Die Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite ist seit 2011 praktisch überfällig. Seit das graue amerikanische Haus in Mahlsdorf steht, ist es zur Wegmarke geworden. Nachbarn würden ihren Gästen als Ankunftsort längst nicht mehr die Bushaltestation nennen, erzählt Peter Zieb. Vielmehr heißt es, man solle dort aussteigen, wo das amerikanische Haus stehe.



Zieb, 46, Vater von vier Kindern, ist der Bauherr eines in dieser gutbürgerlichen Gegend ungewöhnlichen Anwesens. Mehr noch: Zieb ist gerade mal einer von etwa 110 Bauherren in ganz Deutschland, die in einem Haus im amerikanischen Baustil leben.

Wer von der Frontseite auf das Haus blickt, sieht einen akkurat gestutzten Rasen, einen weißen Holzzaun, an dem ein braunes Holzrad lehnt. Auf der überdachten Eingangsveranda sorgen zwei weiße Schaukelstühle vor lichtdurchfluteten Fenstern für den typisch amerikanischen Flair. Mit fünf Schlafzimmern, zwei Bädern und einer Ausgangsgrundfläche von 161 Quadratmetern eignet sich das Modell „Evans“ ideal für eine große Familie.

Der „Sunroom“ – eine Mischung aus Loggia und Wintergarten Gerd Engelsmann

Das Haus mit den grauen Holzbrettern könnte genauso in den Vereinigten Staaten stehen. Dass das Holzhaus aber eine Attraktion in Mahlsdorf darstellt, liegt an den Präferenzen von Zieb und seiner Frau. Separierte Zimmer hätten Zieb in deutschen Häusern schon immer gestört. Ansehnlicher fand er ein Wohnraumkonzept mit offener Küche und begehbaren Räumen.



Zunächst suchte das Paar nach skandinavischen Häusern. Als man nicht fündig wurde, erinnerte sich Ziebs Frau an ihre Zeit in den USA. Während ihres Aufenthalts dort blieben ihr besonders die unglaublich pragmatischen Einbauschränke in Erinnerung. All diese Wünsche sollten in einem gemeinsamen Haus in Erfüllung gehen. Die Ziebs recherchierten und stießen auf den in Berlin ansässigen Anbieter Boston Haus Baumanagement GmbH.

Das Bestreben des Unternehmens ist es, seit der Gründung im Jahr 1993 schlüsselfertige Holzhäuser im amerikanischen Baustil auf deutschen Boden zu stellen. Die Geschäftsführerin Andrea Lissner-Espe formuliert ihr Ziel ein wenig persönlicher: „Ich möchte einen schönen Fußabdruck auf der Erde hinterlassen und die Menschen erfreuen.“



Lissner-Espe verbindet viel mit dem Land der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten. In Philadelphia hat sie studiert, später einige Zeit in Cincinnati gelebt. Da ihre Kinder in Deutschland geboren werden sollten, kam sie zurück nach Berlin. Hierzulande vermisste sie viele Elemente der amerikanischen Kultur. Als Lissner-Espe hörte, dass Hersteller von amerikanischen Fertighäusern den Zugang zum deutschen Markt suchten, machte sie sich mit einer eigenen Baufirma selbstständig. „Ich habe das Schöne von Amerika nach Deutschland geholt“, sagt sie.

Könnte genauso im Mittleren Westen der USA stehen. Gerd Engelsmann

Dass sie sich damit in einer Nische bewegt, ist Lissner-Espe bewusst. Sie wollte nie mehr als drei bis fünf Häuser pro Jahr bauen. In nunmehr 30 Jahren kamen so nach eigenen Angaben rund 110 solcher Häuser zusammen. Neben Deutschland stehen einige Bauten in Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Drei weitere Häuser stehen in Berlin in Buckow, Rudow und Biesdorf. Lissner-Espe beschäftigt noch eine Sekretärin und einen kanadischen Vorarbeiter fest. Ansonsten arbeitet sie temporär mit Mitarbeitern von Subunternehmen zusammen.

Das Wichtigste sei ohnehin, ein hohes Maß an Individualität und Flexibilität für ihre Kunden mitzubringen. Diese wären meist „offen für etwas, das die Großeltern nicht gemacht hätten“. Lissner-Espe kennt aber auch die Bedürfnisse von deutschen Bauherren. „Wenn die Deutschen sich für etwas Exotisches entscheiden, wollen sie trotzdem einige Standard-Dinge eingebaut haben. So wie Köche versuchen, Fusion-Food zu kreieren, versuche ich, Fusion-Architektur herzustellen“, sagt Lissner-Espe.

Ein Esstisch de luxe

Ein typisch amerikanisches Kinderzimmer fasse etwa neun Quadratmeter. Mit deutschen Eltern sei diese Mini-Größe nicht zu machen. Eine Diele gehöre für die allermeisten Bauherren ebenfalls dazu. In den USA dagegen steht man in Häusern gleich meist im Wohnzimmer. Auch Peter Zieb hat sich in seinem Mahlsdorfer Haus für eine Diele entschieden. Als Grundlage für den Fußboden diente hier, etwas ab von der Norm, ein alter Schornstein. Ein rustikaler Eingang als Kontrast zum Rest vom Haus sollte es sein.

Im Untergeschoss erinnert besonders der geräumige Wohnraum, der zu allen Seiten offen ist, an Häuser, wie man sie beispielsweise aus amerikanischen TV-Serien wie „Two and a half Man“ kennt. „Es geht darum, kommunikative Flächen zu haben“, sagt Lissner-Espe. „Es geht nicht nur darum, sich zurückzuziehen, sondern auch einen Platz für gemeinsame Zeit zu haben. Das Bedeutsamste ist meist der Esstisch.“ Man könnte sagen, bei den Ziebs gibt es sogar einen Esstisch de luxe. Denn nicht nur neben der Küchenzeile steht ein Tisch, an dem gegessen werden kann, sondern auch im angrenzenden „Sunroom“.

Während der Corona-Pandemie haben die Ziebs sich ihr Holzhaus nach hinten heraus um einen offenen Raum erweitern lassen. Wer im „Sunroom“ steht, könnte an einen Wintergarten denken. Doch das treffe es nicht ganz, findet Peter Zieb. Vielmehr sei es ein Raum, der viele große Fenster habe, durch die man viel Sonne abbekomme, gleichzeitig aber vom Regen geschützt sei, und als Bindeglied zum Garten funktioniere. In Irland gebe es solche „Sunrooms“ in fast jedem Haus, erzählt Zieb.

Fenster aus Dänemark

Typisch amerikanisch sind neben den Türknäufen die Schiebefenster mit weißem Blendrahmen. „Durch den Rahmen wirkt jedes Fenster wie ein eigenes Bild“, sagt Andrea Lissner-Espe, die die Fenster – und die meisten der anderen Materialien – inzwischen nicht mehr aus den USA importiert. Zwar seien die amerikanischen Fenster qualitativ hochwertig, die Anforderungen der Bundesregierung an die Wärmewerte, die sogenannten U-Werte, könnten aber nicht mehr erfüllt werden. Lissner-Espe bezieht die Fenster gegenwärtig aus Dänemark.

Ein Dekorad – fehlen nur noch das Pferd und Grandpa im Schaukelstuhl. Gerd Engelsmann

Bei allem Holzarchitektur-Schick stellt sich die Frage nach Pflege und Lebensdauer der amerikanischen Holzhäuser. „Ein Holzhaus ist ein Haus, das arbeitet“, sagt Peter Zieb. Im Sommer gebe es manchmal Stellen, die Risse aufweisen. Das sei aber normal und nicht unbedingt ein Makel. „Wenn man sich an die Regeln hält – sprich alle 15 Jahre etwa die Fassade streicht und nicht mit dem Hochdruckreiniger säubert –, hält das Haus mindestens 100 Jahre“, sagt Lissner-Espe.



Zur Frage nach dem Brandschutz bemüht sie einen Vergleich. „Wenn Sie ein Lagerfeuer machen, wissen Sie, dass nur kleine Hölzer gut brennen. Ein größeres Holzscheit bringen Sie nicht zum Brennen. Wir verbauen nur große Stücke Holz. Deshalb sehe ich Brand nicht als Gefahr. Und natürlich entsprechen unsere Häuser den Brandschutzordnungen der Landesbauordnungen.“

Kann man den viel beschworenen American Way of Life – also einen Lebensstandard, den man durch Zielstrebigkeit und harte Arbeit erlangen soll – in diesen Häusern spüren? Peter Zieb bejaht: „Wir können hier machen, was wir wollen.“ Ein bisschen deutsch ist das Haus aber auch. Was zahlt man für ein schlüsselfertiges amerikanisches Holzhaus? Für den Quadratmeter werden 2900 Euro brutto fällig. Rechnet man dies auf die 161 Quadratmeter des Modells „Evans“ – das nach eigenen Angaben beliebteste Modell – hoch, ergibt sich in diesem Fall ein Gesamtpreis von etwa 467.000 Euro.

Lissner-Espe könne von ihren drei bis fünf Häusern pro Jahr gut leben. Sie selbst wohnt in einer Mietwohnung, da ihr ein riesiges Haus zu groß sei. Die 65-jährige Geschäftsführerin plant aber bereits ihr eigenes amerikanisches Holzhaus. Es soll in Portugal gebaut werden, wohin sie in nicht allzu ferner Zukunft ihren Alterswohnsitz verlegen möchte. „Ich suche einen Nachfolger“, sagt Lissner-Espe. Bis der gefunden wird, will sie aber noch ein wenig Fusion-Architektur kreieren.

