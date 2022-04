Berlin - Parken auf der Schönhauser Allee – das ist vom nächsten Jahr an auf einem 720 Meter langen Abschnitt künftig legal nicht mehr möglich. Ende dieses Jahres soll der Umbau des Teilstücks zwischen Eberswalder/Danziger Straße und Gleimstraße/Stargarder Straße beginnen. Dort erhält die Straße auf beiden Seiten geschützte Radfahrstreifen und breitere Gehwege. Am Montag stellten Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch und Pankows Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) die Planungen vor.

Die 2,50 Meter breiten Radfahrstreifen sollen dort entstehen, wo heute noch am Rand Autos abgestellt werden dürfen. Rund 150 Parkplätze werden aufgehoben. Statt Pollern werden Betonborde dafür sorgen, dass Kraftfahrzeuge diese Bereiche nicht mehr erreichen können. „Mit dem Umbau erhalten Radfahrende ausreichend Platz zum Überholen und sind damit sicherer unterwegs als bisher“, teilte die Verwaltung mit. Heute müssen sich die vielen Radfahrer schmale Hochbordradwege teilen, die in den Gehwegbereichen verlaufen. Überholen ist dort schwierig, an Tram-Haltestellen führen Kurven zu zusätzlichen Gefahren. Immer wieder gibt es Konflikte mit dem nicht minder starken Fußverkehr, der sich ebenfalls mit wenig Platz begnügen muss. Dieser Platz wird 2023 den Fußgängern zugeschlagen. Dadurch werden die Gehwege breiter, hieß es.

Ladezonen in Nebenstraßen - und auf den Fahrbahnen

Für den rollenden Kraftfahrzeugverkehr wird es weiterhin jeweils zwei Fahrstreifen geben, von denen einer aber wie bisher auch von den Straßenbahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) genutzt wird. Eine neue Einschränkung ist, dass die rechte Fahrspur zu bestimmten Tageszeiten für den Liefer- und Ladeverkehr freigegeben wird. Ansonsten wird dieser Verkehr über Ladezonen in Nebenstraßen abgewickelt, so die Planer – was den Verlust weiterer Autostellplätze mit sich bringen dürfte.

Die Schönhauser Allee im Bezirk Pankow ist Teil der Bundesstraße 96a – einer Ausfallstraße, die nicht nur von vielen Kraftfahrzeugen, sondern laut einer Zählung allein zwischen 7 und 19 Uhr auch von 10.000 Fahrrädern genutzt wird. Mit dem Umbau werden das 2018 vom Abgeordnetenhaus verabschiedete Mobilitätsgesetz, der Radverkehrsplan und ein Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Pankow umgesetzt. Das Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt, hat die Projektsteuerung der landeseigenen GB infraVelo GmbH übertragen, die Senatsverwaltung für Mobilität stellt die Finanzierung sicher. Die Neugestaltung der Gehwege erfolgt durch das Bezirksamt. „Die Baumaßnahmen sollen im vierten Quartal dieses Jahres beginnen und spätestens Anfang 2023 abgeschlossen sein“, hieß es am Montag. Ursprünglich sollte der Umbau Mitte dieses Jahres starten und bereits im Herbst 2022 enden.

Senatorin verspricht mehr Aufenthaltsqualität

„Auf der Schönhauser Allee zeigt sich exemplarisch, dass die bisherige Flächenverteilung im öffentlichen Straßenland geändert werden muss“, sagte Mobilitätssenatorin Jarasch. „Wenn wir aber diesen stadtverträglichen und klimafreundlichen Verkehrsarten mehr Raum geben, profitieren alle davon – weil Städte so lebenswerter werden. Die künftige Aufteilung bietet daher mehr Platz zum Radfahren, zum Schlendern und zum Zusammensitzen. Das bedeutet mehr Aufenthaltsqualität für alle und viel mehr Sicherheit für die vielen, die hier mit dem Fahrrad unterwegs sind.“

„Die Schönhauser Allee ist eine sehr wichtige Verkehrsverbindung in Pankow, aber auch eine Wohn- und Einkaufsstraße mit Geschäften und Restaurants. Mit der geplanten Umgestaltung gelingt uns trotz des begrenzten innerstädtischen Raums, die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse zu berücksichtigen und die Situation für Radfahrende und zu Zufußgehende zu verbessern“, sagte Manuela Anders-Granitzki, Stadträtin für Ordnung und öffentlicher Raum im Bezirksamt Pankow. „Wichtig ist es, in der nun laufenden Planungsphase auch eine Verbesserung für den Wirtschafts- und Lieferverkehr zu erreichen und entsprechende Ladezonen einzurichten.“