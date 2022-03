Mehr Busspuren, mehr Busse – und andere Verbesserungen. Der Senat und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nutzen die Gunst der Stunde. Während darüber diskutiert wird, wie Deutschland trotz steigender Energiepreise beweglich bleibt, wollen sie den Nahverkehr in Berlin fit machen. „Wir brauchen jetzt eine ÖPNV-Offensive“, teilte Eva Kreienkamp, die Vorstandsvorsitzende des Landesunternehmens, in einem Beitrag im Karrierenetzwerk LinkedIn mit. „Dazu arbeiten wir kurzfristig an Maßnahmen wie Pop-up-Busspuren, einem flächendeckenden, stadtweiten Zehn-Minuten-Takt und einem starken Ausbau in den Außenbezirken und dem Umland.“

Auch Radfahrstreifen sollen zügiger kommen

Pop-up-Busspuren: Das hatte der Fahrgastverband IGEB schon vor zwei Jahren gefordert. Als Planer der Oberen Straßenverkehrsbehörde und des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg zu Beginn der Corona-Pandemie damit begannen, Radfahrstreifen provisorisch zu markieren, forderten die Fahrgastvertreter dies auch für Busspuren. Mit Klebemarkierungen, Barrieren und Verkehrsschildern ließe sich das Netz der Sonderfahrstreifen zügig erweitern, forderten sie. Doch im Senat und den Bezirken war man skeptisch. Dazu fehlten die Kapazitäten, hieß es.

Nun ist offenbar Bewegung in die Sache gekommen. „Zur Beschleunigung der Umsetzung von Busspuren hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz mit den ersten Bezirken Kooperationen im Rahmen des 100-Tage-Programms vereinbart. Gemeinsam mit den jeweiligen Bezirken werden im beschleunigten Verfahren bereits angeordnete Busspuren umgesetzt“, teilte die Verwaltung von Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch am Freitag mit. Am Montagmittag möchte die Grünen-Politikerin in der Bülowstraße in Schöneberg Beispiele präsentieren. Wie berichtet, haben Senat und Bezirke auch ein Verfahren vereinbart, um beschleunigt Radfahrstreifen zu markieren.

Eine historische Chance für Berlin

Wie berichtet, hat die Ampelkoalition auf Bundesebene beschlossen, dass in Deutschland 90 Tage lang Monatstickets für jeweils neun Euro angeboten werden. Doch in dieser Diskussion dürfe man die vielen Abonnentinnen und Abonnenten, die heute schon ressourcenschonend unterwegs sind, nicht vergessen, forderte Eva Kreienkamp. Sie schlägt einen „zeitlichen Preisnachlass“ vor, was dem Vernehmen nach bedeuten würde, dass Kunden, die jetzt schon ein Abo haben, drei Monate nichts dafür bezahlen müssen.

Markus Wächter Chefin des größten deutschen Nahverkehrsunternehmens: Eva Kreienkamp leitet die BVG.

„Parallel müssen wir Qualität und Angebot des ÖPNV in Berlin und im Umland deutlich ausbauen“, so die BVG-Chefin. „Berlin und Brandenburg sollten kooperativ gedacht werden: Nur mit gut integrierten Verbindungen ist der Umstieg auf den ÖPNV für die Menschen attraktiv.“

Bei allen offenen Fragen seien die Beschlüsse ein „ganz klares Signal für die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs“, lobte Kreienkamp. „Der schreckliche Krieg gegen die Ukraine zeigt Gesellschaft und Politik unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland dramatisch auf. Gleichzeitig hat Berlin ein in weiten Teilen hervorragend ausgebautes und leistungsfähiges innerstädtisches ÖPNV-System. Das erlaubt es vielen Menschen, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen schnell und effektiv zu verringern und das Auto guten Gewissens stehen zu lassen.“

Berlin und die BVG könnten eine historische Chance wahrnehmen, teilte die BVG-Chefin mit. „Eine echte ÖPNV-Offensive heißt, für kleines Geld durch die ganze Innenstadt, die Randbezirke und das Umland zu fahren. Lasst uns Berlin zum Leuchtturm für eine echte Mobilitätswende machen.“