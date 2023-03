Britischer Comedian: Den meisten Briten in Berlin ist Charles scheißegal

Am Mittwoch kommen König Charles III. und Königin Camilla von Großbritannien in Berlin an – es ist ihr erster internationaler Staatsbesuch als Königspaar. Für einige Briten sind sie eine Quelle des Respekts, für andere ein Ziel des Spotts. Als Comedian kennt das der Wahlberliner Dharmander Singh ganz gut – und weiß auch über die Schattenseite des britischen Königshauses, die oft in Vergessenheit gerät. Im Interview erzählt er über seine Perspektive auf die Zukunft der britischen Royals und sein Treffen mit dem damaligen Prinz Charles.

Herr Singh, am Mittwoch starten König Charles und Königin Camilla ihren Deutschlandbesuch in Berlin. Freuen Sie sich?



Ich bin kein großer Royalist, ganz ehrlich. Als ich in den 70er- und 80er-Jahren Kind war, wurden die Royals wirklich hochgehalten. Aber wenn man älter wird, erfährt man immer mehr über sie und fragt sich, warum wir sie immer noch haben. Seit dem Tod der Queen ist es, als hätten sie die Leadsängerin in der Band verloren – und jetzt ist die neue Besetzung Mist. Das ist wie, als Robbie Williams Take That verlassen hat. Ich glaube, viele Leute haben die Lust an den Royals verloren. Ich bin gespannt, wie viele Menschen tatsächlich sie in Berlin sehen wollen. Es wäre ziemlich lustig, wenn sie einen Trump-Moment hätten, wie damals, als kaum jemand zu seiner Amtseinführung kam.

Cosmic Comedy Berlin Zur Person Dharmander Singh wuchs im englischen Birmingham auf und zog im Jahr 2008 nach Berlin. Er ist jetzt Moderator und Mitveranstalter des englischsprachigen Comedy-Clubs Cosmic Comedy (Schönhauser Allee 184) und tritt auch regelmäßig international in Europa und Asien auf. Ab dem 3. Mai bringt er seine Solo-Show „Bollywood and Birmingham to Berlin and Brexit“ wieder auf die Bühne.

Ich gehe also davon aus, dass Sie nicht am Brandenburger Tor anstehen werden, um dem König die Hand zu schütteln …



Nö, ich werde die Wohnung aufräumen, während meine Zwillinge noch in der Kita sind. Und ich habe Charles sowieso schon die Hand geschüttelt.

Jetzt müssen Sie unbedingt mehr davon erzählen.



Vor etwa 20 Jahren arbeitete ich in meiner Heimatstadt Birmingham im Bereich Theater als Bildungswesen. Wir produzierten ein Stück mit Jugendlichen von einer Schule, an der viele der Schüler aus den Regelschulen herausgeschmissen worden waren, und offenbar hatte der Charles irgendein Interesse an dem Stadtteil, wo diese Schule war. Wir haben an dem Tag, an dem wir das Stück aufführten, herausgefunden, dass er vorbeikommen würde – man erzählte uns, dass wir ihn ignorieren und einfach weitermachen sollen. Nach der Aufführung stellten wir uns in einer Reihe auf, er schüttelte uns die Hände und sagte nur: „Sehr gute Schauspielerei.“



Am meisten erinnere ich mich daran, dass er diese krass gebräunten, ledrigen Hände hatte. Er schien ein ganz netter Kerl zu sein – aber ich hatte viele Freunde, die mit HIV-Wohltätigkeitsorganisationen zusammenarbeiteten, und wir alle liebten Diana, weil sie sich für diese Sache so sehr engagiert hatte. Je mehr ich über sie erfuhr, desto voreingenommener wurde ich Charles gegenüber.

„Das ist nicht meine Königin, das ist nicht meine königliche Familie“

Warum haben die Deutsche so eine Vorliebe für die britischen Royals?



Ich würde auf jeden Fall darauf wetten, dass mehr Deutsche kommen, um Charles zu treffen, als Briten. Den meisten Briten in Berlin ist der Besuch wahrscheinlich scheißegal. Es ist sehr nett, dass die Deutschen royalistischer sind als die meisten Engländer, die hier leben – auch wenn sie als Deutsche an bestimmten Orten in England nicht den gleichen Empfang bekommen und die Leute nur Nazi-Witze über sie machen würden. Viele Deutsche, vor allem die einer bestimmten Generation, lieben die „Swinging 60s“ und die Musik und Kultur, die daraus entstanden sind. Seit dem Brexit gibt es ein bisschen mehr Schadenfreude. Man hört jetzt, wie die Deutschen uns „Inselaffen“ nennen – und ich persönlich liebe das. Es trifft genau das, was die Engländer sind – mich eingeschlossen, bis ich von der Insel wegzog.

Auf der Bühne erzählen Sie oft von Ihrer britisch-indischen Identität. Wie hat diese Herkunft Ihre Perspektive auf die Königsfamilie beeinflusst?

Als ich jünger war, hatte ich keine Ahnung vom Erbe der Royals und des Britischen Empires, weil das in der Schule nicht gelehrt wird – auch heute heißt es immer, die Engländer hätten den Wilden geholfen und so ein Quatsch. Aber je mehr man mitbekommt, woher der ganze Reichtum der Royals kommt, desto mehr stellt man infrage, wie sehr man sich damit identifizieren will. Ich habe vor einigen Jahren ein Theaterstück über Duleep Singh gemacht, den letzten Maharadscha des Punjab, wo meine Familie herkommt. Die Briten versuchten, sein Land zu übernehmen, aber sie scheiterten immer wieder, weil sein Volk so geeint war. Sie verbannten ihn also bereits als Jugendlicher nach England, wo er bei Königin Victoria lebte, damit es keinen weiteren Aufstand der Punjabis geben würde. Echt hinterhältig. Und die Briten nahmen auch den Koh-i-Noor, diesen riesigen Diamanten, und er landete in den Kronjuwelen. Das waren Momente, in denen ich merkte: Das ist nicht meine Königin, das ist nicht meine königliche Familie. Wenn man nach Deutschland kommt, ändert sich die Einstellung noch mehr – denn als Engländer denken wir oft, dass wir an der Spitze der Nahrungskette stehen, und dann merkt man, dass das Quatsch ist. Das hat alles mit der königlichen Familie zu tun.

Charles präsentiert sich immer gerne als moderner und menschenaffiner Royal – in Berlin trifft er sich mit Geflüchteten aus der Ukraine und in Brandenburg mit Ökobauern. Kann es ihm gelingen, ein neues Image für das Königshaus zu schaffen?



Schon vor vielen Jahren hat Charles ein Interview gegeben, in dem er sagte, er spreche gerne mit seinen Pflanzen, denn so wachsen sie schneller. Das ist jetzt kein Scherz. Er hatte also schon immer diesen grünen Daumen – das ist aber nur ein Ablenkungsmanöver, das auf keinen Fall den ganzen Schwachsinn mit Meghan und Harry und die Anschuldigungen gegen seinem Bruder Andrew überschatten wird. Charles kann sein Image nicht ändern, nur weil er ein Ökodorf besucht und ein paar Geflüchteten die Hand schüttelt. Seine Ex-Frau war da vorbildlich, wie man wirklich etwas verändern kann, und es war für diese Institution inakzeptabel.

„Wir sollten den Buckingham Palace als Vergnügungspark wiedereröffnen“

Wird die britische Monarchie die Regentschaft von Charles überleben?



Ich glaube nicht. Sie schießen sich immer wieder selbst in den Fuß. In der Vergangenheit kamen sie wegen der Beliebtheit der Queen damit durch – sogar Philip mit seinen rassistischen Pikanterien konnte für ein bisschen Erheiterung sorgen. Aber scheiß auf Charles – Diana hatten wir immer lieber als ihn. Und Camilla … die Wand vor mir, an der keine Bilder hängen, hat mehr Charakter als sie. William hat genauso wenig Charisma wie sein Vater. Keiner von ihnen ist sympathisch oder liebenswert, auch Meghan und Harry nicht.

Jetzt erkennen die Leute: Die Royals haben ihren Einfluss nie genutzt, um den Menschen wirklich zu helfen – wie kommt es, dass es kein Geld für kostenlose Schulspeisung gibt, aber diesen ganzen Pomp können wir uns doch leisten? Das Argument, die Royals brächten viel Geld in den britischen Tourismus, ist längst entlarvt worden. Und wenn das doch stimmt, dann sollten wir den Buckingham Palace als Vergnügungspark eröffnen – mit einer Achterbahn und der Möglichkeit, Selfies mit der Familie zu machen. Das würde mehr Leute anlocken.

Wie reagieren Berliner, wenn Sie Witze über die Royals erzählen?



Ich spiele oft Charaktere, um die Acts auf der Bühne vorzustellen – und kurz nach dem Tod der Queen habe ich sie selbst gespielt. Ich ließ das Publikum wählen, ob sie eine familienfreundliche oder eher eine giftige Eröffnung mit der Queen wollten: Der ganze Saal applaudierte für die giftige Version. Ich erzählte etwas über die Queen im Jenseits, als sie merkt, dass Prinz Charles jetzt König Charles ist und wieder zu sich kommt, um ihm nachzugehen, wie in Kill Bill. Nach der Show hat sich absolut niemand bei mir darüber beschwert. Das zeigt nur, wie sehr sich die Leute nicht mehr um das Königshaus scheren.

Welche Berlin-Tipps haben Sie für Charles und Camilla?



Kommt mal donnerstags, freitags oder samstags zur Cosmic Comedy, es gibt kostenlose Pizza und Shots! Esst bloß kein indisches Essen, das schmeckt hier nicht, probiert lieber was Vietnamesisches oder Thailändisches – oder geht mal in eins der veganen Restaurants. Oder wir könnten die beiden einfach mit der gesamten U8 fahren lassen. So wird er der wahre König des Volkes.