Die Zahl illegaler Einreisen ist in diesem Jahr massiv gestiegen. Die Flüchtlinge kommen über die polnisch-deutsche Grenze. Hier ein Grenzpfeiler in Frankfurt (Oder) in den polnischen Nationalfarben Patrick Pleul/dpa

Nicht erst mit dem Angriff auf die Ukraine sind die weltweiten Flüchtlingsbewegungen wieder zu einem stärkeren Problem in Deutschland geworden. Auf die dauerhaften Klagen vieler Kommunen, dass sie mit der Aufnahme oft völlig überlastet sind, reagiert nun die Brandenburger Landesregierung: Ab 1. Juli wird die praktische Verteilung der Flüchtlinge geändert. Das teilte das Potsdamer Innenministerium am Freitagnachmittag mit. Minister Michael Stübgen (CDU) sprach von einem Paradigmenwechsel, der zu einer Entlastung der Kommunen führen soll.

Die wichtigste Neuerung: „Personen, die keine konkrete Aussicht auf einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel haben, werden nicht mehr weitergeleitet“, heißt es. „Stattdessen verbleiben sie zukünftig in der Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörde und werden an den Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht und versorgt.“



Stübgen hatte zudem seit Monaten auch immer wieder feste Kontrollen an der Grenze zu Polen gefordert – ähnlich wie sie in Bayern an der Grenze zu Österreich üblich sind. Das wird auch von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unterstützt, der sächsische Innenminister Armin Schuster fordert ebenfalls solche Kontrollen. Doch die zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnt dies bislang ab und plädiert für mehr „verdachts- und anlassunabhängige Kontrollen“.

Steigerung um 170 Prozent

Die Landesregierung geht von 11.000 Fällen von illegaler Einreise allein an der Brandenburger Grenze aus. Das sei eine Steigerung um 170 Prozent. Vor einigen Tagen hatte die AfD-Fraktion im Landtag die Einrichtung fester Grenzkontrollen gefordert. Das hatte die Mehrheit im Landesparlament abgelehnt. Stübgen, der als Minister nicht Mitglied der CDU-Fraktion ist, stimmte nicht mit ab.



Die aktuelle Neuregelung in Brandenburg bedeutet nach Angaben des Ministeriums für die Kommunen, dass sie im Jahr 2023 bis zu 4000 Personen weniger als ursprünglich geplant versorgen und betreuen müssten. Dadurch reduziere sich das Aufnahmesoll für die Landkreise und die kreisfreien Städte. „Wir verschaffen den Verantwortlichen vor Ort ein wenig Luft“, sagte Stübgen.

Die neue Regelung sieht vor, dass die Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme derzeit nach den gesetzlichen Vorgaben auf maximal 18 Monate befristet ist. Zusätzlich werden nun auch mehr Angebote für Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen gemacht. Außerdem will Brandenburg eine „konzentrierte Rückreiseberatung“ anbieten.

„Brandenburgs Kommunen sind durch den anhaltenden Zugang von Geflüchteten am Limit ihrer Aufnahmekapazitäten angekommen“, sagte Stübgen. „Maßnahmen zur Reduzierung des Zustroms von der Bundesregierung und auf europäischer Ebene entfalten bisher keinen spürbaren Effekt.“ Deshalb habe die Landesregierung beschlossen, durch eine Umstellung der Verteilpraxis für Entlastung der Kommunen zu sorgen. „Personen ohne Aussicht auf einen Aufenthaltstitel werden ab sofort nicht mehr an die Kommunen weitergeleitet. Das ist ein Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik.“

Forderung nach deutlicher Senkung der Zahlen

Seit Beginn dieses Jahres sind bis Freitag in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 5735 Personen registriert. Das sind nach Angaben des Ministeriums 2244 Personen mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist eine Steigerung um 64 Prozent. Dabei sind allerdings „Vertriebene mit Ukrainebezug“ nicht mit eingerechnet.



Das Innenministerium hob hervor, dass die extreme Belastung der Kommunen nicht allein durch die Landesregierung behoben werden könne. Das Ministerium erwartet – wie jeden Sommer – verstärkte Zugangszahlen an der Grenze. Stübgen sagte: „Eine deutliche Reduzierung des Migrationsgeschehens bleibt daher zwingend erforderlich, wenn wir mit unseren Integrationsbemühungen nicht scheitern wollen.“