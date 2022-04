Berlin - Auf dem Tempelhofer Feld sind die ukrainischen Fahnen schon von Weitem zu sehen. Sie flattern blau und gelb im Wind, rund herum sitzen mehrere Hundert Menschen, sie tragen traditionelle ukrainische Volkstracht wie Blumenkränze und aufwändig bestickte Hemden, die sogenannten Wyschywankas. Die Stimmung an diesem Sonntagnachmittag, man möchte sie wohl im weitesten Sinne „unbeschwert“ nennen, als ob die Teilnehmenden für einen Moment die Ereignisse 1000 Kilometer weiter östlich vergessen wollen.

Im Jahr 2022 fällt der Ostersonntag im orthodoxen Kirchenkalender auf einen schicksalhaften Tag: Es ist gleichzeitig der 60. Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine; genau zwei Monate ist es seit dem 24. Februar her. In Berlin müssen viele orthodoxe Ukrainer also das Fest anders feiern, als sie es normalerweise tun würden – Tausende sind aus ihrem Land geflüchtet, sie sind von ihren Nächsten getrennt. Umso wichtiger war es, dass dieser Tag den Ukrainern in der Stadt die Möglichkeit bietet, zusammenzukommen und den Feiertag so gut wie möglich zu feiern.

Genau das war die Idee hinter einem gemeinsamen Osterpicknick am Sonntagnachmittag auf dem Tempelhofer Feld. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der ukrainischen aktivistischen Bewegung Vitsche und der Gemeindeorganisation Ukrainian Family organisiert. Nach Angaben der Organisatoren kamen bis zu 1000 Menschen am Nachmittag, um mitzufeiern.

Rusya Abrosimova Die Picknick-Organisatoren sagen, 1000 Menschen haben am orthodoxen Ostersonntag teilgenommen.

In der Ukraine wird Ostern normalerweise mit der ganzen Familie gefeiert

Es ist warm, in der Luft hängen zeitgenössischer ukrainischer Pop und Rap, freiwillige Helfer verteilen traditionell gekochte Eier und ukrainischen Osterkuchen und Paska – einen Kuchen, der der italienischen Panettone ähnelt. Eltern bringen ihre eigenen Kuchen und handverzierten Eier mit, die sie auf Picknickdecken verteilen, während ihre Kinder lachend und spielend über das Feld rennen und neue Freunde finden.

Krystyna Yeremchik, eine der Organisatorinnen von Ukrainian Family, sagt, dass es für die ukrainische Community in Berlin besonders wichtig gewesen sei, an diesem Tag zusammenkommen zu können. Die Gemeinschaft habe in letzter Zeit viele neue Mitglieder erhalten. „Normalerweise gibt es in der Ukraine nur zwei Termine im Jahr, an denen sich alle mit ihren Familien treffen, und das sind Weihnachten und Ostern“, so Yeremchik. „In diesem Jahr ist das für viele Menschen nicht möglich, also haben wir beschlossen, etwas für alle in unserer Community zu organisieren, damit sie diesen Tag traditionell feiern können.“

Rusya Abrosimova Kein ukrainisches Osterfest ohne Paska

Ukrainian Family organisiert die ganze Woche über verschiedene Begegnungsgruppen für Eltern und Kinder, damit die neu in Berlin angekommenen Ukrainer einander kennenlernen und Mentoring und psychologische und emotionale Unterstützung erhalten können. Für das Osterpicknick wurden Aktivitäten vom traditionellen Eierbemalen bis hin zu Sportworkshops für die kleinsten Teilnehmer angeboten. Das Programm kommt gut an, wenn man das Lachen der Kinder ringsum hört.

Dennoch kann Krystyna Yeremchik den Krieg in ihrem Heimatland nicht ganz vergessen. „Wir haben uns daran gewöhnt, mit diesem wirklich schrecklichen Gefühl zu leben, weil wir wissen, was jetzt in der Ukraine stattfindet“, sagt sie. In den Tagen vor dem orthodoxen Ostersonntag haben ukrainische Organisationen in Berlin versucht, auf die sinkende Zahl von Geld- und Sachspenden sowie von Freiwilligen zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter in Berlin aufmerksam zu machen. „Aber manchmal müssen wir auch Dinge tun, die uns Spaß machen, und es nicht nur darum gehen, dass wir um Hilfe bitten,“ so Yeremchik.

Rusya Abrosimova Eine Osterstimmung mit Livemusik und ukrainischen Fahnen

Ein heiliger Tag mit Kuchen und handverzierten Eiern

Anderswo in Berlin und Brandenburg feierten ukrainische Gemeinden das orthodoxe Osterfest mit einem Kirchenbesuch. Einige besuchten russisch-orthodoxe Kirchen, andere nahmen an behelfsmäßigen orthodoxen Gottesdiensten in den evangelischen Kirchen Berlins teil, wo in den letzten Jahren ukrainisch-orthodoxe Gemeinden entstanden sind. Dort wurden die handbemalten Eier und Osterkuchen, die alle jetzt auf dem Tempelhofer Feld genießen, mit Weihwasser gesegnet.

Als sich der diesjährige Ostersonntag dem Ende zuneigt, wird der Himmel über dem Tempelhofer Feld grau, der Wind frischt auf. Es ist fast 18 Uhr, die Picknickfeierlichkeiten sind fast vorbei. Doch Angela, die ursprünglich aus Poltawa in der Zentralukraine stammt, und ihr sechsjähriger Sohn Matvei haben ein Lächeln im Gesicht. Fünf Tage mussten sie reisen, um in Berlin vor sechs Wochen anzukommen. „Es war einfach ein super Tag“, sagt Angela. „Ostern ist immer so ein besonderer heiliger Tag und das Wichtigste ist, zusammen zu sein. Es war so schön, dass wir das tun konnten, trotz allem.“

Doch die Osterfeiertage sind für Mutter und Sohn noch nicht zu Ende. „Mama, vergiss nicht, dass wir zu Hause den Kuchen haben“, sagt Matvei. Er bringt seine Mutter dazu, Bilder von dem Paska-Kuchen zu zeigen, den sie gemeinsam mit Kirschen und Mandeln verziert haben, und von einer Auswahl an Eiern, die mit bunten Cartoon-Gesichtern bemalt sind. „Die sind alle von mir“, sagt er mit einem breiten Lächeln.