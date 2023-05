BVG-Bus macht Vollbremsung: 86-jährige Frau in Marienfelde schwer verletzt

Der Fahrer des Busses wollte in die Hildburghauser Straße abbiegen. Da kam ihm ein anderes Auto in die Quere.

In einem BVG-Bus ist eine ältere Frau schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag in Marienfelde.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Busfahrer der Linie M76 gegen 17.40 Uhr, von der Waldsassener Straße nach rechts in die Hildburghauser Straße abzubiegen. Zeitgleich soll ein unbekannter Mann mit seinem Wagen von der Weskammstraße nach links in dieselbe Straße abgebogen sein. Er hatte offensichtlich nicht die Vorfahrt des Busses beachtet.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Busfahrer stark bremsen. Eine sich 86-jährige Seniorin, die im Bus war, stürzte deshalb und verletzte sich an der Hüfte und einem Bein.

Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die 86-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der örtlichen Polizeidirektion 4.