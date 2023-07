BVG bestätigt Termin: Von diesem Tag an wird die U2 wieder wie früher fahren

Bauarbeiten im U-Bahnhof Alexanderplatz: Gleisbau-Azubis der BVG entfernen den alten Fahrweg in Richtung Pankow. In der kommenden Woche wird ein neues Gleis verlegt.

Bauarbeiten im U-Bahnhof Alexanderplatz: Gleisbau-Azubis der BVG entfernen den alten Fahrweg in Richtung Pankow. In der kommenden Woche wird ein neues Gleis verlegt. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Jetzt ist es offiziell: Unmittelbar nach dem Ende der Berliner Sommerferien sollen die Züge auf der U-Bahn-Linie U2 in Mitte so häufig wie früher verkehren. Das haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestätigt. Am 28. August soll das Gleis in Richtung Pankow, das wegen eines Tunnelschadens gesperrt werden musste, wieder in Betrieb genommen werden. Das kündigte Rolf Erfurt, der Betriebsvorstand des Landesunternehmens, am Montagmorgen während einer Baustellenbegehung an.

Im U-Bahnhof Alexanderplatz ist das Gleis der U2 in Richtung Pankow hinter Bauzäunen verborgen. Hinter den Absperrungen haben Gleisbauer-Azubis damit begonnen, den alten Fahrweg abzubauen. In der kommenden Woche sollen neue Schienen und neue Schwellen aus Kiefernholz eingebaut werden. Weil das jetzige Gleis um rund zwei Zentimeter zu dicht an der Bahnsteigkante verläuft, wird die Lage der Trasse angepasst, teilte Uwe Kutscher, Bauchef der Berliner U-Bahn, während der Begehung mit.

Die Berliner Zeitung hatte bereits berichtet, dass die BVG die Wiederinbetriebnahme des Gleises in Richtung Pankow für den 28. August 2023 plant. Am Montagmorgen wurde dieser Termin nun offiziell bestätigt. Der Pendelverkehr zwischen Senefelderplatz und Klosterstraße werde am Abend zuvor beendet, auf der U2 sollen die U-Bahnen dann wieder nach dem bis zum 7. Oktober 2022 geltenden Fahrplan verkehren. Ob dies bereits am früheren Morgen zum Betriebsbeginn oder erst etwas später der Fall sein wird, stünde aber noch nicht fest, hieß es. Auf jeden Fall wolle sich die BVG bei ihren Fahrgästen bedanken, die längere Fahrzeiten oder Umwege in Kauf nehmen mussten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Unterirdisches Bauwerk wurde um fünf Millimeter angehoben

Das Gleis war gesperrt worden, nachdem ein Teil des U2-Bahnhofs stärker als erwartet abgesackt war. Betroffen ist ein Abschnitt des Gleisbereichs in Richtung Pankow, zwischen den Werbetafelbereichen 5 und 6 gelegen. Dort hatte sich das unterirdische Bauwerk um vier Zentimeter gesetzt, so Kutscher. Fachleute hatten eine Setzung von bis zu drei Zentimeter erwartet. Weil sich in der Wand und in der Decke Risse auftaten und zudem Feuchtigkeit eindrang, wurde das U-Bahn-Gleis gesperrt.

Die Schadstelle am Gleis in Richtung Pankow: Hier drang Feuchtigkeit ein, und es taten sich Risse im Beton auf. Inzwischen wurde dieser Bereich mit Zementinjektionen stabilisiert, so die BVG. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Dieser Bereich des U-Bahnhofs befindet sich neben der 17 Meter tiefen Baugrube, in der das französische Immobilienunternehmen Covivio zwei 130 Meter hohe Hochhäuser errichten will. Der Druck des Grundwassers hatte dazu beigetragen, dass sich die Baugrubenwand eindellte. Im Untergrund geriet Erdreich ins Rutschen. Inzwischen wurde der Boden unter dem U-Bahn-Bauwerk von 1913 mit Zementinjektionen stabilisiert und um fünf Millimeter angehoben.

Auch im Tunnel der U8 sind Sensoren installiert

Wie berichtet kommt Covivio für die Kosten auf, die sich bereits auf einen zweistelligen Millionenbetrag summieren. Als Ausgleich für entgangene Fahrgeldeinnahmen zahlt der Investor der BVG pro Tag einen fünftstelligen Betrag – bislang dem Vernehmen nach rund vier Millionen Euro. Dem Land Berlin sei bislang kein finanzieller Schaden entstanden, hieß es am Montag.

Die BVG rechnet aufgrund des Hochhausbaus auf dem Nachbargrundstück Alexanderplatz 7 mit einer weiteren Setzung des U-Bahnhofs von maximal einem Zentimeter. Die Messsysteme, die im U-Bahnhof Alexanderplatz die Tunnel überwachen, bleiben im Einsatz. Es gibt sie nicht nur im Bereich der U2, sondern auch in der U5 darunter. Entlang der U8 sind ebenfalls Sensoren installiert, die Bewegungen registrieren. Sie betreffen aber andere Bauprojekte, hieß es.