Berlin - Sie sind ein echter Aufreger. Anti-Kratz-Folien, auf denen weiße Brandenburger Tore in unübersehbarer Zahl prangen, stören in der Berliner U-Bahn seit 13 Jahren die freie Sicht nach draußen. „Man fühlt sich wie hinter Gittern“, kritisierte der Berliner Fahrgastverband IGEB, kurz nachdem die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Wagenfenster erstmals mit Tor-Emblemen beklebt hatten. Jetzt wurde bekannt, dass diese Art von Reizüberflutung künftig seltener wird. Es war nicht die einzige Neuerung, die beim Fahrgastsprechtag mit der BVG zur Sprache kam. Oberleitungsbusse, E-Doppeldecker, neue Fahrzeuge und dichtere Fahrpläne: Es kamen einige Themen zusammen.

Eva Kreienkamp, seit Oktober 2020 Vorstandsvorsitzende des größten kommunalen Verkehrsunternehmens in Deutschland, und einige ihrer Experten stellten sich zwei Stunden lang den Fragen. Es war einer der seltenen öffentlichen Auftritte der BVG-Chefin – trotzdem gab es danach Kritik in Nahverkehrsfan-Foren. „Frau Kreienkamp wirkte die gesamte Veranstaltung über ausgesprochen desinteressiert und gelangweilt. Handy geputzt und damit gespielt“, hieß es im Bahninfo-Forum. „Hoffentlich wird das nicht zur Regel, bisher hatte ich einen recht guten Eindruck von ihr.“

Hohe Impfquote: 85 Prozent der BVG-Beschäftigten seien vollständig geimpft, sagte die BVG-Chefin. Im Vergleich zu vielen anderen Verkehrsbetrieben ist das eine hohe Impfquote, loben Beobachter. Zwar musste die BVG ihr Angebot etwas einschränken, weil sich auch dort Krank- und Quarantänemeldungen häuften. Doch zumindest derzeit seien keine weiteren Fahrplanausdünnungen absehbar, so Kreienkamp. Warum wird bei Fahrscheinkontrollen nicht auch überprüft, ob Fahrgäste geimpft, genesen oder negativ getestet sind? „Das ist ein spezielles Geschäft, bei dem es um Schnelligkeit geht“, entgegnete sie. Nach Beschwerden, dass Fahrscheinprüfer gewalttätig geworden seien, tragen BVG-Kontrolleure nun Westen. Kontrolleinsätze sind dadurch besser erkennbar.

Peter Neumann Blick aus einem U-Bahn-Wagen in den Bahnhof Märkisches Museum. Weiße Zeichnungen des Brandenburger Tors prangen auf der Folie, die das Fensterglas vor Zerkratzen bewahren soll. Nicht jeder mag die Embleme.

Aus fürs Tor: Zumindest auf den Fenstern der künftigen U-Bahn-Baureihen J und JK werde es keine Brandenburger Tore geben, so die BVG. Es handelt sich um die neue Fahrzeuggeneration, mit deren Serienlieferung Stadler Pankow Ende 2023 beginnen möchte. Die heutigen Anti-Kratz-Folien mit dem Berliner Wahrzeichen standen von Anfang an in der Kritik. „Die BVG stattet ihre U-Bahn-Wagen jetzt bereits werkseitig mit Vandalismus an den Fensterscheiben aus“, ätzte die IGEB 2009. Schon bald fiel auf, dass die Darstellung der Pfeiler irgendwie schief wirkt. Auch die perspektivisch korrekte Version galt BVG-intern als unverzichtbar, um Vandalismuskosten einzudämmen. Doch das Scheibenzerkratzen scheint an Reiz verloren zu haben – vielleicht, weil auch junge Fahrgäste meist mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt sind.

Aus für Dieselbusse: Auch die neuen Berliner Doppeldecker fahren mit Diesel. Nachdem die beiden Prototypen getestet worden sind, hat der britische Hersteller mit der Serienlieferung begonnen. Die ersten zwei Exemplare sind da, teilte Bus-Chef Torsten Mareck beim Fahrgast-Sprechtag mit. „Die Lieferung der restlichen 196 Busse erfolgt 2022 und Anfang 2023“, sagte er. „Danach ist keine weitere Beschaffung von Dieselbussen mehr vorgesehen.“ In der Tat: Die grün geleitete Mobilitätsverwaltung will den Busverkehr elektrifizieren. Doch bis es Elektrodoppeldecker gibt, die in puncto Türen- und Sitzplatzzahl sowie Reichweite den hohen Berliner Anforderungen entsprechen, wird mehr Zeit vergehen als erwartet. Während sich Senatorin Bettina Jarasch die ersten E-Doppelstöcker für 2026 wünscht, sprach Mareck nun von 2029 und 2030. In diesem Jahr liefert der niederländische Hersteller Ebusco 90 einstöckige Busse mit akzeptabler Reichweite. Neue E-Gelenkbusse kommen ab 2024, kündigte Mareck an.

Busse mit Strippe: Bis 1952 rollten Oberleitungsbusse durch Spandau. Seit einiger Zeit arbeitet die BVG daran, dass diese Technik in moderner Form in den westlichsten Berliner Bezirk zurückkehrt. Bus-Chef Torsten Mareck gab einen Überblick. So soll das Lastenheft, das die Anforderungen an die künftigen Strippenbusse festlegt, im ersten Halbjahr 2022 fertig werden. Klar ist bereits, dass die Busse längere Abschnitte ohne Fahrleitung zurücklegen werden – etwa auf Brücken, Kreuzungen und unter Brücken. „Als Nächstes wollen wir in die Ausschreibung gehen.“ Bisher hieß es, dass der Betrieb 2024 beginnt. Zwei Streckenkorridore werden bedient: zum einen die heutige M32 nach Staaken (wo früher schon O-Busse rollten), zum anderen entlang der Heerstraße.

Neue Tram nun auch paarweise: So viel steht fest – Berlin bekommt Großraum-Straßenbahnen. Eine Jumbo-Tram sozusagen. Die Flexity XLZ soll auf der Linie M4, die auf einer teilweise als U-Bahn-würdig eingeschätzten Trasse Falkenberg und Mitte verbindet, verkehren. Die 50 Meter langen Fahrzeuge haben Platz für bis zu 312 Fahrgäste, von denen bis zu 96 im Sitzen reisen können. Für das Köpenicker Netz werden Bahnen vom Typ Flexity MZ beschafft, sagte Straßenbahnchef Rico Gast. Sie sind 30,8 Meter lang und können immerhin 181 Mitreisende fassen – unter anderem auf 51 Sitzplätzen. Der Fahrgastverband hat bemängelt, dass diese nicht zu Zweierverbänden zusammengefügt werden können. In einer wachsenden Stadt müsste rasch mehr Kapazität geschaffen werden können, hieß es. Die Planer von Alstom können den Wunsch erfüllen, teilte Gast beim Sprechtag mit: „Die kurzen Fahrzeuge können gekuppelt werden.“ Übrigens: Alle Bahnen können 400 Meter ohne Strippe zurücklegen.

Die U-Bahn kommt häufiger: In zwei Jahren, wenn die Lieferung der neuen U-Bahnen der Baureihen J und JK begonnen hat, will die BVG den Fahrgästen einen großen Wunsch erfüllen. „Wenn wir unterm Strich mehr U-Bahnen als heute haben, können wir auch endlich den Takt verändern“, kündigte BVG-Planer Helmut Grätz an. Dann sollen auf der U5 und anderen Strecken die Züge auch abends im Fünf-Minuten-Takt verkehren. Im Berufsverkehr sollen die U-Bahnen ebenfalls häufiger fahren. „Derzeit leiden wir allerdings immer noch unter den Sparmaßnahmen der Nuller- und 2010er-Jahre, als die BVG bei der U-Bahn den Fahrzeugbestand herunterfahren musste“, sagte Grätz.

Das Straßenbahnnetz wächst nach Westen: Die Bauarbeiten in Moabit haben begonnen. Künftig fährt die M10 aus Friedrichshain und Prenzlauer Berg über den Hauptbahnhof hinaus zum U-Bahnhof Turmstraße. Die 2,2 Kilometer lange Neubautrasse ist die nächste Verlängerung des Berliner Tram-Netzes. Nun hat die BVG frühere Aussagen zum möglichen Eröffnungstermin präzisiert. „Wenn alles gut läuft, geht sie im zweiten Quartal 2023 in Betrieb“, sagte Straßenbahnchef Rico Gast. „Auf jeden Fall werden die Eröffnungsgäste keine Winterjacke brauchen.“