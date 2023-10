Nahverkehr Berlin: Für Fahrgäste der BVG fällt die Bescherung diesmal aus

Weihnachtszeit: Sie ist normalerweise auch für die Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine Zeit der Bescherung. Bislang verging kaum ein Jahr, in dem zum Fahrplanwechsel am zweiten Advent das Angebot für die Kundschaft nicht verbessert wurde. Doch diesmal sei alles anders, teilte der BVG-Planer Helmut Grätz während einer Veranstaltung des Fahrgastverbands IGEB mit. „Es ist ein totales Drama und total traurig“, so Grätz. Doch Ende 2023 wird es fast keine Neuerungen geben.

Eine Änderung konnte der BVG-Mann bei den Schienenverkehrswochen vermelden. „Die Expressbusse zwischen dem U-Bahnhof Rudow und dem Terminal 1 des Flughafens BER halten nach dem Fahrplanwechsel nicht mehr am Flughafen Schönefeld“, sagte er während des Fahrgastsprechtags BVG im Betriebshof Lichtenberg. Das frühere Terminal 5 ist seit mehr als zweieinhalb Jahren geschlossen und wird nicht mehr als Flughafengebäude genutzt, der Stopp ist also entbehrlich. „Die Busse halten am Lieselotte-Berger-Platz und fahren dann über die Autobahn zum BER“, so Grätz.

BVG sucht in Südosteuropa nach Fahrpersonal

Doch das sei es dann auch schon. Von zusätzlichen Fahrten, neuen Linien und anderen Verbesserungen war nicht die Rede, als es um den Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 ging. Der Grund: Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt, und das spürt auch die BVG. Neues Personal, das für die Aufstockung des Bus- und Bahnverkehrs gebraucht wird, ist rar. „Die BVG ist noch gut dran. Andere Betriebe mussten ihre Leistung um zehn bis 15 Prozent einschränken“, sagte Klaus Emmerich, der als Bereichsleiter für das Angebot des Landesunternehmens verantwortlich ist. Doch auch die BVG leide.

„In den Nullerjahren mussten wir erklären, warum die BVG das Angebot einschränken muss“, erinnerte sich Helmut Grätz. Damals fehlte das Geld, doch Personal und Stellenbewerber gab es genug. Heute sei es umgedreht: „Wir haben den Auftrag, mehr zu fahren. Es gibt Geld, aber kein Personal“, so der Planer. „Dabei war es noch nie so einfach, Busfahrer zu werden.“

Wie berichtet, bemüht sich auch der größte kommunale Verkehrsbetrieb in Deutschland, im Ausland Mitarbeiter zu gewinnen. Recruiter sind in Südosteuropa unterwegs. Doch die Ausbeute ist überschaubar. Das hat nicht nur mit der Sprachbarriere zu tun, sondern auch damit, dass es für Menschen mit Busfahrergehalt immer schwieriger wird, in Berlin eine Mietwohnung zu bekommen. Das schrecke Interessenten ab, sagte ein Personalrat.

Auf dem Papier hat die BVG genug Fahrpersonal

Besucher der IGEB-Veranstaltung am Donnerstagabend im Betriebshof Lichtenberg wünschten sich auf mehreren Linien mehr Fahrten – etwa auf der Buslinie 147 oder der Straßenbahnlinie M10. Nicht nur, damit Taktlücken gefüllt werden, sondern auch, weil die Zahl der Fahrgäste immer weiter steige, wie die Fahrgäste erzählten. Der Bereichsleiter Emmerich dankte für die Hinweise. Doch er bedauerte: „Der Arbeitsmarkt erlaubt es nicht mehr, das Angebot zu verdichten. Wir sind im Moment eingeschränkt.“

Trotz aller Bemühungen ist der Busfahrpersonalbestand bei der BVG und deren Tochterunternehmen Berlin Transport sogar geschrumpft, wie die Senatsverwaltung bekannt gab. Ende Juli entsprach er 5071 Vollzeitstellen, Mitte August 2022 waren es noch 5111. Zwar hat die BVG auf dem Papier genug Busfahrer – 5060 Vollzeitstellen müssten besetzt sein. Doch die Zahl der Krankmeldungen ist groß, im Juli betrug die Quote 14,8 Prozent. Wie berichtet, fällt täglich in Berlin eine dreistellige Zahl von Linienbusfahrten aus. In den meisten Fällen sind personelle Gründe ausschlaggebend.

Emmerich bestätigte, dass bis heute nicht alle Einschränkungen des Busverkehrs, die im Sommer 2022 wirksam wurden, zurückgenommen werden konnten. Damals musste die Verkehrsleistung um rund drei Prozent gekürzt werden. „Die BVG hat bisher kein zeitliches Ziel für die Aufhebung des Ausnahmefahrplans benannt“, teilte Verkehrs-Staatssekretärin Claudia Elif Stutz (CDU) mit.



Bevor wieder über Ausweitungen gesprochen werden könne, gebe es ein bescheideneres Ziel, sagte Emmerich. „Wir hoffen, dass wir die jetzige Leistung halten können.“