BVG positioniert sich gegen AfD: „Danke, dass du den Zug sauber hältst!“

Die Berliner Verkehrstriebe verbreiten auf ihren Social-Media-Kanälen derzeit ein Bild, das ein AfD-Verbotsschild in einem ihrer Verkehrsmittel zeigt. Normalerweise dienen die gelb-schwarzen Aufkleber mit rotem Strich dazu, Fahrgäste zu informieren, was in Bussen, Bahnen und Trams verboten ist. Außer dem offenen Verzehr von Speisen sind das beispielsweise Hunde ohne Maulkorb oder das Rauchen. „Bitte auch keine Pommes, Dürüm, Baklava, Spaghetti Bolognese, Eintopf...“, heißt es im beigefügten Text. Unter dem Aufkleber steht „Danke, dass du den Zug sauber hältst!“

Bitte auch keine Pommes, Dürüm, Baklava, Spaghetti Bolognese, Eintopf... pic.twitter.com/kcYDigm7dC — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) June 27, 2023

Offenbar sind die Posts in Reaktion auf das Ergebnis der Landratswahl im thüringischen Sonneberg am Sonntag entstanden. Dort hatte erstmals ein Kandidat der Alternative für Deutschland, Robert Sesselmann, gewonnen. Seitdem toben vor allem in den sozialen Medien Schlachten um eine Interpretation des Ergebnisses und den richtigen Umgang mit der AfD.

Heikel an der politischen Parteinahme ist die Tatsache, dass es sich bei der BVG um einen landeseigenen Betrieb handelt. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind ein Verkehrsunternehmen für den Öffentlichen Personennahverkehr in Berlin in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Durch die politische Werbung könnte der Eindruck entstehen, dass die Landesregierung so Einfluss auf Nutzer der Öffentlichen Verkehrsmittel nimmt.