatzverkehr mit Bussen bietet sie nicht an. Nach Angaben der BVG sind die drei Buslinien M27, 106 und 123 von den Sperrungen betroffen.