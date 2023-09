Stau und Baustellen. Dienste zu allen Tages- und Nachtzeiten. Und nicht immer sind die Fahrgäste so nett, wie sie sein sollten. Es ist anstrengend, Busse durch Berlin zu steuern. Jetzt zeigen neue Zahlen, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich diesem Stress auszusetzen. Der Krankenstand steigt wieder. Trotz großer Anstrengungen, Personal zu gewinnen, ist bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) die Zahl der Busfahrer gesunken. Andere Daten zeigen, wie oft es zu Ausfällen kommt – mit der Folge, dass Fahrgäste länger als sonst warten müssen. Ein Fahrer bringt es auf den Punkt: „Bei uns brodelt es. Haufenweise offene Dienste – also Fahrten, die nicht stattfinden.“

Sie sind sonnengelb, fahren mit Diesel oder elektrisch – und sie werden gebraucht. Pendler fahren mit ihnen zur Arbeit, Schüler zum Unterricht. Touristen genießen die Tour mit der Linie 100. Wer weiter draußen wohnt, ist oft auf sie angewiesen, um zum nächsten S- oder U-Bahnhof zu kommen. Linienbusse prägen das Berliner Stadtbild, und das schon seit langer Zeit. Allein im vergangenen Jahr wurden sie für mehr als 400 Millionen Fahrten genutzt. Doch die landeseigene BVG schafft es allen Bemühungen zum Trotz nicht, das versprochene Angebot auch tatsächlich zu gewährleisten.

Wenn auf stark befahrenen Innenstadtrouten Fahrten ausfallen, ist das zwar ärgerlich, aber meist noch zu verkraften. Wenn der Bus aber in Außenbezirken nicht kommt, kann das für Fahrgäste lange Wartezeiten bedeuten, und Reisepläne geraten ins Wanken. „Die Ausfälle im Busbereich sind besorgniserregend“, sagte ein BVG-Insider der Berliner Zeitung. Nun belegen offizielle Zahlen, wie kritisch die Lage inzwischen ist. Nicht nur der bundesweite Fachkräftemangel trifft die BVG hart, es gibt noch weitere Faktoren.

Für die kommenden Tage sind weitere Ausfälle absehbar

So ist der Krankenstand beim Busfahrpersonal, der zuletzt gesunken war, in diesem Jahr wieder deutlich gestiegen. Bezifferte die BVG ihn für den Januar noch mit 13,4 Prozent, so waren es im Juni und Juli 14,8 Prozent. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Kristian Ronneburg hervor. Der Drucksache 19/16.368 des Abgeordnetenhauses lässt sich auch entnehmen, dass der Personalbestand bei der BVG und deren Tochterunternehmen Berlin Transport geschrumpft ist. Ende Juli entsprach er 5071 Vollzeitstellen, heißt es darin. Mitte August 2022 waren es noch 5111.

Der Berliner Zeitung liegen weitere Daten vor. Danach sind am vergangenen Freitag im Busbereich der BVG insgesamt 438 Kurse ausgefallen. In 304 Fällen waren personelle Gründe ausschlaggebend, das nötige Fahrpersonal stand nicht zur Verfügung. Im Vergleich dazu spielen Fahrzeugschäden eine untergeordnete Rolle, aus diesem Grund wurden 43 Kurse nicht gefahren. Am 5. September waren insgesamt 330 Kurse betroffen, am 6. September 300. Erneut dominierten personelle Gründe. Kurse bezeichnen in der Dienstplanung mehrere aufeinander folgende Fahrten – mal sind es mehr, mal weniger.



Auch für die kommenden Tage sind Ausfälle absehbar. So rechnet die BVG intern damit, dass am Freitag 138 Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen werden. Am kommenden Montag könnten es 130 „Personale“ sein, am Dienstag möglicherweise 112.

Engpässe in der Berliner Verwaltung treffen auch die BVG

Personelle Gründe: Darin konzentriert sich das Problem, das mehrere Facetten hat. Zwar bemüht sich die BVG, neues Fahrpersonal für ihre Busse zu rekrutieren. Doch die Zahl der Bewerber sinkt, und nicht jeder besteht die Prüfung. Hinzu kommen Engpässe in der Berliner Verwaltung, die auch der BVG zu schaffen machen. Wer den Busführerschein besitzt, darf nicht automatisch gewerblich Busse fahren. Eine zusätzliche Qualifikation muss nachgewiesen, die Schlüsselzahl 95 auf dem Führerschein eingetragen werden. Zuständig ist das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, dort kommt es zu Wartezeiten – in denen neue Mitarbeiter noch nicht hinters Steuer dürfen.

Mehrmals hat die BVG versucht, im Ausland Personal zu gewinnen, etwa in der Türkei. Dem Vernehmen nach sind ihre Recruiter derzeit wieder im Südosten von Europa unterwegs. Doch bislang war die Ausbeute mager. Dem Vernehmen nach ist es vor allem der Wohnungsmangel in Berlin, der Bewerber abschreckt. Es kommt vor, dass zunächst nur ein Bett in einem Hostel angeboten werden kann. Auch die Sprachbarriere macht sich bemerkbar. Wenn ein Bus in einen Unfall verwickelt wird, muss der Fahrer mit der BVG-Leitstelle und der Polizei kommunizieren können. Wenn Fahrgäste Fragen haben oder zur Ordnung gerufen werden müssen, sind Deutschkenntnisse ebenfalls hilfreich.

Kurzfristig freibekommen? Keine Chance!

Zwar hat die BVG zumindest auf dem Papier genug Busfahrer. Der durchschnittliche Personalbedarf entspricht 5060 Vollzeitstellen. Trotzdem fühlen sich viele Männer und Frauen, die für die BVG Busse steuern, ausgelaugt und demotiviert. „Der Verschleiß nimmt zu“, so der BVG-Insider. „Damit steigt auch die Zahl der Krankmeldungen.“ Manch ein Fahrer sieht dazu keine Alternative, denn angesichts des Personalmangels wird es immer schwieriger, kurzfristig freizubekommen. Manch einer kündigt, wenn es ihm zu bunt wird, hieß es. Umgekehrt kommt es seltener vor, dass Fahrer freiwillig zusätzliche Dienste leisten – dabei baut die Dienstplanung nicht selten darauf auf.

Bei den Arbeitsbedingungen spielt auch eine Rolle, dass Fahrer Wertschätzung vermissen. Dass dies nicht nur manche Vorgesetzte betrifft, zeigt eine Äußerung eines anderen BVG-Mitarbeiters. Einen großen Anteil an der Misere trage der Senat, sagte er der Berliner Zeitung. „Wir sehen, dass der Nahverkehr das ungeliebte Stiefkind ist.“ Der Ausbau des Busspurennetzes stockt, längst nicht alle Ampelanlagen geben der BVG Vorrang. Schlecht koordinierte Baustellen behindern den Verkehr. Im März machten Busfahrer auf die Misere bei ihren Toiletten aufmerksam. Vielerorts müssten sie mit Provisorien vorliebnehmen, hieß es. Das kann mit Bauvorschriften zu tun haben, aber auch mit Bezirksämtern, die Neubauprojekte für nachrangig halten oder ablehnen.

Linke-Abgeordneter sieht „enormes Versagen von Senat und BVG“

„Früher hätte es bei einer solchen Krise ein Treffen im Roten Rathaus gegeben“, sagte der BVGler. Heute nehme es der Senat hin, dass die BVG ihre im vergangenen August verkündete Einschränkung des Busfahrtenangebots um drei Prozent noch immer nicht ganz zurückgenommen habe. „Nach Auskunft der BVG wird es in Folge der personellen Situation in nächster Zukunft nicht möglich sein, die Leistungen auf das gemäß Verkehrsvertrag erforderliche Maß zurückzuführen“, teilte Staatssekretärin Claudia Elif Stutz (CDU) Kristian Ronneburg mit. „Es gibt immer noch kein klares zeitliches Ziel“, kritisierte der Linken-Abgeordnete. „Ein enormes Versagen von Senat und BVG.“

„Die Lage im Busbereich ist dramatisch. Fahrerinnen und Fahrer fehlen an allen Ecken“, sagte Christian Linow vom Berliner Fahrgastverband IGEB am Mittwoch. „Kurzfristig hat die BVG zwar ein Bündel an Maßnahmen eingeleitet, um die Personalsituation zu entschärfen, als Fahrgastverband erwarten wir allerdings mehr. Vor allem bei der Fahrgastinformation gibt es erhebliche Defizite. Ständig fehlen Echtzeitdaten und Ausfälle werden in der Fahrinfo-App nicht gekennzeichnet. Das muss sich ändern!“

Außerdem brauchen die Fahrgäste endlich funktionierende Vorrangschaltungen für Straßenbahn und Bus – auch an Baustellen, so Linow. „Jede an einer roten Ampel verplemperte Minute kostet Fahrzeit und erfordert am Ende des Tages mehr Busse, Straßenbahnen und Fahrpersonale.“ Apropos Straßenbahn: Deren Netz müsse endlich weiter wachsen. „BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt hat es bei der Eröffnung der Straßenbahn zur Turmstraße am 9. September auf den Punkt gebracht: ‚Die Kapazität von fünf Bussen fährt jetzt hier!‘ Vor dem Hintergrund des Personalmangels lesen sich seine Worte wie ein Handlungsauftrag für die Politik“, sagte Linow.

Fahrgastverband fordert Ausbau des Straßenbahnnetzes

„Es müssen Straßenbahnen dort so schnell wie möglich gebaut werden, wo heute Busse dicht an dicht fahren müssen. Der M41 auf der Sonnenallee ist so ein Beispiel“, so das IGEB-Mitglied. Trotz des Fahrgastandrangs wurde der Fahrplan ausgedünnt. „Wir fordern hier seit Langem eine Straßenbahn, die nicht bloß mehr Fahrgäste befördert, sondern auch Busse und Fahrpersonale spart.“



Doch was den Ausbau des Straßenbahnnetzes angeht, bleibt der rot-schwarze Senat vage. Stattdessen werden laufende Projekte überprüft. Auch bei den Busspuren ist das Tempo verlangsamt – nachdem Anwohner Widerspruch eingelegt hatten. Es sieht so aus, als ob die Busfahrer und ihre Fahrgäste keine Erleichterungen erwarten können.