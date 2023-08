Mehr Sitzplätze als in anderen Bussen und ein Oberdeck mit bester Aussicht auf die Stadt: Kein Wunder, dass Doppeldecker bei den Fahrgästen so beliebt sind. Für Menschen, die diese Stadt mögen, gehören sie zu den Ikonen Berlins. Doch auf den Straßen sind die großen Busse kaum noch zu sehen, wie eine aktuelle Bilanz der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestätigt. Neue Doppeldecker werden zwar geliefert, allerdings steht mehr als ein Viertel der neuen Großen Gelben in der Werkstatt. Es gibt noch einige ältere Exemplare – aber die letzten werden bis Ende dieses Jahres ausgemustert.