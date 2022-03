Berlin - Wenn man lange genug dabei ist bei diesem Prozess gegen Arafat Abou-Chaker und seine drei Brüder, dann kann man schon vor dem Beginn der Verhandlung einiges an den Äußerlichkeiten ablesen: Wenn keine Sicherheitsbeamten am Eingang von Saal 500 im Amtsgericht stehen, dann wird Bushido an diesem Tag nicht kommen. Wenn der FAZ-Kollege und die SZ-Kollegin nicht da sind, ist der Zeuge, der an diesem Tag geladen ist, nicht so wichtig. Und wenn Arafat Abou-Chaker selbst eine FFP2-Maske trägt (schwarz, natürlich nur unterhalb der Nasenspitze) und einen Gucci-Pullover, dann hat er Oberwasser und wird sicher wieder etwas dazwischenrufen.