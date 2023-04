Busfahrermangel bremst die Verkehrswende in Berlin aus

In seiner Freizeit sammelt Thomas Wagner Oldtimermodelle von Bussen. Er bezeichnet sich als „Busfahrer mit Leib und Seele“. Er sitze schon seit einigen Jahrzehnten für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf dem Fahrersitz und steuere Kunden des Verkehrsunternehmens durch die Hauptstadt, erzählt Wagner. Die Frage, ob ihm sein Traumberuf zurzeit Spaß mache, beantwortet er zurückhaltend. „Ich glaube: insgesamt ja“, sagt er.

Wagner heißt in Wirklichkeit anders. Er will ehrlich über die Umstände sprechen, die ihm die Freude an seinem Beruf ein Stück weit vermiesen. Auf einen Punkt gebracht: Es fehlt seinem Eindruck nach an allen Ecken und Enden an Personal bei der BVG.

Wagner spricht von einer chronischen Unterbesetzung. „Man hofft jeden Tag, dass zum Feierabend auch die Ablösung kommt“, sagt er. Viele Kollegen häuften Überstunden an und ließen sie sich ausbezahlen, um angesichts der Inflation besser über die Runden zu kommen. Auf Erholung vom anstrengenden Dienst verzichteten sie.

Die Fahrpläne spiegelten außerdem häufig nicht mehr das aktuelle Verkehrsaufkommen wider. Vorgesehene Arbeitspausen könnten deshalb oft nicht eingehalten werden, schildert der Busfahrer. „Bei den Nachtfahrten sind die Pläne für Tempo 50 ausgelegt, dabei gilt nachts auf den Hauptstraßen Tempo 30.“ Oft fehle sogar die Zeit für einen dringenden Toilettengang. „Kollegen fahren lieber weiter, um nicht zu spät zu kommen. Viele haben deshalb schon Probleme mit der Blase“, sagt Wagner.

Zeit für die Pinkelpause bleibt oft nicht

Mathias Kurreck ist Personalrat bei der BVG. Er bestätigt, dass das Unterdrücken des Harndrangs für viele Kollegen im Dienst inzwischen zum Alltag gehöre. Dienstpausen verkürzen sich, weil der Berliner Verkehr immer unberechenbarer wird. Baustellen behindern den Fluss auf den Straßen. Unfälle geschehen. Und seit Monaten legen in Berlin immer wieder Klimaaktivisten Hauptverkehrsrouten lahm, indem sie sich auf den Asphalt kleben.

Es fehle in Berlin außerdem an Toilettenanlagen für Busfahrer. Widerstand gegen WC-Häuschen käme oft aus den Bezirken. Der Senat erkläre dann, ihm seien die Hände gebunden, kritisiert der Personalrat.

Arbeitsbedingungen müssen besser werden

Der Hebel für die Attraktivität des Busfahrerberufs in Berlin ist aus Sicht des Personalrats nicht die Bezahlung, es sind die Arbeitsbedingungen. Ein wesentliches Thema: der Stress während der Arbeit. Den Tarifabschluss zwischen der BVG und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bezeichnet Kurreck als „sehr auskömmlich“. Die Einigung sah eine stufenweise Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden auf 37,5 Stunden bis zum Jahr 2024 vor. Darüber hinaus werden Gehälter in drei Stufen um bis zu 4,6 Prozent erhöht.

Der Arbeitsalltag der laut Angaben der BVG rund 3800 Busfahrer in Berlin sei aber geprägt von Hetze und Ruhepausen, die in der Realität nicht vollumfänglich eingehalten werden könnten, schildert der Personalrat. Busfahrer hätten stets das Diktat der Pünktlichkeit im Nacken. „Gibt es auf den Straßen mal zehn Minuten Verspätung, dann kracht das System zusammen“, sagt Kurreck. Um den Fahrplan einzuhalten, knapsten sie Minuten von der Zeit ab, die eigentlich der Erholung dienen sollte.

Wir haben bereits einen Arbeitskräftemangel. Mathias Kurreck, Personalrat bei der BVG

Der Personalmangel mache es immer schwieriger, die Dienstpläne zu erstellen. Besonders während Krankheitswellen klafften Löcher in der ohnehin dünnen Personaldecke. Mitarbeiter fehlten der BVG aber nicht nur in den Fahrerkabinen. „Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben bereits einen Arbeitskräftemangel“, sagt Kurreck.

Es wurde über Jahre zu wenig eingestellt

Aus seiner Sicht erfolgte die Bedarfsplanung bei dem Verkehrsunternehmen über Jahre im Blindflug – gesellschaftliche Veränderungen seien ignoriert worden, ebenso die immer lauteren Rufe nach einer das Klima schonenden Verkehrswende. „Es wurde über Jahre nicht eingestellt“, sagt Kurreck. Der Senat habe gespart, statt vorauszudenken, kritisiert der Personalrat.

Die BVG teilt mit, dass sie in diesem Jahr 2000 neue Mitarbeiter sucht. Jeremy Arndt von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi spricht davon, dass das dicke Ende noch komme. Aufgrund des demografischen Wandels gingen viele Kollegen in den kommenden Jahren in Rente. „50 Prozent müssen bis 2030 ausgetauscht werden“, sagt der Gewerkschafter.

Woher soll das neue Personal für die BVG kommen?

Doch woher soll das neue Personal kommen? Arndt verweist auf den Wertewandel in der jungen Generation. Schichtdienste an den Wochenenden oder in den Abendstunden versprächen keine „Work-Life-Balance“. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei im Schichtsystem der BVG zumindest eine Herausforderung. „Die Rahmenbedingungen müssten attraktiver sein. Im Moment ist das kein Traumjob“, sagt Arndt.

Im Moment ist das kein Traumjob. Jeremy Arndt, Verdi

Die BVG verrät nicht, wie sie auf das Älterwerden ihrer Mitarbeiter und den bevorstehenden Renteneintritt eines beträchtlichen Teils ihres Personals reagieren will. Das Unternehmen verweist auf den Tarifabschluss von 2021 und bezeichnet das Arbeitsumfeld für Mitarbeitende als attraktiv. „Damit die neuen Kolleg:innen an Bord bleiben, bietet die BVG sehr gute Arbeitsbedingungen, die nach einem Tarifvertrag geregelt sind. Zusätzlich stehen den Mitarbeitenden verschiedene Benefits, flexible Arbeitszeitmodelle, eine jährliche Weihnachtszuwendung, eine betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr zur Verfügung“, teilt ein Sprecher mit.

Das Unternehmen setze außerdem auf Kampagnen, die auf die Attraktivität der BVG als Arbeitgeber hinweisen sollen, etwa Recruitment-Events für junge Fachkräfte.

Die Branchenvertreter sind dagegen alles andere als zuversichtlich. Der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) warnte Anfang März davor, dass im Jahr 2030 rund 80.000 Busfahrer in Deutschland fehlen könnten. Der Bundesverband der Deutschen Omnibusunternehmen (BDO) kommt nach einer Befragung von Mitgliedern sogar auf die Zahl von 87.000 offenen Stellen im Jahr 2030. 77 Prozent der vom VDV befragten Unternehmen gaben laut dem Verband an, dass sie mit einem bis zu 20 Prozent höheren Personalbedarf in den kommenden Jahren rechnen. Gleichzeitig rolle eine nie dagewesene Welle von Verrentungen auf die Branche zu, warnt der Verband.

Laut BDO suchen Unternehmen in Deutschland derzeit 7800 neue Busfahrer. Das könnte sich ändern, warnt Harald Kraus, Vorsitzender des VDV-Personalausschusses. „2030 werden wir wehmütig auf 2022 schauen. Wir werden 2022 dann als ‚Goldene Zeiten‘ bezeichnen. Vom Rieseneisberg, auf den wir zusteuern, sehen wir bislang nur die Spitze“, sagt er.

Der VDV erklärt, dass die Branche dabei sei, sich zu verändern. „Wir gehen unsere Achillesferse – unser nicht besonders attraktives Schichtsystem – an. Wir setzen auf noch mehr Teilzeitmodelle, wir gehen an die geteilten Dienste ran. Wir rekrutieren Studierende für Tram-Fahrdienste und sprechen mit den Ruheständlern, ob sie sich vorstellen können, noch ein paar Stunden weiterzumachen, um Leistungsspitzen abzufedern“, sagt Kraus.

Branchenverband VDV setzt auf Fachkräfte aus dem Ausland

Die Bemühungen allein scheinen aber nicht zu genügen. Der VDV setzt sich außerdem dafür ein, verstärkt nach Fachkräften im Ausland zu suchen. Das von der Ampelkoalition Ende 2022 novellierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz biete aus Sicht des VDV bessere Chancen, neue Mitarbeiter im Ausland zu finden. Die Gesetzesänderung vereinfachte die Anerkennung beruflicher Qualifikationen für Fachkräfte. „Für das Gewinnen und Integrieren von Fahrpersonal sollen die vorhandenen bürokratischen und fachlichen Hürden abgebaut werden“, fordert Kraus.

Ähnliche Forderungen formuliert auch die Hauptgeschäftsführerin des BDO, Christiane Leonard. Ihr Verband plädiert für eine Reform der Busfahrerausbildung. Die Berufskraftfahrerqualifikation sollte künftig unter Beibehaltung der Ausbildungsqualität in die Fahrausbildung integriert werden, um den Weg in den Beruf zu vereinfachen, fordert der BDO. Der Verband setzt sich auch für eine Zulassung von relevanten Fremdsprachen beim Führerscheinerwerb und der Berufskraftfahrerqualifikation ein sowie für die Anpassung der Regel für das Mindestalter und eine unbürokratische Anerkennung ausländischer Führerscheine.

Die Reformen sollten zeitnah erfolgen, erklärt Christiane Leonard. „Ansonsten wird es bald ein böses Erwachen geben: ÖPNV, Klimaschutz, Verkehrs- und Mobilitätswende werden ungebremst gegen die Wand fahren“, sagt sie.

Fachkräfte aus dem Ausland könnten es alleine nicht richten

BVG-Personalrat Mathias Kurreck warnt davor, allein auf einen verstärkten Einsatz ausländischer Fachkräfte als Ausweg aus der demografischen Krise zu setzen. Die Hoffnungen beruhten auf der Prämisse, dass der deutsche Arbeitsmarkt konkurrenzlos attraktiv sei für Busfahrer etwa aus Polen oder Griechenland. „In Berlin gibt es schon Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden“, sagt Kurreck. Die derzeitigen Rahmenbedingungen seien nicht geeignet, ausländische Fachkräfte zum Umzug nach Berlin zu bewegen, findet er.

Die BVG-Mitarbeiter haben für Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen einen öffentlichkeitswirksamen Verbündeten gefunden. Die von Schülern und Studierenden getragene Klimabewegung Fridays for Future (FFF) ging während der Tarifverhandlungen 2021 mit den BVG-Angestellten auf die Straße. Das haben die Klimaaktivisten auch 2024 bei der kommenden Tarifrunde vor, erklärt die FFF-Sprecherin Anna-Lena Fueg.

FFF-Klimaaktivisten fordern bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrer

Die Sprecherin der Klimaaktivisten bezeichnet die Berufe im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) als „Klimajobs“. Fehlende Wertschätzung und schlechte Bedingungen bewirkten eine massive Ausbremsung der Verkehrswende, warnt Fueg. „Wenn sich die Arbeitsbedingungen nicht radikal verbessern, wird dieser Trend weitergehen und immer weniger Menschen werden im Bereich ÖPNV arbeiten wollen, dann scheitert die Verkehrswende“, erklärt Fueg.

Geld sollte für die eigentlichen Kosten im ÖPNV eingesetzt werden. Andreas Knie, Experte für die Verkehrswende

Der Soziologe Andreas Knie forscht am Wissenschaftszentrum für Berlin an Voraussetzungen für die Verkehrswende. Er teilt die Forderungen von Gewerkschaftern und Klimaschützern, dem Personalmangel im öffentlichen Nahverkehr mit Investitionen zu begegnen. Ebenso plädiert er für Strukturreformen. Sie sollen einen Wasserkopf an Bürokratie beseitigen, den Knie den Verkehrsunternehmen attestiert. So könnten Mittel freigesetzt werden für die Bus- und Bahnfahrer. „Geld sollte für die eigentlichen Kosten im ÖPNV eingesetzt werden“, fordert Knie.

Verkehrsverbünde sollten aufgelöst werden

Knie fordert eine Auflösung der Verkehrsverbünde, in denen sich die Verkehrsunternehmen regional zusammenschließen. Die BVG gehört zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Die Verkehrsverbünde in Deutschland legen für ihre Regionen unter anderem einheitliche Tarife fest. Schon von Mai an soll aber in ganz Deutschland im öffentlichen Nahverkehr das 49-Euro-Ticket gelten.

Das Anwerben von Fachkräften im Ausland kann aus Sicht von Knie den Personalengpass nicht lösen, sondern nur entspannen. Auch autonomes Fahren, also Fahrzeuge, die sich selbst steuern, könnte einen Beitrag leisten. Eine automatische U-Bahn ohne Fahrpersonal gibt es unter anderem in Nürnberg bereits seit 2008.

Andreas Knie ist sich sicher, dass die Verkehrswende nicht am demografischen Wandel scheitern muss. Die Instrumente für attraktivere Berufe im öffentlichen Nahverkehr durch bessere Arbeitsbedingungen lägen im Kasten. Nur müsse dafür Geld in die Hand genommen werden. „Der Ausbau im öffentlichen Nahverkehr ist bisher am fehlenden Willen gescheitert“, sagt der Experte.