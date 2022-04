Schöneiche - Artem spricht kaum Deutsch, dafür ist sein Lächeln genauso einladend wie seine Gesten. Artem hält sich nicht lange mit Reden auf, sondern bietet „Kava“ oder „Moloko“ an, also Kaffee oder Milch. Die Frage nach Caj, nach Tee, verneint er und sagt freundlich, aber bestimmt: Milch oder Kaffee. Also beides. Artem füllt einen Kochtopf, klettert die vier Stufen zu seinem Haus hinauf und stellt ihn auf den Herd. Dann befüllt er den Milchtopf – ebenfalls mit Sand. Dann reicht er beide Töpfe herüber, verneigt sich leicht und sagt: „Kava. Moloko.“ Geduldig wartet er auf das Urteil. Und strahlt über das Lob für den leckeren Milchkaffeesand.

Der Ernst der Lage ist allgegenwärtig

Artem ist sieben Jahre alt. Der quirlige Junge rennt über den Bauernhof in Schöneiche bei Berlin hinüber zu dem Pferd Milo. Seit etwas mehr als einem Monat ist das Leben dieses kleinen Jungen wieder ein großes Spiel. Doch der Ernst der Lage ist allgegenwärtig. Am Dach seines kleinen hölzernen Spielhauses im Hof hängt die ukrainische Flagge in den Farben Blau-Gelb.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die Fahne seiner Heimat weht über Artems hölzernem Spielhaus mitten auf dem Grätzhof in Schöneiche.

Artem ist Ukrainer und stammt aus einem kleinen Dorf. Seine Eltern – Alexander (29) und Vita (26) – sind mit ihm und dem acht Monate alten Davyd gleich nach Beginn der Kampfhandlungen geflohen. Und sie hatten Glück – in doppelter Hinsicht: Es ist reiner Zufall, dass es sie auf den Grätzhof verschlagen hat, zu einer Familie, die viel Erfahrung mit Menschen auf der Flucht hat. Und das zweite Glück: Der Hof liegt mitten in Schöneiche, keine zwei Kilometer von der östlichen Berliner Stadtgrenze entfernt, in Brandenburg.

In Berlin wären sie vier von mindestens 60.000 ukrainischen Kriegsgeflüchteten und wohl recht allein in der unübersichtlichen Millionenstadt. Auch in Berlin gibt es viele freiwillige Helfer, aber wegen der Masse an Flüchtlingen auch lange Wartezeiten und viele bürokratische Hürden.

In Schöneiche sind die Strukturen überschaubar, dörflich – wie zu Hause. Hier gehören die vier zu den 90 Ukrainern unter den 13.000 Schöneichern. Der Ort gilt als Musterkommune in Sachen Flüchtlingshilfe. Hier zeigt sich, wie hilfreich die kleinteiligen Strukturen der Provinz sein können.

Claudia ist die Chefin auf dem Grätzhof

„Claudia, Claudia, Claudia.“ Artem ruft den Namen oft und laut. Er will die Aufmerksamkeit von Claudia Buchallik (57), der Chefin des Hofes mit dem schönen alten Wohnhaus, den Scheunen, den weiten Wiesen und alten Obstbäumen. Viel Platz, viel Licht, viel Luft. Tauben fliegen umher, Pferde wiehern, und Dackel Ella schleicht stumm über den Hof. Artem rennt dem Hund hinterher.

Doch am liebsten ist er bei Claudia Buchallik, einer Landwirtin in wetterfester Kleidung und mit einer freundlich-zupackenden Sprache. „Artem ist mein Schatten“, sagt die 57-Jährige. „Er folgt mir überall hin.“ Gerade sind sie mit dem Traktor durchs Dorf gefahren. Das machen sie fast jeden Tag, und Artem ist hinterher einfach nur glücklich.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Artem und seine Mutter Vita, die sich vor allem um das schwer kranke Baby Davyd kümmern muss.

Claudia Buchallik weiß noch nicht allzu viel über ihre Gäste, die seit dem 3. März bei ihr wohnen. Sie gibt ihnen Zeit, drängt nicht. Denn die Familie ist nicht nur vor dem Krieg geflohen. Auf ihren Schultern lastet noch ein Problem.

Vita, die Mutter, kommt aus dem Haus, sie hat kurz das schlafende Baby allein gelassen. Ihr Blick ist ernst, bedrückt. Artem läuft sofort zu ihr und umarmt sie. Sie sagt kurz etwas zu ihm, dann geht sie schnell wieder zu Davyd. „Das Baby hat eine lebensbedrohliche Krankheit“, erzählt Claudia Buchallik. Muskelatrophie, eine Art Muskelschwund, bei der auch Nervenzellen des Rückenmarks absterben. Wenn Kinder nicht behandelt werden, sterben sie meist in den ersten zwei Lebensjahren. Das sei auch der Grund, warum der Vater ausreisen durfte – obwohl wehrpflichtige Ukrainer das eigentlich nicht dürfen. Er habe eine Betreuungsvollmacht für das Kind. „Die Krankheit ist sehr selten“, sagt sie und erzählt vom Kampf mit den hiesigen Behörden und den Krankenkassen, damit die Kosten für die Medikamente übernommen werden. „Immerhin 11.000 Euro pro Monat.“

Die Eltern hoffen auf eine Spezialspritze. Claudia Buchallik hat bereits Kontakt zu Spezialisten der Charité aufgenommen. „Wenn das Baby die Spritze bekommt, hat es die Chance, das Erwachsenenalter zu erreichen“, sagt sie. Doch die Medikamente sind teuer, äußerst teuer. Sie sagt, im Internet sei von mehr als zwei Millionen Euro die Rede. Die Eltern hatten bereits in der Ukraine eine Sammelaktion im Internet gestartet. „Dann kam der Krieg dazwischen“, sagt Claudia Buchallik. „Nun arbeiten wir dran, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt.“

„Er ist so ein cooler Junge“

Artem kommt auf die Terrasse gerannt und verteilt Spielkarten. Alle müssen mitspielen. Ein Spiel, dessen Regeln nur er kennt. Aber fünf Minuten lang haben alle Spaß. „Frieden kann so einfach sein“, sagt Claudia Buchallik und schaut auf Artem. „Er ist so ein cooler Junge.“ Ihre vier Kinder sind längst aus dem Haus. „Mein Enkel ist drei, hoffentlich wird der auch mal so.“ Artem läuft los, holt die Rollschuhe und ruft: „Claudia, Claudia, Claudia.“ Die lacht und sagt: „Ohne ihn hätten wir nicht so viel Spaß.“

Diese Frau hat eine große Gelassenheit im Umgang mit ihren Gästen, eine Ruhe und tiefe Freundlichkeit. Sie weiß, dass sie ihre Gäste nicht ständig bemuttern muss, dass sie Freiraum und Eigenständigkeit brauchen, um sich nicht als Bittsteller zu fühlen. Die ersten Flüchtlinge auf dem Grätzhof kamen in den 1990er-Jahren und waren vor dem Krieg in Bosnien geflohen. Die Flüchtlinge aus Afghanistan brachte die Familie dann im Haus von Claudias Oma unter.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Claudia Buchallik fährt fast jeden Tag mit Artem und dem Traktor eine Runde durchs Dorf.

Warum machen sie das alles? Claudia Buchallik, deren Vater hier Pfarrer war, hebt die Schulter. „Weil Hilfe gebraucht wird. Natürlich wäre es schöner, wenn es nicht nötig wäre.“ Sie erzählt von einem Freund, der ein kleines Haus hat, aber meist bei seiner Freundin in Berlin lebt. „Den habe ich überzeugt, und nun wohnt in dem Haus eine Familie aus der Ukraine.“

Auf die Frage, wie lange der Besuch bei ihr bleiben darf, schaut sie etwas irritiert. „So lange es nötig ist.“ Dann erzählt sie von den Flüchtlingen aus Bosnien. „Die blieben sechs Jahre.“ Sie erzählt aber auch, dass die Ämter gerade die Aufenthaltsgenehmigung für die Ukrainer auf ihrem Hof verlängert haben. Von den üblichen 90 Tagen auf drei Jahre. „Da ist Vita, die Mutter, sofort in Tränen ausgebrochen“, erzählt Claudia Buchallik. „Sie dachte, dass sie nun so lange in Deutschland bleiben muss. Aber sie will so schnell wie möglich wieder nach Hause.“

Das kulturelle Herz des Ortes

Ein paar Ecken weiter in Schöneiche steht die Kulturgießerei, eine alte Werkhalle, das kulturelle Herz des Ortes. Draußen an der Wand eine große Regenbogenfahne, ein Zeichen für Toleranz. Auf dem gelben Streifen in der Mitte steht „Nie wieder Krieg“.

Aber auch in Schöneiche war die Stimmung nicht immer so. Das beweist allein die Existenz des Vereins Bündnis für Demokratie und Toleranz. Eine typische Gründung aus den 90er-Jahren, um der lauten Minderheit der Neonazis etwas entgegenzusetzen, die damals auch in Brandenburg vielerorts die Straßen beherrschten.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Regenbogenfahne als Zeichen der Toleranz – und auf dem gelben Streifen steht: „Nie wieder Krieg“.

Noch heute ruft das Bündnis zu Putzspaziergängen auf, um Neonazi-Sticker von den Laternen zu kratzen. „Bei der ersten Flüchtlingswelle 2015 ist das Bündnis wieder so richtig zu neuem Leben erwacht“, sagt Beate Simmerl, die Chefin der Kulturgießerei. „Damals nahmen viele Leute Flüchtlinge bei sich auf.“ Die Bürger helfen jetzt wieder. Die einen spenden Geld, die anderen sammeln alte Fahrräder, reparieren sie und schenken sie den Flüchtlingen. Die nächsten fahren sie zum Amt, gehen mit ihnen zu Kulturveranstaltungen oder kochen gemeinsam.

Die einen kommen aus der Ukraine, die anderen aus Schwaben

2015 wurde in der Kulturgießerei auch das Café International gegründet. „Ein Treffpunkt für Alt-Schöneicher und Neu-Schöneicher“, sagt Beate Simmerl. „Manche der Neu-Schöneicher kommen aus der Ukraine, anderen aus Schwaben.“ Hier geht es meist um Alltagshilfe, um Behördengänge oder ganz praktische Dinge. „Wenn etwas für die Neu-Schöneicher besorgt werden muss, kennt hier immer jemand irgendwen, den er gleich anruft.“

Zwischen all den Leuten sitzt Friederike Grote, die Integrationsbeauftragte des Ortes, die Frau, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Sie wurde vor 37 Jahren in Münster geboren, wohnt seit sieben Jahren in Berlin-Köpenick und arbeitet für die Gemeinde Schöneiche. Ihr Schreibtisch steht aber nicht im Rathaus, sondern in der Kulturgießerei – im Probenraum der Band, gegenüber vom Schlagzeug. Die junge Frau mit den schwarzen Haaren hat Geografie und Politik studiert, Spezialisierung Migration und Integration. Als ab 2015 immer mehr Flüchtlinge kamen, wurden plötzlich überall Leute wie sie gebraucht. So verschlug es sie nach Schöneiche.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Ehrenamtlicher Deutschunterricht: Uschi Völker (r.) hilft Flüchtlingen seit 2015 beim Erlernen der deutschen Sprache.

Ihre Stelle ist hauptamtlich, und das ist eher eine Seltenheit. Denn dieser Job gehört zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben von Gemeinden, die sie neben ihren Pflichtaufgaben finanzieren können, wenn sie denn wollen. „Es ist gut, wenn es solche Hauptamtlichen gibt“, sagt Grote und erzählt, dass sie zum Beispiel auch die Anträge und den Kampf mit der Bürokratie übernimmt. „Wenn das die Freiwilligen dauerhaft erledigen sollen, geben viele irgendwann auf.“

Sie erzählt von ukrainischen Flüchtlingen aus ihrer Nachbarschaft in Berlin. „Die haben keinen direkten Ansprechpartner. Das ist in Berlin wegen der Vielzahl der Akteure auch viel schwieriger. Bei uns läuft das anders.“ Da gebe es nicht nur sie und die vielen Freiwilligen, sondern auch eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsunterkunft der Caritas und den Behörden. „Beim Landkreis gibt es eine Hotline, da geht immer ganz schnell jemand ran.“ Überhaupt lobt sie die Behörden, die auch am Wochenende erreichbar seien und Überstunden machen. So auch die Ärztin, die die Flüchtlinge kostenlos behandelt. Grote hat auch eine Liste mit ehrenamtlichen Dolmetschern im Ort.

Aber auch in Schöneiche gibt es Probleme. Denn die Zahl der Flüchtlinge steigt. Viele kommen zwar privat unter, aber meist nur für ein paar Wochen. „Dann müssen wir eine neue Lösung finden“, sagt sie. „Das ist nicht leicht.“ Denn im Berliner Speckgürtel ist Wohnraum nun mal begehrt und teuer. Sie erzählt von vier Afghanen, die seit Jahren in nur einem Raum wohnen. „Die Familie hätte eine größere Wohnung bekommen können“, sagt sie. „Leider in einem anderen Ort. Aber sie wollen hier nun mal nicht weg.“

Plötzlich wummern Bässe und übertönen das Stimmengewirr im Café. Die Bässe kommen aus dem großen Saal. Dort üben Jugendliche HipHop-Dance. Dann ist wieder Ruhe und das Stimmengewirr im Café übernimmt wieder das Regiment. Im Café wird debattiert, Kaffee getrunken und gelacht, in der Etage darüber wird ernsthaft gearbeitet. Ehrenamtlicher Deutschunterricht. Aus dem Laptop auf dem Tisch kommt die klare Stimme eines Schauspielers: „In meinem Haus ist eine Wohnung frei.“ Ein junges ukrainisches Pärchen spricht ihn in gebrochenem Deutsch nach. Was das Wort Wohnung bedeutet, verstehen sie erst, als Uschi Völker sagt: „Kvartyra.“

Der Unterricht soll praxisnah sein, und so erfährt das Pärchen von dem Schauspieler auch, dass freie Wohnungen oft ganz plötzlich nicht mehr frei sind, wenn die Vermieter erfahren, dass die Bewerber Ausländer sind. Aber der Schauspieler sagt auch Sätze, die längst nicht mehr der Realität entsprechen, jedenfalls im Berliner Umland. Auf die Frage: „Wie viel kostet die Wohnung“ sagt er: „Ich denke, die Wohnung ist billig.“

Berliner Zeitung/Markus Wächter Friederike Grote, die Integrationsbeauftrage der Gemeinde Schöneiche bei Berlin

Uschi Völker, die Lehrerin, ist 69 Jahre alt und hilft Ausländern seit 2015. „Die offiziellen Deutschkurse reichen einfach nicht aus.“ Der Unterricht macht der früheren Lehrerin viel Spaß, weil die Schüler sehr lernwillig seien. Sie erzählt, dass sie 2015 vielen Frauen aus Afghanistan oder Syrien erst Lesen und Schreiben beibringen musste.

Stolz zählt sie die Erfolge auf: „Wir haben einen Pakistani, der Hotelfachmann gelernt hat. Einen Afghanen, der Linienführer in einer Papierfabrik ist. Einen Metallbauer – und ein paar Frauen, die nach Lehrstellen suchen.“ Nun also Deutsch für Ukrainer. Die Bücher werden übrigens aus Spenden bezahlt. „So läuft das hier“, sagt sie und steht auf. Sie will ins Café, wird aber an der Tür von vier jungen Frauen abgefangen, die unbedingt in ihren Unterricht wollen.

Immer mehr Leute drängen an ihnen vorbei ins Café. Am Ende sind es knapp 50 Leute. Am nächsten Tag sagt Friederike Grote am Telefon: „Es war toll, und ganz nebenbei wurde wieder viel organisiert.“ Sie ist etwas heiser, denn der Abend war richtig lang.

