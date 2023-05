Brandenburger Grundschullehrer soll Kinder begrapscht haben - Prozess beginnt

Ein Grundschullehrer aus Ostbrandenburg muss sich ab kommendem Mittwoch vor einer Strafkammer des Landgerichts in Frankfurt (Oder) verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Die 29 angeklagten Taten soll der Pädagoge zwischen August 2018 und März 2022 begangen haben. Gegen den Angeklagten sei bereits ein vorläufiges Berufsverbot verhängt worden, teilte das Landgericht mit.

Laut Anklage soll der Mann in einigen Fällen Schülerinnen seiner Grundschule auf seinen Schoß gezogen, ihnen unter dem T-Shirt Brust, Bauch und Rücken gestreichelt haben. In einem Fall habe er eine Schülerin im Umkleideraum für Lehrer im Intimbereich berührt, heißt es. Zudem soll er mehreren Mädchen beim Sportunterricht an den Po gefasst haben.

In einem Fall wird dem Lehrer auch Körperverletzung vorgeworfen. So soll er einen Schüler im Unterricht derart fest im Nacken gepackt haben, dass der Junge Schwärzen davongetragen haben.



Für das Verfahren sind derzeit neun Verhandlungstage geplant. Allein im Juni sind es fünf Prozesstage. Ein Urteil könnte demnach am 21. Juli gesprochen werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass an einigen Verhandlungstagen zum Schutz der Kinder die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Vor allem dann, wenn die Mädchen und Jungen als Zeugen vor Gericht gehört werden sollten.