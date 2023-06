Buhrufe für Christian Lindner: Auf der re:publica geht es um Geld und Gerechtigkeit

Ist das Absicht? Die diesjährige re:publica wirkt auf den ersten Blick ein wenig wie ein Supermarkt. Überall gibt es große neonfarbene Anzeigetafeln, die aussehen, als würden sie auf ein Sonderangebot hinweisen. Das Kürzel „rp23,-“ könnte auch auf einem Preisschild stehen.

Auf dem Gelände der Arena Berlin in Treptow (fast Kreuzberg) herrscht morgens um 10.30 Uhr bereits reger Betrieb: Alle Sitzplätze sind besetzt, an den Seiten reihen sich die Stehenden. Hinter der großen Bühne leuchtet eine knallrote Leinwand den Zuschauern entgegen, auf der in schwarzen Großbuchstaben „CASH“ geschrieben steht, das Motto der re:publica 2023. Ist hier die Kasse?

Die re:publica bezeichnet sich selbst als „Festival für die digitale Gesellschaft“ und ist die größte digitale Konferenz Europas. Jedes Jahr widmet sie sich Themen der Netzkultur, Netzpolitik und der sozialen Medien. Und sie ist entstanden aus der Motivation, Lösungen für die grundsätzlichen Probleme unserer Zeit zu finden. Aktuell: Krieg, Finanzkrise, Klimawandel, künstliche Intelligenz.

Viel Betrieb bei der diesjährigen re:publica www.imago-images.de

Der erste Tag des „Festivals für digitale Gesellschaft“ startet mit strahlendem Sonnenschein bei 26 Grad – optimal für alle, die ihre Badesachen mitgenommen haben. Denn wer sich zwischendurch abkühlen möchte, hüpft einfach ins angrenzende Badeschiff. Um 12 Uhr sah man schon die ersten Gäste im Wasser.

Ein Blick auf den vollgepackten Programmplan verrät allerdings, dass für Freizeitaktivitäten so gut wie keine Zeit bleibt: Auf den sechs großen Bühnen finden mehrere Paneltalks gleichzeitig statt, an den vielen Ständen ringsherum gibt es weitere zahlreiche Workshops. Vor Ort sind ARD und ZDF, die sich mit ihrer eigenen Zukunft auseinandersetzen, oder verschiedene politische Stiftungen. Mit Christian Lindner, Robert Habeck und Volker Wissing sind gleich drei Bundesminister als Redner angekündigt, aber auch etwa der bekannte Comedian El Hotzo.

Auszeit von den teils schweren Themen: ab in den Badeschiff-Pool. www.imago-images.de

Es soll den Leitfragen nachgegangen werden: Wo kommt Geld her und wo fließt es hin? Das zu verstehen, ist laut Johnny Haeusler, Gründer der re:publica, essenziell, um grundlegende Probleme unserer Zeit anzugehen: „Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung sind für 50 Prozent des CO₂-Ausstoßes verantwortlich“, sagt Häusler bei der Eröffnungsrede. „Da ist klar, dass die anderen 90 Prozent den Klimawandel nicht aufhalten werden, selbst wenn sie ab sofort aufhören zu atmen.“

Klimakrise, KI und #metoo sind einige der Hauptthemen

Neben der Klimakrise wollen die Teilnehmer sich intensiv mit dem Überthema künstliche Intelligenz beschäftigen. Wie schon letztes Jahr soll auch #metoo nicht außer Acht gelassen werden: Neben Juliane Löffler wurden dieses Jahr auch noch Pia Standera und Lena von Holt, die Macherinnen des Podcasts „The Boys Club“, eingeladen, um über ihre Investigativrecherchen zum Machtmissbrauch bei Axel Springer zu erzählen.

Mit „Cash“ als Oberthema stellt sich die digitale Konferenz laut Haeusler einem Monster-Motto, wie er sagt. „Es ist riesig, komplex und emotional aufgeladen, denn es geht dabei immer um Arm und Reich, um Haben oder Nichthaben.“ Dabei bestürze ihn jedes Mal aufs Neue der Fakt, dass ein Prozent der Menschheit mehr Vermögen besitzt als die ärmere Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Darüber müsse mehr gesprochen werden. Auch die Superreichen selbst seien „herzlich eingeladen“, sich an Lösungsfindungen zu beteiligen. „Ein guter Anfang wäre, sich nicht noch eine weitere Jacht zu kaufen, sondern mehr Steuern zu zahlen,“ so Haeusler.

Die Paneltalks haben so erfrischende Namen wie „Über Geld spricht man nicht – man hat es“. Eine der Teilnehmerinnen ist eine „Superreiche“ und trotzdem ganz auf Haeuslers Seite: Marlene Engelhorns Familie hat sehr viel Geld mit Chemie- und Pharmaunternehmen verdient. Eines Tages wird die 31-Jährige mehrere Millionen Euro erben. Für sie steht jetzt schon fest, dass sie einen beträchtlichen Teil des Geldes spenden wird. Noch lieber aber würde sie Steuern zahlen. „Vermögenskonzentration bedeutet Machtkonzentration“, sagt sie. „Das ist Macht in den Händen weniger reicher Familien, die entscheiden, ob und wohin ihr Geld durch Spenden fließen soll.“ Viel gerechter ginge das ihrer Meinung nach, indem deren Erbe und Vermögen härter besteuert werden.

In Deutschland werden Ausnahmen gemacht und wohlhabende Familienmitglieder oder Nachfolger großer Firmen bei Unternehmensübertragung von der Steuer befreit. Als Beispiel erwähnt Engelhorn den Verlagschef Matthias Döpfner, dem Friede Springer nach Axel Springers Tod Aktien im Wert von einer Milliarde Euro überließ.

Christian Lindner erntet Buhrufe, Millionenerbin Engelhorn hingegen Applaus

Ihrem Nachfolgeredner, Bundesfinanzminister Christian Linder, gibt Engelhorn eine Frage mit auf den Weg. Es gehe ihr um den Subventionsbericht der Bundesregierung, dessen größter Einzelposten die Steuerbefreiung von Unternehmensübertragung sei. „Das bedeutet nichts anderes als die Möglichkeit für Hochvermögende wie mich, Geld zu vererben, ohne Steuern zu zahlen.“ Ihre Frage an Lindner sei dahingehend konkret: „Warum werden Menschen wie ich, die ins Steinreichsein hineingeboren werden, von der Steuer befreit und müssen so wenig bis gar nichts zum Gemeinwohl beitragen?“ Einem Gemeinwohl, von dem sie im Übrigen sehr profitiere, fügt sie an.

Christian Lindner, der wenig später auf ihrem Platz sitzt, hat für diese Frage nicht viel übrig und wird ausgebuht, während Engelhorn vom Publikum heftig beklatscht wurde. „Das halte ich für keinen guten Rat. Sorry for that“, sagt Lindner und beharrt darauf, dass die Abschaffung der Steuerbefreiung bei Unternehmensübertragung besonders den mittelständischen Familien schade.

Marlene Engelhorn hat eine ungewöhnliche Initiative gestartet, deren Name schon alles sagt: Bei taxmenow finden sich hochvermögende Menschen zusammen, die ihre eigene Besteuerung fordern. Doch Christian Lindner geht darauf nicht weiter ein.

Wofür er sich einsetzen wolle, sei der digitale Euro. Diese Technik ermögliche erstens neue Anwendungen, zweitens eine gewisse Souveränität, damit man bei Zahlungssystemen nicht mehr auf die USA angewiesen sei, und drittens sollten alle normalen Bürger damit die direkte Möglichkeit bekommen, auf Zentralbankgeld ohne Umweg über kommerzielle Anbieter zuzugreifen, erklärt Lindner. „Wir zahlen alle immer mehr digital, da sollte es auch andere Anbieter geben als Paypal und Mastercard.“

Mit Karte zahlen kann man glücklicherweise auch überall auf dem Festival. Trotz des Titels „Cash“. Wobei die Preise – 4,50 Euro plus 1 Euro Pfand für eine kleine Cola – es echt in sich haben. It’s all about the money!