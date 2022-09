Fahrgäste stranden mitten in der Nacht weit außerhalb von Berlin. Busse fahren nicht, obwohl sie im Fahrplan stehen. Oder sie sind so klein, dass Reisende zurückbleiben müssen. Schienenersatzverkehr, kurz SEV, bedeutet schon im funktionierenden Zustand viel Stress. Doch nun wurden Fälle aus dem Berliner Umland bekannt, in denen er massiv schiefging. Zu nachtschlafender Zeit wurden Fahrgäste mit Problemen konfrontiert, mit denen sie nicht gerechnet hatten. „Da vergeht einem total die Lust auf öffentlichen Nahverkehr“, sagt Reinhart Lutz, einer der Betroffenen.

Lutz war am 26. August zu später Stunde vom Berliner Bahnhof Südkreuz nach Jüterbog unterwegs. Normalerweise ist das ein Kurztrip, der mit dem Regionalexpress rund 40 Minuten dauert. Doch wer nach 22 Uhr aufbricht, weil er in Berlin noch bis spät arbeiten muss, Freunde oder Kulturveranstaltungen besucht hat, muss deutlich mehr Zeit investieren. Dann fahren keine Züge, weil an der Strecke gearbeitet wird, und die Fahrgäste werden auf Busse verwiesen. Schon laut Fahrplan nimmt die Reise bis zu zweieinhalb Stunden in Anspruch, also fast die vierfache Zeitspanne. Das ist schlimm genug. Doch die Reise durch die Nacht kann auch länger dauern – sehr viel länger.

„In Teltow kam ein Büslein“

Reinhart Lutz musste zunächst mit dem SEV für die S-Bahn-Linie S25 um kurz nach 23 Uhr nach Teltow Stadt fahren. Dort sollte um 23.46 Uhr der SEV-Bus EV4 nach Jüterbog abfahren. Doch an dem Teltower S-Bahnhof bekamen die Reisenden die erste Hiobsbotschaft präsentiert. „In Teltow kam ein Büslein, und die Fahrerin sagte, sie kann nur 20 Leute mitnehmen. Der Rest muss warten“, berichtete Lutz. Weil sich die Busfahrerin weigerte, ihn und andere Fahrgäste mitzunehmen, blieben von den schätzungsweise 45 Reisenden mehr als die Hälfte in Teltow Stadt zurück.

Laut Plan sollte der nächste Bus um 0.46 Uhr abfahren und um 1.39 Uhr in Trebbin ankommen, wo nach elf Minuten der Zug nach Jüterbog abfahren sollte. Aber auch dieser Teil der Reise ging schief, so Lutz. „Der Busfahrer, der eifrig während der Fahrt an seinem Smartphone aktiv war, sagte uns, dass der Zug wartet.“ Aber leider war das nicht so. Als der Bus am Bahnhof Trebbin eintraf, war der Anschluss weg. Leere auf dem Gleis. Das muss gegen zwei Uhr in der Frühe gewesen sein, erinnert sich der Reisende.

Zu später Stunde irgendwo ausgesetzt

Also wieder nächtliches Warten. Einige Reisende riefen Verwandte an, um sich mit dem Auto abholen zu lassen. Reinhart Lutz und andere mussten auf die nächste Verbindung warten, die der Fahrplan vorsieht. Um kurz vor 4 Uhr erschien der SEV-Bus RE3, der tatsächlich nach Jüterbog fuhr. „Um 5 Uhr war ich im Bett“, so Lutz. Für 59 Kilometer hatten er und andere Reisende sechs Stunden gebraucht. „Ein Unding! Wenn ich schon extrem zeitaufwendigen SEV benutzen muss, dann auch noch so was.“

Zu später Stunde irgendwo ausgesetzt – diese Erfahrung mussten in der Nacht zu Mittwoch auch die Fahrgäste von Regionalexpresszügen aus Stralsund und Schwedt nach Berlin machen. Eine Reisende schrieb der Berliner Zeitung um 0.54 Uhr: „Zurzeit sind weit über 50 bis 60 Menschen im Bahnhofsgebäude in Eberswalde gestrandet. Der letzte Zug Richtung Berlin fuhr nur bis Eberswalde, und bis Bernau sollte ein Schienenersatzverkehr eingesetzt werden.“ Doch der Bus um 23 Uhr kam nicht. Auch mit dem Bus, der für 23.57 Uhr angekündigt war, klappte es nicht.

Berliner Zeitung/Peter Neumann So sah es am Abend des 12. Juni vor dem Bahnhof Oranienburg aus. Sowohl der Regional- als auch der S-Bahn-Verkehr waren wegen Arbeiten unterbrochen. Fahrgäste warten auf den SEV. Doch Busse stecken im Stau.

„Nun müssen wir vor dem Bahnhof die Nacht verbringen – ohne Essen und Trinken und ohne Klo oder Möglichkeiten sich hinzulegen. Sitzplätze sind nur begrenzt vorhanden“, hieß es in der Mail weiter. Der erste Zug nach Berlin soll um 4.48 Uhr fahren. „Bei der Bahn erreicht man niemanden, man hängt in der Warteschleife. Die letzten Lokführer sind weg, sie hätten auch keinen Kontakt zur Leitstelle und den Busfahrern. Es interessiert sich niemand für uns.“

„Keine Ansagen, keine Aufsteller, keine Anzeigen. Nur Papier“

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat bei DB Regio, verantwortlich für den RE3, nachgefragt. „Der aus Norden kommende RE3 endete wegen Bauarbeiten planmäßig bereits in Eberswalde. Es war vorgesehen, dass hier ein Umstieg zum SEV in Richtung Berlin besteht“, erklärte Sprecher Joachim Radünz. „Nach Informationen von DB Regio ist jedoch der SEV eine Fahrt eher, also gegen 23 Uhr ab Eberswalde, ausgefallen.“ Der SEV um 23.57 Uhr habe zwar auf den leicht verspäteten RE3 gewartet, konnte jedoch nicht alle Fahrgäste aufnehmen, da nun die Fahrgäste aus zwei Zügen weiterzubefördern waren. „Der Versuch, den Bus eine weitere Fahrt ab Eberswalde fahren zu lassen, scheiterte an den gesetzlichen Vorschriften zu den Lenkzeiten. Daher wurde mehrere Taxen gerufen, die allerdings erst gegen 3.30 Uhr eintrafen“, so Radünz.

„Solch ein Stranden der Fahrgäste ist selbstverständlich nicht entschuldbar und darf so nicht passieren“, betonte der Verbundsprecher. „Zunächst kann man sich bei den Fahrgästen groß entschuldigen!“ Der VBB führe regelmäßig Kontrollbegehungen auch im SEV durch. Dabei wird auf durchgehende Wegeleitung, Ansagen im Zug und Bus, Aushangfahrpläne und Kapazitäten geachtet. Radünz: „Mängel werden sofort an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet sowie gehen in die vertragliche Abrechnung ein.“

Auch der Berliner Fahrgastverband IGEB muss sich immer wieder mit dem leidigen Thema befassen. „Ich finde die SEV-Organisation der S-Bahn Berlin meist besser als die des Regionalverkehrs“, sagte IGEB-Sprecher Jens Wieseke. „Die S-Bahn hat Aufsteller, Fußtapsen, automatische Ansagen, bespielt die Anzeiger. Dagegen im Regionalverkehr: Irgendwo in einer Vitrine hängt ein kaum verständlicher Plan. Keine Ansagen, keine Aufsteller, keine Anzeigen. Nur Papier. Eventuell noch ein paar Infos in den Apps.“ Die DB müsse notfalls Taxis aus Berlin ordern, so Wieseke.

Zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn können nur kleine Busse fahren

Es ist ein schwieriges Thema. Infrastrukturbetreiber wie DB Netz müssen dafür sorgen, dass ihre Anlagen in Schuss gehalten und erweitert werden – was oft Sperrungen erfordert. Doch der Ersatz muss so organisiert werden, dass die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste möglichst gering ausfallen, und er muss stabil funktionieren, damit sich die Kundschaft auf die Fahrpläne verlassen kann. Das bedeutet nicht nur einen hohen Aufwand für Ersatzhaltestellen und Informationen. Angesichts des Arbeitskräftemangels wird es immer schwieriger, Busverkehr zu organisieren.

„Das gilt vor allem dann, wenn plötzlich Störungen auftreten und rasch Ersatz gebraucht wird“, sagte ein Mitarbeiter eines Bahnunternehmens. „Auf dem Land oder zu später Stunde ist das kaum möglich.“ Aber auch ein lang im Voraus geplanter SEV kann knifflig sein. Ein Beispiel ist der Ersatzverkehr auf der Linie RB26 zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn in Polen, wo eine neue Oderbrücke für die Bahn entsteht.

Weil die Straßenbrücke zu schwach für reguläre Busse ist, muss die Niederbarnimer Eisenbahn mehrere Kleinbusse organisieren, eine kostspielige Angelegenheit. Wenn deutsche Rentnergruppen vom Einkauf zurückkehren oder am Sonntag polnische Wochenendpendler nach Berlin wollen, kann es Berichten zufolge vorkommen, dass es eng wird oder die Kapazität nicht reicht.

Nun wurde auch noch bekannt, dass die neue Oderbrücke nicht im Dezember 2022, sondern wohl erst im Mai 2023 in Betrieb genommen wird. Damit werden die drei Buchstaben SEV auf dieser Verbindung länger als geplant ihren Schrecken behalten.