Ich bin 12,2 Prozent weniger anfällig für Wut als der Durchschnitt. Hat ein multidimensionaler Wuttest ergeben. Man kann ihn online machen, und ich verbuche das Ergebnis einfach mal als gute Nachricht. Wer will schon ein Wüterich oder Wutbürger sein?

Nach 38 Klicks erfuhr ich zudem, dass die Häufigkeit und das Ausmaß und die Dauer meiner Wutreaktionen genauso unterdurchschnittlich sind wie der Umfang der Situationen, die wahrscheinlich Wut in mir auslösen werden. Dass ich eher nicht zu feindseligen Ansichten neige. Und dass meine innere Wut rasender und blinder ist als die äußere, ich also die Dinge eher runterschlucke, statt sie jemandem ins Gesicht zu spucken.

Dieser Aussage hatte ich zum Beispiel nicht zugestimmt: „Manchmal stören mich Leute allein dadurch, dass sie in meiner Nähe sind.“ Dieser nach ein paar Gedankenschleifen tendenziell widersprochen: „Es gibt fast jeden Tag etwas, das mich wütend macht.“ Damit wären wir bei der schlechten Nachricht. Es gibt nämlich Orte, wo es von Vorteil ist, wenn man wütend ist. Weil Wut dort angeblich Spaß bereiten kann, sogar befreiend wirken soll. Ich war im Crash Room, einem Wutraum.

Vor über zwei Jahren bekam ich einen Gutschein zum Geburtstag geschenkt. Vor der Pandemie war das, vor dem Krieg, lange her und doch nur Ende 2019, als die Welt noch einigermaßen in Ordnung schien, die alte Normalität. Kaum jemand in Deutschland protestierte damals, als Russland Anfang November das Internet unter totale Staatskontrolle stellte, kaum jemand regte sich auf, als der Bundestag Mitte November die Masernimpfung zur Pflicht erklärte. Dafür grassierte Ende Dezember eine mittelschwere Twitteritis, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass eine im Hühnerstall fahrende Oma auch eine Umweltsau sein kann.

Doch nun, da es wirklich Gründe gibt, wütend zu werden auf die neue Weltordnung und ihre erschlagend komplexen Ungerechtigkeiten, war der Zeitpunkt gekommen, den Gutschein einzulösen. Dachte ich. Und so stand ich neulich in einer Scheune in Wittenau, Handschuhe an, Helm auf, das Schutzvisier heruntergeklappt, in den Händen hielt ich einen fünf Kilogramm schweren Vorschlaghammer. Schlagkraft ist halbe Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat, irgendwie wusste ich das noch. Allerdings war ich nur bedingt schlagbereit. Ich war nicht wütend. Verspürte keinen Hunger, keine Kränkung, keine Hilfslosigkeit – keinen der klassischen Wutmacher.

Ich fühlte mich wie ein deutscher Erdgasspeicher

Ich war auch nicht sauer. Nicht mal mehr auf den Typen, der beim Rechtsabbiegen auf das Recht des PS-Stärkeren gepocht und mich fast vom Fahrrad geholt hätte. Ich fühlte mich wie ein deutscher Erdgasspeicher. Die Kraftreserven fast aufgebraucht. Der Vorschlaghammer wog immer schwerer in meinen Händen. Wie berechnet man noch mal die Schwerkraft? Gibt es eine Formel für Schwermut?

Vor der Scheune in Wittenau, wo Berlin bereits ins Brandenburgische ausfranst wie ein Wollpulloverbündchen, hatte mich ein Mann ohne nennenswerte Eigenschaften empfangen. In wenigen Worten erklärte er mir, was mich in seinem Crash Room erwarten würde. Ich unterschrieb die Sicherheitsanweisung: Tragen Sie immer Ihre Schutzkleidung! Agieren Sie umsichtig und vorausschauend! Das Werfen von Werkzeugen oder das Beschädigen der Wände ist verboten und kostenpflichtig! Sind mehrere Personen im Raum, muss abwechselnd geschlagen werden!

„Und jetzt leg mal los“, sagte der Mann und führte mich in die Scheune, seinen Crash Room, den er seit 2015 betreibt, zunächst in Lichtenberg, jetzt in Wittenau. „Ein liebevoll eingerichteter Raum mit Möbeln, Geschirr und Dekoration“, steht auf der Website.

Sie heißen Crash oder Smash oder Anger Room und tauchten Anfang des Jahrtausends plötzlich auf, zuerst in den USA, in Japan; im Deutschen hat sich der Begriff Wutraum durchgesetzt. In der Theorie geht es um Katharsis, um die Befreiung von Konflikten, inneren Spannungen. Wer zuschlägt und zerstört, lässt die Wut raus, den Dampf, die Sau, den Stress hinter sich, was auch immer – und fühlt sich danach besser. Es scheint da einen Bedarf zu geben.

Auf Empörung folgt zu selten Engagement

„Empört euch!“, hatte uns der französische Widerstandskämpfer Stéphane Hessel 2010 zugerufen. Wir sollten aufstehen, auf die Straße gehen und anschreien gegen den Abbau des Sozialstaates, für Pazifismus, den Umweltschutz, Menschenrechte weltweit, einfach eine bessere Zukunft. Doch wir blieben meist sitzen und schrien uns nur über soziale Medien an.

Empörung kommt von Wut, einem Grundton im Malkasten der Gefühle. Aber auf Empörung folgt zu selten Engagement. Folgt meistens nur mehr Reichweite für alle Moralkeulenschwinger, die Lastenräder oder gendergerechte Sprache hassen. Drei Tage nach der russischen Invasion der Ukraine demonstrierten in Berlin eine halbe Millionen Menschen gegen den Krieg. Seitdem gilt als engagiert, wer einen offenen Brief schreibt. Die Wut köchelt allenfalls auf Sparflamme.

In einem Wutraum verschwinden Aggressionen, entweicht der Druck wie durch ein Ventil. Es gibt Studien, die tatsächlich eine kurzfristige Erlösung nachweisen, weil das Gehirn die Gewalt gegen wehrlose Dinge mit Glücksgefühlen belohnt, die Nebenniere Kortison und Adrenalin ausschüttet, um den Körper in Kampfmodus zu schalten. Die Katharsis-Theorie ist umstritten. Es kann für die Beteiligten nicht gesund sein, wenn Gewalt und Glück kausal zusammenhängen.

Was machte ich hier?

Die Wutraumpraxis in Wittenau war ein simuliertes Wohnzimmer: ein Tisch, darauf zwei Teller, ein Aschenbecher und Cognacschwenker, in der Vase steckten Plastikblumen. In einem Halbkreis dahinter vier Regale, mehr Gläser, Teller, leere Flaschen, ein Stuhl, ein Spiegel, ein Telefon aus den 90ern, das auch wir zu Hause hatten. Ich war ein bisschen enttäuscht beim ersten Anblick. Ich hatte mehr Einrichtungsstil und mindestens einen Röhrenfernseher erwartet. Die Tischdeckchen erinnerten mich an meine verstorbene Großmutter.

Ich war nicht wütend. Ich wollte es aber werden, versuchte irgendwas aus den Tiefen der Erinnerung an die Oberfläche zu holen, ein Wutbild, an dem ich vor dem ersten Schlag hätte weitermalen können. Beim Wuttest hatte ich dieser Aussage eher zugestimmt: Manchmal ärgere ich mich über etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, wenn ich nur daran denke. Stattdessen wurde ich unsicher. Was machte ich hier?

Ich beschloss, Spotify zu durchsuchen, fand die Liste „Wütende befreiende Musik“, doch die begann mit Coldplay. Mit „Wütende Musik“ wurde es nicht besser, da beschimpfte mich gleich Apache 207 als „Bastard“ und „Schwätzer“, bei „Ihr Schlampen“ stellte ich die Musik wieder aus. Der Wuttest hatte gefragt, ob ich Groll hege, den ich für mich behalte. Ich stimmte zu. Und wie sollte ich jetzt Dinge kaputthauen? In mir steckt kein Hulk. Meine Zerstörungswut beschränkt sich auf das Knacken von Luftpolsterfolie.

Und dann, crash, boom, bang, ließ ich doch den Hammer fallen

An einer Wand hingen die Werkzeuge wie in einer von Grobmotorikern betriebenen Folterkammer: Hammer, Axt, Stemmeisen, Golfschläger und eben der Vorschlaghammer, der die größtmögliche Schlagkraft versprach. Wenn nicht Wut, dann Wucht, hatte ich gedacht. Und wenn nicht Coldplay und Apache 207, dann Ton Steine Scherben: „Macht kaputt was euch kaputt macht“… – und dann, crash, boom, bang, ließ ich doch den Hammer fallen.

Mir war plötzlich eingefallen, wie sauer ich früher werden konnte, als ich nicht mit meiner Freundin telefonieren durfte, weil meine Eltern glaubten, Wichtigeres besprechen zu müssen als ich, der Teenager mit Herzschmerz, aber ohne Handy. Zu meiner Überraschung fiel mit einem Schlag auch gleich das Regal auseinander, auf dem das Telefon gestanden hatte. Und dann – so what? – machte ich einfach weiter, ließ Glas und Holz splittern, zerlegte Tisch und Stuhl in Einzelteile, bis alles lag und nichts mehr stand. Ich schaute auf die Uhr: Zehn Minuten waren seit dem ersten Schlag vergangen.

Es war weniger anstrengend, als ich dachte. Weniger befreiend auch. Grundsätzlich sinnlos. Nicht die Wut ließ mich zuschlagen, eher die Angst, mich zu blamieren und dem Wutraumbetreiber hinterher erklären zu müssen, warum ich nicht das tun konnte, wofür ich hergekommen war. Ich sah ihn schon grinsen, mir jovial auf die Schulter klopfen. Dieser Wuttestaussage hatte ich zugestimmt: Ich bin auf der Hut, wenn sich Menschen mir gegenüber freundlicher verhalten als erwartet.

„Ich habe die Regalbretter nicht kaputtgeschlagen, machen das die anderen?“, fragte ich den Mann beim Rausgehen. Er grinste und klopfte mir auf die Schulter. Wäre ich mindestens 12,2 Prozent anfälliger für Wut als der Durchschnitt, hätte ich womöglich einen besseren Tag gehabt.

