Berlin - Das Bundesverfassungsgericht will bereits am Donnerstag über den Berliner Mietendeckel entscheiden. Das geht aus der Ankündigung des Gerichts auf seiner Homepage hervor. Die Entscheidung erfolgt ohne mündliche Anhörung, was bei einem Verfahren dieser Tragweite überrascht. Entschieden wird über die Normenkontrollklage, die von Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU und der FDP eingereicht worden war. Das Neue Deutschland hatte online zuerst darüber berichtet.

Der Mietendeckel, der von der rot-rot-grünen Koalition verabschiedet wurde, ist rechtlich umstritten. Die Berliner Landesregierung beruft sich dabei auf die Föderalismusreform von 2006, bei der den Ländern die Zuständigkeit für das Wohnungswesen zugeordnet wurde. Vermieterverbände sowie CDU und FDP halten die Regelung dagegen für verfassungswidrig und haben Klagen eingereicht.

Der Mietendeckel gilt für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin

Der Mietendeckel ist am 23. Februar 2020 in Kraft getreten und gilt für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin. In einem ersten Schritt waren die Mieten zunächst auf dem Niveau vom Juni 2019 eingefroren worden. Nach einem zweiten Schritt, der am 23. November 2020 wirksam wurde, mussten Vermieter Mieten absenken, die als überhöht galten.

Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel sagte in einer Stellungnahme: „Das Bundesverfassungsgericht hatte immer angekündigt, dass die Entscheidung zum Mietendeckel im ersten Quartal 2021 fällt, insofern sind wir nicht überrascht. Wir begrüßen ausdrücklich, dass nun endlich Rechtsklarheit geschaffen wird. Wir sind weiter optimistisch, dass die Richter:innen in Karlsruhe ein gutes Urteil im Sinne der Mieter:innen unserer Stadt treffen werden.“