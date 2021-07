Berlin - Die Inzidenzen unter jungen Menschen in Deutschland steigen immer weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Montag an, mit unionsgeführten Ländern zügig über ein Schülerimpfprogramm beraten zu wollen. Die ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung gegen Covid-19 für 12- bis 17-Jährige bisher zwar nicht und ein Kurswechsel ist kaum in Aussicht. Söder will dennoch mit der Planung der Schülerimpfungen beginnen, auch ohne die Empfehlung der Stiko.

Berlin gehört nicht zu den unionsgeführten Ländern. Hier gab es bisher keinen Vorstoß in Richtung einer Schülerimpfung ohne Empfehlung der Stiko. Bei den in der vergangenen Woche angekündigten Impfungen in Berufsschulen durch mobile Impfteams geht es vor allem um die jungen Erwachsenen, nicht um Jugendliche.