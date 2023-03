Busfahren in Berlin: Hier lernen auch Einheimische dazu

Wenige Dinge hängen sich so hartnäckig im Kopf fest wie die eigenen Vorurteile und Klischees, mit denen man durch die Welt geht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass man sich selbst für aufgeschlossen und tolerant hält.

Manchmal gibt es aber Ereignisse, da nützt es nichts mehr, sich selbst zu belügen. Man erkennt beschämt: Mal wieder reingefallen auf die eigene Voreingenommenheit.

Der Vorfall, der bei mir – mal wieder – dazu führte, ereignete sich vor einigen Tagen in einem BVG-Bus in der Innenstadt. Es war mitten am Tag, im Bus war nicht viel los, nur ein paar Touristen, die darüber beratschlagten, was sie mit dem Rest des Tages anfangen sollten.

Dann stieg ein junger Mann ein, maximal Anfang zwanzig. Er trug lackierte schwarze Fingernägel, silberne Ohrstecker und einen kleinen Nasenring. Die Jeans waren verschlissen, aber auf die gewollte Art, der Hoody schwarz und schlicht. Was mein Vorurteil aber abrundete, war die Frisur. Der Junge hatte blond gefärbte Haare. Mir genügte ein Blick, um gutmütig, aber unerbittlich festzustellen: Aha, mal wieder ein Fashion Victim.

Doch der Kunstblonde verblüffte mich schon in der nächsten Sekunde. Er zog ein Buch aus der Tasche. Ein Buch! Den Rest unserer gemeinsamen Fahrt verbrachte ich damit, den Titel des Werkes herauszufinden. Das geht mir immer so. Sobald mir ein Mensch gegenübersitzt, der liest, versuche ich herauszufinden, was. Bei Zeitungen ist es natürlich einfach.

Aber Bücher machen manchmal recht merkwürdige Verrenkungen notwendig. Mein üblicher Trick: Ich werfe das Brillenetui zu Boden, günstigenfalls in die Nähe des Lesers. Beim Aufheben ist meistens ein klärender Blick möglich. Auch dieses Mal. Der Junge las Kafka. Im Ernst.

Dort hatte ich im vergangenen Dezember einen alten Mann beobachtet, der in der Straßenbahn ein uralt aussehendes Buch auf dem Schoß liegen hatte und versunken darin las.

Ich war so perplex, dass ich mir den Titel des Buches nicht gemerkt habe. Es weiß nur, dass ich dachte: Mensch, das hab ich ja noch nicht mal gelesen. Und so kam zum Vorurteil noch die Selbstgerechtigkeit hinzu. Was mir erst später auffiel, denn ich war mit den Gedanken in Prag.

Für mich passte das alles zusammen: Die Tschechen hatten sich nach der Wende einen Dichter zum Präsidenten gewählt. Klar, dass hier noch Bücher gelesen wurden. Auch in der Tram, wenn man nur zehn oder zwanzig Minuten fährt. Prag und Kultur, das passt eben zusammen. Ich weiß, ich weiß, noch ein Klischee.

Der junge Mann im Berliner Bus hat mich übrigens nur mit einem kurzen Blick gestreift. Vermutlich war sein Urteil so schnell fertig wie meines kurz zuvor. Ich hatte das Handy in der Hand und war gerade auf Instagram unterwegs.