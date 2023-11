Vor zwei Jahren verschwand Milina K. aus Luckenwalde spurlos. Auch heute noch ist unklar, was mit der 22-Jährigen geschah. Die Ermittlungen laufen noch immer – wegen eines Tötungsdelikts „gegen einen namentlich bekannten Tatverdächtigen“, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Ansonsten hüllt sie sich in Schweigen.



Milina K. verschwand in der Nacht zum 25. September 2021. Sie hatte sich mit zwei Freunden im Nuthepark von Luckenwalde (Teltow-Fläming) getroffen. Die kleine Grünanlage liegt sehr zentral in der Stadt – direkt an einer viel befahrenen Straße. Laut ihren Freunden soll sich Milina K. zwischen ein und zwei Uhr verabschiedet haben.

Was dann geschah, ist unklar. Das Fahrrad, mit dem die junge Frau unterwegs war, hatte sie in der Nähe des Parks angeschlossen. Von dort bis zur Wohnung von Milina K. waren es nur zwei Kilometer. Doch dort traf sie nicht ein. Sie meldete sich auch nicht mehr, wie üblich, bei ihrem Vater.



Als die als zuverlässig geltende Frau am folgenden Montag nicht an ihrem Arbeitsplatz erschien und ihre Familie sie auch nicht mehr auf dem Handy erreichen konnte, ging der Vater zur Polizei und erstattete Vermisstenanzeige. Doch weil Milina K. volljährig war, sahen die Beamten zunächst keine Gefahr für Leib und Leben der jungen Frau. Ermittelt wurde daher erst einmal nicht.

Polizeitaucher suchen den Teich ab, Spürhunde im Einsatz

Das änderte sich erst, als Milina K. verschwunden blieb, Freunde und Verwandte mit Handzetteln und Suchplakaten das Schicksal der jungen Frau ergründen wollten. Nun suchten Polizeitaucher den Teich am Nuthepark ab – ohne Erfolg. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Milina K. war auch weiterhin nicht auffindbar.

Noch drei Wochen nach dem Verschwinden der jungen Frau erklärte die Staatsanwaltschaft, sie gehe davon aus, dass Milina K. noch lebe. Oberstes Ziel sei es, sie wiederzufinden. Doch der Optimismus der Fahnder verflog, weil sich die Frau nicht mehr gemeldet hatte – weder bei ihrer Familie, noch bei Freunden, noch an ihrem Arbeitsplatz. Zudem war ihr Handy außer Betrieb. Auch das Konto von Milina K. wies seit der Nacht ihres Verschwindens keinerlei Bewegungen auf.



Was mit Milina K. geschehen ist, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft in Potsdam äußert sich nur kryptisch: Zum Verbleib der jungen Frau gebe es derzeit keine Erkenntnisse. „Mit Rücksicht auf die Ermittlungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte macht die Staatsanwaltschaft Potsdam gegenwärtig keine weiteren Angaben“, heißt es. Man bitte um Verständnis.