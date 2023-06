Royale Geburtstagsparty in Berlin: So schmeckt King Charles’ Brodowiner Käse

Am Wochenende feierte der britische König Charles III. seinen offiziellen Geburtstag. Am Dienstag wurde in Berlin bei Botschafterin Jill Gallard nachgefeiert.

Es wäre kein englisches Gartenfest ohne Witze über das Wetter. Die britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, steht an einem Rednerpult im Garten ihrer Grunewalder Residenz, der Villa Ullstein – bei verheißungsvoll blauem Himmel. „Ich hoffe, Sie sind beeindruckt von unserem traditionellen britischen Wetter“, sagt die Botschafterin zur Freude von Hunderten Gästen. Am Nachmittag wurde Berlin von sintflutartigem Regen heimgesucht, genau wie Großbritannien. „Wir waren ein bisschen angespannt – aber der Himmel wurde blau, gerade noch rechtzeitig“, fährt Gallard fort.

Es sind Witze, die eigentlich ganz gut zum Anlass des Gartenfestes passten, zu dem die Botschafterin einlud: dem offiziellen Geburtstag von König Charles. Der erst vor sechs Wochen gekrönte König hat eigentlich am 14. November Geburtstag. Doch das kalte, tendenziell regnerische englische Wetter zu dieser Jahreszeit eignet sich nicht so ganz für eine Party mit Paraden, Pomp und Pracht, wie es für die Royals dazugehört. Deswegen feiert die britische Krone auch einen „offiziellen“ Geburtstag des Monarchen im Juni. Das ist vermeintlich ein deutlich zuverlässigerer Monat, was das Londoner – und vielleicht auch das Berliner – Wetter betrifft.

Charles’ erster „offizieller“ Geburtstag als König wurde am vergangenen Sonnabend gefeiert; am Dienstag lud Gallard zum traditionellen Gartenfest in ihrer Grunewalder Residenz ein. Ehrengäste des Abends waren Vertreter der britischen Delegation, die derzeit an den Special Olympics teilnimmt. „Ich freue mich wirklich sehr darauf, das Team GB vertreten zu können“, sagte die 16-jährige Kunstturnerin Emma Thomson aus Glasgow. Die Einladung zum Gartenfest sei auch für das ganze Team die „Krönung“ der monatelangen Vorbereitungen auf die Special Olympics.

Ebenfalls eingeladen zum Fest waren Hunderte deutsche und britische Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft – sowie in gewisser Weise die Royals selbst. Hinten im Garten standen vier Pappfiguren von Charles und seiner Gemahlin Camilla sowie der Königsgeschwister Anne und Edward. Die Gäste posierten vergnügt für Selfies mit den Figuren; viele von ihnen waren in eleganten dreiteiligen Tweed-Anzügen, schottischen Kilts oder Fascinators wie in Ascot zum Fest gekommen. Nirgendwo in Berlin war es so englisch wie hier.

Gäste machen Selfies mit Pappfiguren der Royals in der Residenz der britischen Botschafterin in Berlin am 20. Juni 2023. Emmanuele Contini

Es wäre auch keine Geburtstagsparty ohne eine Torte, und einige von Amy Thompsons Teamkollegen halfen Botschafterin Gallard beim Anschneiden des Kuchens. Dieser war der Krone nachempfunden, mit der Charles im Mai gekrönt wurde. Nach englischem Vorbild war die Torte ein Victoria Sponge aus fluffigem Vanillebiskuit, frischer Sahne und Himbeeren – vorbereitet wurde sie ganz in der Nähe von Berlin. Eine Konditormeisterin im Brandenburger Ökodorf Brodowin, das Charles im März besuchte, hat die Torte gebacken.

Sie war auch nicht das einzige Erinnerungsstück aus dem Dorf, das auf der Party zu verkosten war. Neben den traditionellen britischen Fish and Chips und der „Coronation Quiche“ mit Spinat und Saubohnen gab es auch „Brodowiner Krone“: den Käse, den der König während seines Besuchs in Brodowin zubereitete. Dieser wurde auf mundgerechten Crackern serviert; er hatte die Schärfe eines englischen Cheddars und passte gut zu dem süßen Zwiebelchutney, das den Bissen krönte. Die Häppchen waren schnell verschlungen. Die Geschäftsführer des Ökodorfs, Katja und Ludolf von Maltzan, schenkten Botschafterin Gallard einen Laib des Käses, von dem sie bald weitere Exemplare herstellen wollen.

Die Nationalhymne wird gesungen in der Residenz der britischen Botschafterin in Berlin am 20. Juni 2023. Emmanuele Contini

„Das ist nicht jedermanns Sache, hat er aber super gemacht“, sagte Katja von Maltzan über die Handarbeit des Königs beim Pressen der Käserinden in die Form – komplett mit einer Kroneneinkerbung. Es sei für das Paar eine „Ehre“, zur königlichen Geburtstagsfeier eingeladen zu sein – und sie pflegten noch gute Erinnerungen an den königlichen Besuch. „Er war so engagiert und so interessiert an unserer Arbeit“, sagte Ludolf von Maltzan über den König. „Auch bei uns hat es damals geregnet. Aber er war unglaublich gut gelaunt.“ Vom Thema Wetter kam man einfach nicht weg.

Noch britischer wurde es in der ordentlichen Schlange vor der Bar, wo englischer Gin und fruchtige Pimms-Cocktails serviert wurden. Auch die anderen Teile des Vereinigten Königreichs waren vertreten: Die Melodien eines schottischen Dudelsackspielers begrüßten die Gäste bei ihrer Ankunft in der Villa Ullstein. Später spielte er „Auld Lang Syne“ – ein Zeichen, dass sich der Abend langsam dem Ende zuneigte. Dazwischen ertönten Volkmusikklänge von der walisischen Band The Trials of Cato; die drei jungen Musiker spielten Banjo, Mandoline und Gitarre und sangen sowohl in der keltischen Sprache Walisisch als auch auf Englisch. Das sei eine Anspielung auf die 64 Jahre, die Charles als Prinz von Wales verbrachte, erzählte Botschafterin Gallard.

Das Angebot hätte den König gefreut, glaubt sie. „Wenn er hier wäre, würde er durch den ganzen Garten gehen und sich bei allen erkundigen, was für eine Verbindung sie zu Deutschland oder Großbritannien haben“, sagte die Botschafterin. Das Fest sei allerdings für sie etwas bittersüß; sie erinnerte daran, wie hier vor einem Jahr das 70. Thronjubiläum der Queen, Charles’ Mutter, gefeiert wurde. Nur wenige Monate später starb sie im Alter von 96 Jahren. „Ein kleiner Teil von mir ist also heute ein bisschen traurig. Aber ich bin auch sehr stolz darauf, dass es diese Kontinuität gibt und ihre Tradition mit Charles weiterlebt.“ Die Begeisterung des Königs für Deutschland habe bei vielen hier das Gefühl hinterlassen, dass sie ihn schon zum Anfang seiner Regentschaft bereits gut kennen, sagte Gallard.

Ein Dudelsackspieler begrüßte die Gäste in der Residenz der britischen Botschafterin in Berlin am 20. Juni 2023. Emmanuele Contini

Nicht nur die Botschafterin hegt schöne Erinnerungen an den königlichen Besuch in Deutschland. Auch Lisa Sophie Bechner, die Vorsitzende der Kindertransport-Organisation Deutschland, hat Charles im Laufe der Jahren mehrmals getroffen und war Ende März in Hamburg dabei, als der König das Denkmal für die jüdischen Kinder besuchte, die 1938 und 1939 nach Großbritannien evakuiert wurden. Auch das gehört zur Geschichte der deutsch-britischen Beziehungen.

„Er hat mich immer beeindruckt, weil ihm das Thema offenbar so nah am Herzen liegt“, sagt Bechner. Dass dies auch nach der Thronbesteigung der Fall ist, wie Charles’ Besuch im Jahr des 85-jährigen Bestehens des Vereins zeigt, freut sie sehr. „Er hat sich ausgerechnet gewünscht, dieses Denkmal zu besuchen. Ohne ihn wäre auch der Bundespräsident nicht mit ihm hingegangen.“ Es ist ein unglücklicher Teil der deutschen Geschichte, wovon Großbritannien in der Tat selbst einige hat. „Darüber zu schweigen bringt aber nichts“, meint Lisa Sophie Bechner. Viele Briten erhoffen sich von Charles’ Regentschaft eine tiefere Auseinandersetzung mit Großbritanniens Kolonialgeschichte und der Rolle der Royals dabei. Ob der König auch bereit ist, nicht mehr über diese Geschichte zu schweigen, wird sich zeigen.