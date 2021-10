Berlin - Zumindest anfangs wird die Form gewahrt. „Lieber Michael Müller“. So beginnt ein Brief von Berlins früherem Bausenator Wolfgang Nagel an den scheidenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller (beide SPD). Und er endet auch verbindlich: „Mit freundlichen Grüßen.“ Dazwischen jedoch ist der Brief eine einzige Abrechnung mit Müllers Arbeit der vergangenen sieben Jahren. Der Brief, den Nagel in der Berliner Presselandschaft verteilte, facht einen schon langen währenden Streit in der Partei weiter an.

„Nie hätte ich gedacht, dass ich Dir einmal diese Abrechnung über Deine politische Arbeit als Regierender Bürgermeister von Berlin zukommen lassen würde“, schreibt Nagel, Senator für Bau- und Wohnungswesen von 1989 bis 1996. „Aber jetzt kann ich mich leider nicht mehr zurückhalten.“

Nagel beklagt ein „seit Jahren allgemeines Verwaltungsversagen wie z.B. das Nichtfunktionieren der Bürgerämter oder die fehlende Digitalisierung der Ämter in Berlin, für das Berlin ebenfalls bundesweit bekannt ist“. Das Chaos vom Wahltag sei das i-Tüpfelchen. Für all das trage „natürlich insbesondere der Regierende Bürgermeister eine Gesamtverantwortung“.

Weiter kritisiert Nagel, dass unter Rot-Rot-Grün die Wohnungs- und Mietenpolitik „letztlich völlig gescheitert“ sei. Menschen mit durchschnittlichem Einkommen fänden keine Wohnung mehr. „Der Mietendeckel war ein politisches Desaster, wurde wider besseres juristisches Wissen durchgezogen, lediglich aus Rücksicht gegenüber den beiden Koalitionspartnern. Und der Volksentscheid ist ja auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil die Senatspolitik auf dem Wohnungs- und Mietenfeld dem nichts entgegensetzen konnte und letztlich die Berlinerinnen und Berliner alleingelassen hat.“

An anderer Stelle wird Nagel persönlich. „Hast Du Dich jemals gefragt, warum die Berliner Landesregierung bundesweit das schlechteste – und da kannst Du Dich persönlich durchaus auch einbeziehen – Ansehen hat?“, fragt er Müller. „Und hast Du Dich jemals gefragt, warum auch die Berliner und Berlinerinnen selbst ihre Landesregierung als schlecht oder sehr schlecht beurteilen?“ Zuletzt stellt er Müller ein „miserables Zeugnis“ aus, an dem auch dessen Bekanntheitsgrad als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz nichts geändert habe.

Die Berliner SPD streitet seit Jahren – eigentlich immer ist Michael Müller dabei

Hintergrund ist, dass Nagel Müller unterstellt, dieser lasse seiner Nachfolgerin Franziska Giffey keine Entscheidungsfreiheit bei der Bildung einer Senatskoalition für die kommenden fünf Jahre. Viele in der SPD sehen das auch so.

Nun gibt es in der Partei seit vielen Jahren Streit, und eigentlich immer war Michael Müller irgendwie beteiligt. Zuletzt krachte es Anfang 2020, als Franziska Giffey und Raed Saleh ihm den Parteivorsitz wegnahmen. Da war klar, dass er auch nicht noch einmal Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl werden konnte.

Jetzt eskaliert es wieder. Tatsächlich fordern bereits sechs von zwölf SPD-Kreisverbänden ein rot-rot-grünes Weiter-So. Dazu gehören Müllers Heimatverband Tempelhof-Schöneberg und auch Charlottenburg-Wilmersdorf, in dem er Exil für seinen Sprung in den Bundestag fand.

Andere Kreise wie Mitte jedoch lassen sich nicht ohne Weiteres einem Pro- oder Kontra-Müller-Schema zuordnen. Dort herrschen eher linke Kräfte, die Spitzenkandidatin Giffey das Kokettieren mit CDU- oder FDP-Positionen übelnehmen.

Auch wenn die Abstimmungen in den Kreisen teils sehr knapp ausfielen, muss Franziska Giffey das Votum ernst nehmen. Sie selbst präferiert eine rot-grün-gelbe Ampel. Diese hätte sechs Stimmen Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Doch reicht das? In Giffeys eigener Partei gibt es keine Ampel-Begeisterung, bei den Grünen noch viel weniger. Wie also könnte sie sich sicher sein, nicht schon bei der ersten Wahl im Parlament – der der Regierenden Bürgermeisterin – durchzufallen? Sie wäre bekanntlich nicht die erste Sozialdemokratin, die mutmaßlich an den eigenen Leuten abprallt: 2005 scheiterte Heide Simonis in Schleswig-Holstein.

So weit ist es in Berlin noch lange nicht. Doch die Stimmung in der SPD ist nach dem mäßigen Wahlergebnis von 21,4 schlecht – und viele misstrauen ihrer Spitzenfrau. Es geistert ein Szenario durch die Reihen der Kritiker: Giffey könnte rot-grün-rote Verhandlungen absichtsvoll platzen lassen und dann – um Neuwahlen zu verhindern – eine rot-schwarz-gelbe Deutschlandkoalition vorbringen. Das jedoch, so sagen einflussreiche Sozialdemokraten, wäre „politischer Selbstmord“. Da könnte nicht einmal mehr Wolfgang Nagel, der Mann aus dem vorigen Jahrtausend, helfen.