Mit rosaroter Hose, blauem Jackett und farblich passenden Sneakers betritt Herr Gernot Schmied den Gerichtsaal 500 im Moabiter Landgericht. Es ist der 101. Gerichtstag des Falls Bushido gegen Abou-Chaker und der 53 Jahre alte Wiener soll die Frage klären, ob eine Audiodatei, die wichtig für den Prozess ist, echt sei. Er ist Experte für Audiotechnik und vereidigter Sachverständiger. Als er sich dem Gericht vorstellt, sagt der Vorsitzende Richter Martin Mrosk: „Bitte langsam sprechen!“



Das wird nötig, denn die Befragung wird sehr technisch und wissenschaftlich anspruchsvoll. Mehrmals kommen Zwischenfragen sowohl zum Verständnis – „Was genau ist denn ein Codec?“ – als auch zu den vielen Hypothesen, die sich die Anwälte vorstellen können.

Seit über zwei Jahren wird in diesem Fall verhandelt. Die Abou-Chaker-Brüder sind weiterhin Angeklagte in einem Fall, welcher an Komplexitäten und Nebenschauplätzen nur gewonnen hat. Im Grunde geht es um die Ereignisse des 18. Januar 2018, als die vier Brüder Nasser, Yasser, Rommel und Arafat Abou-Chaker den Rap-Künstler Bushido laut Anklage eingesperrt, erpresst, geschlagen, genötigt, beleidigt und bedroht haben sollen. Die Aufnahme, die einem der Anwälte sowie der Zeitschrift Stern zugespielt wurde, soll angeblich an jenem Tag entstanden sein, aber Beweise gibt es dafür nicht, wohl aber Zweifel an deren Echtheit.

Auf den Aufnahmen reden die Brüder und der Musiker über die Dinge, die sie immer besprochen haben: Geld, Familie und islamische Prinzipien. Nur von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, von Nötigung und Körperverletzung fehlt auch in dieser Aufzeichnung jede Spur. Die Männer sprechen auf Band teils auf Arabisch, teils auf Deutsch und werden konstant untermalt von Rauschen, Kratzen und lautem Knallen. Und diese Belastungen sollen auch jetzt dem Verfahren zum Verhängnis werden, so der Gutachter.

Das ist hier kein Hollywoodfilm

Herr Gernot Schmied bleibt in seinen Aussagen meist vage, will keine „unprofessionellen“ Aussagen treffen oder pauschalisieren. Er erklärt im Detail seinen Beruf und sein Vorgehen, zeigt Diagramme von Audiosequenzen und weicht eindeutigen Urteilen bewusst aus: „Die Abwesenheit von Evidenz bedeutet nicht, dass es nicht gefälscht ist.“ Das Nachweisen konkreter Manipulation sei extrem schwierig, besonders bei solch langen Aufnahmen mit vielen Störungen. „Wir befinden uns hier nicht in einem Hollywoodfilm“, meint er, „das geht nicht einfach auf Knopfdruck.“ Das Gericht nimmt es gelassen. „Deswegen gibt es wahrscheinlich so wenige Audioforensiker, weil es keiner machen will“, scherzt der Vorsitzende Richter Martin Mrosk. „Es hilft, Physiker zu sein“, antwortet Schmied trocken. Laut Angaben von Prozessbeteiligten habe diese „Knochenarbeit“ 23.000 Euro gekostet.

Einige wenige Fakten kann er feststellen: Das Aufnahmegerät sei wahrscheinlich mobil, es könnte sich also um ein Mobiltelefon oder ein Diktiergerät handeln. Das Mikrofon habe an einer Person gesteckt, zum Beispiel in einer Hemdtasche. Dies macht er an Rascheln und Atemgeräuschen auf der Aufnahme fest. Kurz vor Ende der Aufnahme soll es eine Stelle geben, wo es einen plötzlichen Lautstärkesprung gibt. Ob dies ein Schnitt oder nur ein Standortwechsel sei? Er könne es nicht absichernd sagen, so Schmied.

Stattdessen ausführliche Erklärungen über Veränderungen im Codec, ein Fachbegriff der Audiotechnik für einen Algorithmus, welcher die Daten der Audioaufnahme umwandelt und darstellbar macht. Dieser sei von Gerät, Programm und sogar Zeitpunkt der Aufnahme abhängig und könnte so auf Zusammenschnitte hinweisen – oder auch nicht. Generell spricht Schmied viel von den theoretischen Ambitionen der Analyse, jedoch ist die Tonspur größtenteils eines für ihn: „akustisch unauffällig, aber eben stark belastet“.

Die Möglichkeiten der Technik seien groß, die Fragen der Anwälte deswegen kaum zu beantworten. Bushidos Anwalt fragt, ob die Datei aus zwei anderen Dateien zusammenschnitten sein könnte. „Sie können Dateien in beliebigen Formaten zerstückeln, zerkleinern, zersägen und wieder zusammensetzen.“ Nachweisen, sagt er, könnte man das aber nur schwer, sicherlich nicht in diesem Fall.



Diese Unklarheit sorgt schließlich für eine Schließung der Sitzung noch vor der Mittagspause. „Na gut. Ich hatte eigentlich den ganzen Tag mit Ihnen gerechnet. Dann schauen Sie sich Berlin noch ein bisschen an!“, meint Richter Martin Mrosk.