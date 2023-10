Anna Segal steht an diesem sonnigen Vormittag an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte hinter einem Absperrband der Polizei. Genau dort, wo eigentlich niemand hindarf – mit Ausnahme der Mitglieder der orthodoxen jüdischen Gemeinde Kahal Addas Jisroel. Segal hält einen Becher Kaffee in der Hand, sie sieht müde aus. „In der letzten Zeit habe ich das Gefühl, eine wandelnde Zielscheibe zu sein“, sagt die 37-Jährige mit ernster Miene.

Jüdinnen und Juden würden bedroht, sagt sie, ihre Häuser und Wohnungstüren mit dem Davidstern markiert. Bei vielen Gemeindemitgliedern wecke so etwas das Trauma des Holocaust. „Das“, so sagt sie, „ist die neue Realität.“

Segal ist Geschäftsführerin der Kahal-Adass-Jisroel-Gemeinde an der Brunnenstraße, die 450 Mitglieder hat, die Hälfte von ihnen sind Kinder. „Wir hatten eine Vorahnung, dass so etwas geschehen würde“, sagt sie und nickt mit dem Kopf in Richtung der Synagoge, die in der Nacht angegriffen wurde.



Zwei Vermummte hatten gegen 3.45 Uhr Molotowcocktails in Richtung des Gemeindezentrums geworfen. Ein Brandsatz soll auf dem Gehweg explodiert, der andere vor dem Gebäude zerschellt und erloschen sein. Die Täter agierten wohl im Schutz eines Baucontainers, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht. Die Angreifer entkamen unerkannt. Ein Objektschützer, der das Gebäude bewachte, alarmierte die Polizei.

Der Nahostkonflikt auf den Straßen Berlins

Terror von Islamisten gegen Israel, Vergeltungsschläge des jüdischen Staates – im Nahen Osten eskaliert die Lage, und nicht nur in Berlin steigt die Zahl antisemitischer Straftaten. Der Nahostkonflikt und seine Auswirkungen sorgen auch in der deutschen Hauptstadt immer wieder für Polizeieinsätze. So auch in der Nacht zum Mittwoch: an der Sonnenallee, am Holocaust-Mahnmal – und eben auch in der Brunnenstraße nach dem Anschlag auf die Synagoge.



Dort will Rabbiner Schlomo Rottmann das Gemeindehaus und die Synagoge besuchen. Er sagt, er habe am Dienstagabend einen Mann gesehen. Dieser habe Videos mit dem Handy gedreht. Das habe die Gemeindemitglieder verunsichert. Auf Nachfrage hätten die Polizeibeamten erklärt, dass das Filmen auf offener Straße in Deutschland erlaubt sei.

Zweiter Anschlag verhindert

Einen zweiten Anschlag konnte die alarmierte Polizei verhindern. Sie nahm am Morgen einen mit einem Palästinensertuch vermummten Mann fest. Er raste gegen 8 Uhr mit einem Elektroroller in den von der Polizei abgesperrten Bereich. In Höhe der Synagoge warf er den Roller weg und wollte zum Gebäude laufen. Sicherheitsleute stoppten den 30-Jährigen. Bei der Festnahme soll er antiisraelische Parolen gerufen haben.

„Viele von uns haben Angst“, sagt Anna Segal. Der Mobilisierungsaufruf von Anhängern der Hamas hatte die jüdische Community auch in Berlin beunruhigt. Noch vor einigen Taten hatte auch sie ihre Kinder unbesorgt „sichtbar jüdisch“ mit Schuluniform zur Schule geschickt, erzählt die Frau mit den schulterlangen blonden Haaren. Das sei nun vorbei. Die Kippas werden versteckt. Die Pflicht, eine Schuluniform zu tragen, wurde ausgesetzt. In der Community kursieren Listen, auf denen kugelsichere Westen angeboten werden.

Abgesperrt: Die jüdische Einrichtung in der Brunnenstraße war am Mittwoch abgesperrt. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Seit dem Brandanschlag ist die Brunnenstraße abgesperrt. Selbst Fußgänger dürfen den Bereich nicht betreten, in dem das jüdische Gemeindezentrum steht. Hinter dem Absperrband steht ein Funkwagen mit Blaulicht, ein weißer Transporter der Kriminaltechnik parkt ein paar Meter weiter.



In dem Gebäude ist eine Kita untergebracht, mit Platz für 100 Kinder. Auch eine jüdische Schule hat dort ihren Sitz sowie das Rabbinerseminar. Nur noch selten kommen Eltern und bringen ihre Kinder in die Kita. Es herrscht Angst. „Wir versuchen, ein normales Leben weiterzuführen, solange es die Lage erlaubt“, sagt Pavel Lybarsky, der Vorsitzende der Gemeinde.

Brennende Blockaden auf der Sonnenallee

Auf der Sonnenallee in Neukölln ist es am Mittwochvormittag ungewöhnlich ruhig. Nach den Ausschreitungen am Vorabend hat sich die Lage beruhigt. In der Nacht brannten Blockaden, auf der Sonnenallee warfen Menschen immer mehr Gegenstände auf die Fahrbahn und zündeten sie an. Die Feuerwehr meldete: „Unsere Einsatzkräfte wurden beim Eintreffen mit Steinen beworfen.“ Die Feuer wurden mit einem Wasserwerfer gelöscht.

All das geschah, nachdem ein Krankenhaus in Gaza offenbar von einer Rakete getroffen wurde und wohl auch Hunderte zivile Opfer zu beklagen sind. Erst hieß es, verantwortlich sei Israel, dann aber, dass es auch eine fehlgezündete Rakete der Terrorgruppe „Islamischer Dschihad“ gewesen sein könnte.



Am Vormittag danach sitzen nur wenige Menschen in den Cafés oder kaufen an den Gemüseständen ein. Dort, wo sonst reges Treiben herrscht, gibt es wenig Andrang. Ab und zu fährt ein Polizeiwagen vorbei. Über einigen Geschäften hängen Palästina-Flaggen. Hervor sticht ein Laden, in dem Kleidung und andere Dinge angeboten werden. Dort hängen über den Schaufenstern gleich fünf Palästina-Flaggen.

Die Häuserfassaden sind meist stark beschmiert. Und doch fallen bei genauerem Hinsehen überall propalästinensische Sticker auf: kleine Fahnen, abgerissene Flugblätter und Solidaritätsbekundungen mit Palästina. An manche Bäume sind Palästina-Flaggen als Graffiti gesprüht. Andere Baumstämme leuchten weiß. Dort wurde die Farbe großflächig aufgebracht. Trotzdem sind darunter noch ganz leicht die Konturen der rot-grün-schwarz-weißen Flagge zu erkennen. An einem Stand werden Halsketten mit runden Amuletten angeboten, auf denen ebenfalls eine Palästina-Flagge zu erkennen ist.

Im Laufe des Tages versammeln sich immer mehr Polizisten in jenem Bereich der Sonnenallee, der an den Hermannplatz anschließt. Am frühen Vormittag sind nur wenige Beamte vor Ort, nach dem Mittag sind einige Polizeiwagen auf der Straße unterwegs. Zahlreiche Beamte sind auf den Fußwegen zu sehen. Größere Auseinandersetzungen mit der Polizei gibt es nicht. Ein Passant fällt auf dem Hermannplatz auf; er kommt mit zwei Beamten ins Gespräch. Und sagt zu ihnen: „Sie stehen doch als Feindbild da, wenn Sie hier permanent vor Ort sind.“

Der Mitarbeiter eines Kiosks kann das bestätigen. Zu Tumulten auf der Sonnenallee komme es zwar meist abends, aber auch tagsüber sei die Polizei mittlerweile vor Ort. Die Lage hier sei seit Tagen permanent angespannt. Abends gebe es dann regelmäßig Proteste und Ausschreitungen. „Die versammeln sich meist vor Risa“, sagt der Kioskmitarbeiter und meint damit den arabischen Hähnchenimbiss Ecke Reuterstraße. Dort gab es mehrfach Ausschreitungen und Solidaritätsbekundungen mit Palästina.

Vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln ist es friedlich. Vergangene Woche gab es dort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer. Die Lehrkraft schlug dem Schüler ins Gesicht, nachdem dieser eine Palästina-Flagge auf dem Schulhof gezeigt hatte. Seither gibt es einen Wachschutz vor der Schultür, auch an diesem Mittwoch stehen dort zwei Männer.

Auf einem Schild vor dem Eingang der Schule klebten vergangene Woche noch einige propalästinensische Sticker. Diese wurden mittlerweile entfernt. Am Schulgebäude und auch ringsum sind einige Aufkleber zu sehen, eine Kopie des Lexikoneintrags zum Begriff Apartheid. Das soll auf die Situation der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen anspielen.



Am frühen Nachmittag parken überall Polizeiautos an der Sonnenallee, auch an der Ecke Reuterstraße. Für den Nachmittag war eine Demonstration angemeldet, die aber verboten worden ist. Vor dem Eingang des U-Bahnhofs Hermannplatz hält eine Frau ein Pappschild in der Hand. Darauf steht: „Stop Genocide“.

Polizisten schützen Holocaust-Mahnmal

Am Mahnmal für die ermordeten Juden am Tiergarten ist am Mittwoch erst mal wieder der Alltag eingekehrt. Reisebusse parken an der Hannah-Arendt-Straße, Schulklassen stehen vor dem Museum in der Schlange. Unerlaubterweise springen Kinder von Stele zu Stele. Das Gelb der Laubblätter an den Bäumen strahlt vor dem blauen Himmel. Eine Securityfrau ermahnt die Eltern, die ihre Kinder auf die Stelen steigen lassen. „Heute ist schon einer heruntergefallen.“ Von der Polizei keine Spur.



Das war in der Nacht anders. Nachdem sich die Nachricht von den Ereignissen im Gazastreifen verbreitet hatte, versammelten sich Hunderte Menschen vor dem Brandenburger Tor zu einer spontanen Pro-Palästina-Kundgebung. Die Stimmung war aufgeladen. Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft an.

Mahnmal für die ermordeten Juden Europas am Mittwoch: In der Nacht davor musste es von Polizisten geschützt werden. Benjamin Pritzkuleit

Die Polizisten setzten wohl auch Reizgas ein. Nach der Versammlung hätten Demonstranten versucht, zum Platz des 18. März zu gelangen, also auf die andere Seite des Brandenburger Tores. Das teilte die Polizei auf der Plattform X mit. „Dabei wurden auch unsere Einsatzkräfte angegriffen.“



In unmittelbarer Nähe befindet sich das Holocaust-Mahnmal. Dort, auf der Seite zum Tiergarten, postierten sich in engem Abstand viele Polizisten mit Helm, manche führten auch Hunde mit. Ein Denkmal für die Opfer des Holocaust unter Polizeischutz.

Am Tag danach ist keine Polizei zu sehen. Ein Mann namens Lars schießt ein Foto nach dem anderen. Der 46-Jährige ist aus Dänemark gekommen und findet das Mahnmal nicht sehr schön. Als er zwischen den Stelen entlangging, habe er sich Gedanken über die Symmetrie gemacht und darüber, was sie zu bedeuten hat. Er sagt, er könne sich nicht vorstellen, dass jemand das Denkmal mit den aktuellen Ereignissen in Verbindung bringe.

Die 15 Jahre alte Erina hat eine klare Meinung. Sie findet, dass auch die getöteten Palästinenser ein Denkmal haben sollten. „Das wäre schön“, sagt sie. „Es sind Kinder gestorben, Familien.“ Sie kommt aus Rheinfelden in Baden-Württemberg und ist mit ihrer Klasse auf einem Schulausflug. Dass die Polizei das Denkmal beschützt hat, überrascht Erina. „Das Denkmal hat ja nichts damit zu tun, sondern mit der früheren Geschichte“, sagt sie.

Die Kippa wird jetzt versteckt

In der Brunnenstraße ist Shlomo Afanasev am Morgen zum Gemeindezentrum geeilt – ohne seine Kinder, die dort in die Kita und die Schule gehen. Er lebt seit 22 Jahren in Berlin, amtiert als Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Hannover. Afanasev knetet ein Basecap in den Händen. Bis vor kurzem war es für ihn undenkbar, damit seine Kippa zu verdecken. In diesem Kiez habe man immer zeigen können, dass man jüdisch sei. „Ich habe mich hier immer sicher gefühlt“, erzählt der 43-jährige Vater von fünf Kindern. Dass so etwas mitten in Berlin geschehen könnte, sei für ihn unvorstellbar gewesen.



Nun ist die Angst vor neuen Anschlägen da; er sorgt sich auch um seine Familie. Er hat seine Söhne angewiesen, die Kippa immer zu bedecken. Afanasev hat ein Video aus einem Fenster des Gemeindehauses gedreht. Es zeigt Polizisten, die nach dem missglückten Brandanschlag auf dem Gehweg nach Spuren suchen.

Der Regierende Bürgermeister kommt

Am Nachmittag besucht der Regierende Bürgermeiste Kai Wegner von der CDU die Synagoge. Er ist noch im Gebäude und hat noch kein Statement abgebeben, da rufen zweimal junge Männer aus vorbeifahrenden Autos „Free Palestine“.



Die Polizei ist an diesem Donnerstag in ganz Berlin mit acht Hundertschaften im Einsatz, um in Wedding, im Regierungsviertel und in Neukölln für Ordnung zu sorgen. Für den Abend werden Unruhen erwartet. Eine für den späten Nachmittag angekündigte Demonstration unter dem Motto „Demo in Solidarität mit Palästina“ ist verboten worden. Sie sollte vom Neuköllner Richardplatz zum Kottbusser Tor ziehen. In der Verbotsbegründung heißt es: Es seien volksverhetzende, antisemitische Ausrufe zu erwarten, aber auch Gewaltverherrlichungen, Einschüchterungen und Gewalttätigkeiten.

Davon lassen sich die Anhänger der radikalen Palästinenser-Gruppierung Samidoun nicht stören. Sie rufen für den Abend zu Protesten in Neukölln auf. Wieder auf der Sonnenallee, auf der es den ganzen Tag so ruhig war. Auch linksradikale Gruppen wie die Antifa mobilisieren ihre Anhänger.



Die Polizei richtet sich darauf ein, dass es – wie schon am Vortag – zu gewalttätigen Angriffen auf Beamte kommen wird. Die Nacht wird wieder lang für die Berliner Polizisten.