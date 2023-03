BVG sucht dringend Personal: So viele neue Busfahrer braucht Berlin jetzt

Arbeitskräftemangel plagt die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) – und ihre Fahrgäste. Zwei Dutzend Buslinien, auf denen das Landesunternehmen im vergangenen Sommer das Fahrtenangebot ausdünnen musste, werden auch heute noch nach einem reduzierten Fahrplan bedient. Obwohl die BVG Fahrpersonal viel besser bezahlt als früher und auch die Arbeitsbedingungen verbessert hat, dauert der Mangel an. Rund 180 Busfahrerinnen und Busfahrer werden dort derzeit gesucht, heißt es in einer Parlaments-Drucksache.

„Personalprobleme belasten die BVG nun schon seit Jahren, aber die Geschäftsführung bekommt sie nicht in den Griff“, sagt Hugh Bronson von der AfD-Fraktion. „Wenn in der Folge Busse nur noch alle 20 statt alle zehn Minuten verkehren, ist es kein Wunder, wenn viele Berliner lieber mit dem Auto fahren. So wird das nichts mit der angestrebten Verkehrswende.“ Der Abgeordnete hatte den Senat zu Taktänderungen und Taktreduzierungen bei der BVG befragt. Die Antwort liegt der Berliner Zeitung vor.

Rückblende: Weil sich Krankmeldungen wegen Corona häuften, reagierte die BVG und ließ mehr als 30 Buslinien ab August 2022 seltener befahren. Zwar hat sich die Pandemie abgeschwächt, doch auf rund zwei Drittel der Strecken gilt weiterhin ein „Ausnahmefahrplan mit Taktreduzierung vom Zehn- auf den 20-Minuten-Takt“. Das teilte Verkehrs-Staatssekretärin Meike Niedbal mit. Dabei bleibe es, „bis die BVG ihren Personalmangel im Omnibusbereich behoben hat und wieder ihre vertraglichen Pflichten erfüllen kann“, so die Grünen-Politikerin. Sie nannte in diesem Zusammenhang 19 Linien, auf denen anders als im Januar 2020 ein 20-Minuten-Takt gilt.

Auch Metro- und Expressbuslinien sind betroffen

So wurde auf der Linie X7 zum Flughafen BER das Angebot an allen Wochentagen ausgedünnt, auf der M77 ebenfalls – aber nur am Abend. Auf den Linien 101, 112, 115, 140, 154, 162, 171, 188, 191, 271, 283 und 372 hat die BVG montags bis freitags Fahrten gestrichen. Dagegen wurde der Fahrplan der Linie 172 montags bis sonnabends reduziert, der 187er fährt an Wochenenden und der 237er sonnabends seltener. Die Linien X83 und 109 bekamen ausgedünnte Sonntagsfahrpläne. Die Streichungen gelten zum Teil nur für Abschnitte, betonte die Staatssekretärin.

Damit nicht genug: Auf vier weiteren BVG-Strecken sei das Angebot von einem Fünf- auf einen Zehn-Minuten-Takt reduziert worden, so Niedbal weiter. Es handelt sich um die Metrobuslinien M43, M44, M46 und M76. Auch dort gilt die Kürzung seit dem 22. August 2022. Die Staatssekretärin nennt außerdem die Expressbuslinie X33, die zuweilen außerplanmäßig im Zehn-Minuten-Takt verkehrt. Alle Angaben Niedbals zusammengenommen, summiert sich die Zahl der ausgedünnten Linien auf 24.

„Die Situation ist bedenklich“, so Hugh Bronson nach der Auswertung der Antwort. „Es wird von ‚eingeschränkter eigener Leistungsfähigkeit‘, ‚Personalnot‘, ‚Häufung der personalbedingten Ausfälle‘ und einem ‚temporärem Ausnahmefahrplan‘ gesprochen.“ Dabei sehe der Berliner Nahverkehrsplan einen Zehn-Minuten-Takt vor. „Anders als vom Senat dargestellt, gab es schon vor dem August 2022 große Probleme mit Personalknappheit und hohem Krankenstand“, berichtete Bronson.

Arbeitszeit ist auf 38 Stunden pro Woche gesunken

Wie hat die BVG reagiert? Als die Zahl der Krankmeldungen stieg, habe das Unternehmen die „Einstellungsbedarfe frühzeitig nach oben korrigiert“, teilte Meike Niedbal mit. Anders formuliert: Die BVG bemüht sich noch intensiver um neues Fahrpersonal. Um den Dienst hinterm Lenkrad attraktiver zu machen, wurde zudem die Bezahlung verbessert – dafür hatte sich die Gewerkschaft Verdi eingesetzt. So hat sich das Stundenentgelt für Fahrer seit 2016 um rund 40 Prozent, das Entgelt für Werkstattmitarbeiter um 30 Prozent erhöht. Die Arbeitszeit sank in diesem Jahr auf 38 Stunden pro Woche.

Seit 2016 ist die Zahl der Busfahrerinnen und Busfahrer, die für das Landesunternehmen tätig sind, deutlich gestiegen: von 4720 im Jahr 2016 auf inzwischen 5485, so Niedbal. „Dennoch herrscht weiterhin Personalmangel“, entgegnet Bronson. „Auch eine Erhöhung der Bezahlung und eine Reduzierung der Wochenstundenzahl haben keine Abhilfe geschaffen.“ Im Gegenteil: In der Personalplanung klafft eine Lücke – eigentlich müsste es deutlich mehr Fahrer geben als tatsächlich angestellt sind.

„Der derzeitige zusätzliche Personalbedarf liegt bei rund 180 Personen“, rechnete die Verkehrs-Staatssekretärin vor. „Für das Gesamtjahr 2023 sind 650 Neueinstellungen für das Fahrpersonal im Busbereich geplant.“ Die Recruiting- und Onboarding-Teams, die nach neuen Fahrerinnen und Fahrern für die BVG Ausschau halten, werden auch künftig viel zu tun haben.