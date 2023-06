Im Vogel- und Insektenparadies: Berliner protestieren gegen 2700 geplante Wohnungen

Den Anwohnern im Pankower Ortsteil Buch geht es zu weit. Nachdem der Senat bei seiner Klausur am Wochenende angekündigt hat, den Bau des neuen Stadtquartiers Am Sandhaus in Buch in sein Sofortprogramm aufzunehmen, äußert die örtliche Bürgerinitiative am Montag ihr „Unverständnis“. Es werde gar nicht benannt, wie das vom Senat angekündigte ökologische und flächensparende Bauen bei dem Projekt aussehen könnte, heißt es in einer Stellungnahme.

„Getragen von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis haben über 600 Menschen vor einer Woche für eine wirklich ökologische und flächensparende Anpassung der Bauplanung Am Sandhaus demonstriert, friedlich, bunt und entschlossen“, so die Initiative. „Ein Signal seitens des Senats, dass man uns dort gehört hat, haben wir nicht erhalten.“ Stattdessen solle das Planungsgebiet am Vogel- und Insektenparadies „Moorlinse“ anscheinend im Hauruckverfahren zum Modellprojekt für schnelles Bauen gemacht werden.

Bislang sind in dem Gebiet an der Straße Am Sandhaus zwischen S-Bahnhof Buch und der Hobrechtsfelder Chaussee nach offiziellen Plänen 2700 Wohnungen vorgesehen. Nach Ansicht der Bürgerinitiative ist aber höchstens für 1000 Wohnungen Platz.

Die Ankündigung, das neue Viertel „ökologisch und flächensparend“ und „mit sozialer Infrastruktur“ zu bauen, sei „reines Greenwashing“, wenn das bisherige Projekt wie geplant durchgezogen werden soll, argumentiert die Bürgerinitiative. Durch die jetzige Planung würden 7,24 Hektar Wald zerstört. Das entspreche der Größe von mehr als zehn Fußballfeldern. Zugleich werde mit der „Moorlinse“, die „durch Hochhäuser umzingelt“ werden soll, eines der wenigen Moorgebiete im Berliner Stadtraum gefährdet.

Die Initiative fordert die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf, wieder in den Dialog mit den Bürgern zu gehen und die Bebauungspläne anzupassen – „sodass sie wirklich ökologisch und flächensparend“ werden, wie es heißt.

Insgesamt sind in Berlin 22 neue Stadtquartiere geplant

Das Gebiet Am Sandhaus in Buch ist mittlerweile eines von 22 neuen Stadtquartieren in Berlin, in denen zusammen rund 66.000 Wohnungen entstehen sollen. Als Termin für den Baubeginn für das Quartier wird noch in einer Vorlage für den Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses das Jahr 2026 genannt.

Bereits zu DDR-Zeiten sollten auf den Flächen in Buch Wohnungen errichtet werden. Das Ziel wurde aber mit der Wende zunächst nicht weiterverfolgt. In den 1990er-Jahren wurden die Pläne erneut aufgegriffen, jedoch aufgrund des stark zurückgegangenen Wohnungsbedarfs zu Beginn der 2000er-Jahre zurückgestellt. Mit der gestiegenen Wohnungsnachfrage in Berlin sind die Flächen in Buch wieder ins Interesse der Stadtplaner gerückt. Im Jahr 2018 beschloss der rot-rot-grüne Senat, dort eines der neuen Stadtquartiere zu entwickeln.