Im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen ist am Mittwochabend auf dem Dach eines eingerüsteten Wohnhauses ein großes Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Anwohner wählten um kurz nach 21 Uhr den Notruf. Laut ersten Erkenntnissen standen rund 300 Quadratmeter eines Flachdaches an der Neuen Hochstraße in Flammen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Es soll auch eine Explosion gegeben haben, berichten Zeugen.

Da die Gefahr bestand, dass sich das Feuer auf weitere Teile des achtgeschossigen Wohnhauses ausdehnen könnte, wurden mehrmals Einsatzkräfte zur Unterstützung nachalarmiert.

#Brand in #Gesundbrunnen in der #Neue_Hochstrasse

#Brand in #Gesundbrunnen in der #Neue_Hochstrasse

Es brennt ein Flachdach in ganzer Ausdehnung. Es erreichen uns sehr viele Anrufe. Die ersten Kräfte haben nachalarmiert. 100 Einsatzkräfte sind vor Ort oder auf der Anfahrt. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 24, 2022

Insgesamt 100 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es um 22.20 Uhr. Welchen Schaden es anrichtete, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden.