Mann tötet fünfjährige Tochter: Zeugen beschreiben ihn als liebevollen Vater

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der fünfjährigen Emma am Landgericht in Cottbus hat die Mutter des Angeklagten am Freitag erklärt, dass das Kind „als Spielball“ benutzt worden sei. Von der Kindesmutter. Ihr Sohn sei ein liebevoller Vater gewesen.



Angeklagt ist Michael Q., der Vater des getöteten Mädchens. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der 51-jährige Autoschlosser soll am 18. April 2021 seine kleine Tochter in seinem Haus im brandenburgischen Doberlug-Kirchhain umgebracht haben.

Zunächst habe der Angeklagte versucht, das Mädchen zu ertränken. Als dies misslang, soll er das Kind mit einem USB-Kabel erdrosselt haben. Anschließend beging Michael Q. einen Suizidversuch. Er wurde jedoch rechtzeitig gefunden und überlebte. Im Prozess hatte er ein Geständnis abgelegt und erzählt, sich die Tat nicht erklären zu können, jedoch auch von großen Erinnerungslücken gesprochen.

Michael Q. muss sich zum zweiten Mal wegen der Tat vor Gericht verantworten. Nach einer ersten Verurteilung zu 14 Jahren Haft wegen Totschlags im Dezember 2021 hatte die Kindesmutter Revision eingelegt und Recht bekommen.



Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies den Fall an eine andere Strafkammer des Cottbuser Landgerichts zurück. Die obersten deutschen Strafrichter hatten beanstandet, dass die Ablehnung der Mordmerkmale nicht tragfähig begründet sei.

Zu Beginn des zweiten Verfahrens gab der Vorsitzende Richter einen rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes möglich sei. Vor allem dann, wenn der Prozess ergeben sollte, dass er das Kind umgebracht habe, um sich an seiner Ex-Frau, Emmas Mutter, wegen der Trennung zu rächen.



Dass seine Frau ausgezogen sei, sei ihrem Sohn schon nahe gegangen, erklärt die 69-jährige Mutter des Angeklagten vor Gericht. Als er die Kindesmutter kennengelernt habe, sei er verliebt gewesen und habe von der „Frau seines Lebens“ gesprochen, erinnert sich die Zeugin.

Vor allem wegen der Kinder sei ihm die Trennung schwer gefallen. Ihr Sohn habe alles für sie getan. Doch Michael Q. habe seine Stieftochter nicht mehr sehen dürfe und ihm sei auch verwehrt worden, zu ihrer Einschulung zu gehen, erzählt die Zeugin. Seine leibliche Tochter Emma kam jedes zweite Wochenende zu ihm. Das Kind wurde an einem Sonntag getötet.



Am dritten Verhandlungstag werden vor allem Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten gehört, die Mutter, der Stiefvater, Freunde. Sie alle sprechen davon, dass Michael Q. sehr liebevoll mit seiner Tochter umgegangen, nie wütend geworden sei. Wie das Verhältnis zur Kindesmutter war, will der Vorsitzende Richter von einer Freundin des Angeklagten wissen. „Er hat sie geliebt, er hat um sie gekämpft“, antwortet die 39-Jährige. Der Michael sei „ein ganz toller Mensch“.

„Die Trennung hat ihn traurig gemacht. Er konnte sie nicht verstehen“, erzählt eine andere Bekannte von Emmas Vater. Sie erzählt, dass das Kind einige Zeit vor der Tat erzählt haben soll, dass die Mama wieder heiraten werde. Michael Q. habe ihr daraufhin gesagt: „Jetzt hat sie sich einen genommen, der Geld hat. Jetzt wollen sie mir das Haus wegnehmen.“



Michael Q. hatte seine Frau im Februar 2015 geheiratet. Sie brachte eine kleine Tochter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Schon im Dezember 2015 kam Emma auf die Welt, sie soll ein Wunschkind gewesen sein. Die Familie zog in ein Einfamilienhaus in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster).



Ende 2019 trennte sich Emmas Mutter von Michael Q., sie zog aus dem gemeinsamen Haus aus. Vor Gericht erzählte sie, dass er sich zu einem Kontrollfreak entwickelt und eifersüchtig über sie gewacht habe.



Der Prozess wird am 11. Juli fortgesetzt.