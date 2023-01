Berliner Wahlverwandschaft: Wie baue ich mir hier einen Freundeskreis auf?

Young happy intimate friends playing in laughter and embrace Symbolfoto

Young happy intimate friends playing in laughter and embrace Symbolfoto imago/Cavan Images

Zwei meiner Freunde kugeln spielerisch kämpfend auf dem Sofa in unserer WG hin und her. Auf dem Couchtisch liegt eine grüne Tischdecke, bestickt mit Tannenzapfen und Teddybären, darauf stehen Kerzen und in der Mitte liegt ein Haufen Geschenke. Die Verpackungen sind alle upgecycelt und so verschieden, wie die Menschen, die sie mitgebracht haben: Zeitungspapier, ein Karton von Amazon und ein Geschenk ist in einen gebrauchten Adventskalender gesteckt worden, alle Türchen stehen offen.