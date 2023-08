Cannabis-Legalisierung bis 2030 „unrealistisch“: Hanf-Lobbyist rechnet mit Lauterbach ab

„Einen Joint drehen“, „eine Tüte anzünden“ oder „einen Dübel rauchen“ – es gibt viele Bezeichnungen für eine in Deutschland bislang noch illegale Handlung: das Konsumieren von Cannabis beziehungsweise Hanf. Allein der Besitz von Cannabis-Produkten wie Haschisch oder Marihuana ist verboten und somit strafbar. Ein erster Gesetzentwurf soll das zwar ändern, doch seien die Hürden zu groß, kritisiert ein Hanf-Experte im Gespräch.

Mehr als vier Millionen Menschen konsumieren in Deutschland jährlich insgesamt rund 400 Tonnen Cannabis – das macht laut dem Deutschen Hanfverband circa vier Milliarden Euro, die dem illegalen Markt pro Jahr zufließen. Mit einer Legalisierung der Droge könnte der Staat zunehmend Einfluss auf den Markt nehmen. Doch wenn Rausch bei den Deutschen legal werden soll, dann passiert erst mal gar nichts. Die Bundesregierung hatte zwar am Mittwoch in Berlin den Entwurf zum kontrollierten Umgang mit Cannabis von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in den Bundestag gebracht und somit dem wichtigsten Organ in der deutschen Gesetzgebung vorgelegt. Mit Legalisierung habe das aber noch lange nichts zu tun, erklärt Georg Wurth, der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes.

Verkauf von Cannabis bleibt weiterhin außen vor

Die erste Säule des Cannabis-Gesetzes (CanG) wurde am 16. August von der Bundesregierung beschlossen und im Anschluss in das parlamentarische Verfahren gegeben. Anfang 2024 soll das Gesetz in Kraft treten; damit würden der Cannabis-Konsum entkriminalisiert und der Eigenanbau in Cannabis-Klubs sowie die Verteilung an die Mitglieder erlaubt. Erst danach soll es um die zweite Säule gehen, das regionale Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten. Für Wurth ist das aber noch kein Grund zum Feiern: „Meine Freunde fragten mich, als die ersten Pläne von Lauterbach im Oktober 2022 bekannt wurden, ob ich die Sektkorken schon knallen lasse.“ Einen Grund zum Feiern gibt es für den Cannabis-Befürworter erst, wenn die Gesetze wirklich verabschiedet wurden.

Deutscher Hanfverband Zur Person Der gelernte Finanzbeamte Georg Wurth (Jahrgang 1972) hat sich in den 90er-Jahren bei den Grünen in der Kommunalpolitik in seiner Heimatstadt Remscheid engagiert, bevor er sich auf Drogenpolitik spezialisierte. „Weil ich das besonders interessant finde“, wie er sagt. Seit 2001 lebt er deshalb in Berlin: „Wer Drogenpolitik machen will, der muss in die Hauptstadt gehen.“

„Mit dem Gesetzentwurf rückt die Cannabis-Legalisierung näher“, sagt Wurth, der sich seit mehr als 20 Jahren genau dafür einsetzt. Unter einer tatsächlichen Legalisierung versteht der Gründer und Inhaber des Deutschen Hanfverbandes allerdings eine vollständige Regulierung des Marktes, inklusive Verkaufsmöglichkeiten. „Ein legales Produkt darf man auch verkaufen, doch das ist im Entwurf nicht vorgesehen“, sagt er. Mit der ersten Säule seien zwar Besitz, Konsum und Eigenanbau von bis zu 25 Gramm legal, aber für den Verbandschef ist das längst überfällig. Die frühzeitige Festlegung einer Freimenge im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) hätte Hundertaussende Strafverfahren gegen Cannabis-Konsumenten verhindern können.

Um tatsächlich den Schwarzmarkt zu bekämpfen, brauche es niedrigschwellige Fachgeschäfte für den Erwerb von Cannabis. Eine Mitgliedschaft im Hanf-Klub hält der 50-Jährige eher für Vielkonsumenten für sinnvoll. „Für Menschen, die aber nur gelegentlich Cannabis konsumieren, ist das unrealistisch“, sagt Wurth als erster deutscher Lobbyist für die Cannabis-Legalisierung. Im Jahr 1996 hat er sich sogar selbst wegen des Besitzes von vier Gramm Marihuana angezeigt, wollte damit die Ungleichbehandlung deutlich machen: „Mein Nachbar durfte so viel Bier und Schnaps horten, wie er wollte, doch bei mir musste die Polizei kommen, die Drogen holen“ – dies sei ein Aufwand, der nirgendwo hinführe.

Er habe aufgrund der geringen Menge eigentlich mit der Einstellung des Verfahrens gerechnet, doch es kam anders. Der Richter habe ihm 200 Mark Geldstrafe auf Bewährung auferlegt, aber Wurth wollte das nicht einsehen, schließlich bekäme auch sein Nachbar keine Verwarnung für den Besitz von Alkohol. Deshalb zog er mit seinem Fall bis vor das Bundesverfassungsgericht, das das Urteil des Richters bestätigte. Doch von dem Misserfolg ließ sich der Westfale nicht einschüchtern, er leitete diverse Arbeitsgruppen und gründete schließlich im Jahr 2002 den Hanfverband. Man könnte also meinen, der jetzige Gesetzentwurf sei ein großer Erfolg für den Verband, ein Meilenstein, oder nicht?

THC-haltige Hanfpflanzen: Mit dem Gesetz sollen 25 Gramm Cannabis legal angebaut, jedoch nicht verkauft werden können. David Pichler/dpa

Cannabis-Entkriminalisierung und „Insel-Legalisierung“ – reicht das aus?

Den Gesetzentwurf der ersten Säule könne man genau wie die zweite Säule, die in der zweiten Jahreshälfte 2024 als Gesetzentwurf vorgelegt werden solle, zwar als Meilenstein bezeichnen – doch laut Wurth reicht das nicht aus. „Selbst wenn die zweite Säule erfolgreich ist, handelt es sich lediglich um einzelne Regionen, die die Regulierung des Cannabis-Marktes vorsehen – eine Art Insel-Legalisierung“, sagt der Hanf-Experte. Nur eine vollumfängliche Marktregulierung sei die Lösung. Doch darauf könne Deutschland noch lange warten.

Der ursprüngliche Plan sei zielführender gewesen, sah die Einführung von Cannabis in Geschäften für Erwachsene in ganz Deutschland vor – mit anderen Worten: dass man es auf einem legalen Markt verkaufen darf. „Das verstehe ich tatsächlich unter Legalisierung“, sagt Wurth und kritisiert damit den aktuellen Gesetzentwurf, der lediglich die Entkriminalisierung vorsehe. Lauterbach habe sein Vorhaben aufgegeben und das lediglich mit dem Verweis auf geheime und vertrauliche Gespräche mit der EU begründet, obwohl sich die EU-Kommission dazu noch gar nicht geäußert hatte. „Auf dieser Grundlage hat er die vollumfängliche Legalisierung für ganz Deutschland abgesagt“, sagt der Experte.

Selbst wenn die Bundesregierung die zweite Säule, sprich den Entwurf der auf fünf Jahre befristeten Modellprojekte, zügig vorlege, würde das frühestens 2025 starten. Deshalb ist sich der Gründer des Verbandes sicher: „Bis 2030 ist keine Cannabis-Legalisierung in Deutschland abzusehen.“ Die Mission sei noch nicht erreicht, der Verband sei „noch lange nicht fertig“.

Kritikpunkte des Deutschen Hanfverbandes am Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit Das Konsumverbot in Cannabis-Anbauklubs ist unrealistisch.

Die Abstandsregelung wird es den Vereinen unsinnig schwer machen, geeignete Standorte zu finden.

Die Abstandsregelungen für den Konsum sind nicht einzuhalten. Sie verstoßen gegen das Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes. Weder Konsumenten noch die Polizei können wissen, wo Konsum genau erlaubt ist und wo nicht.

Die Androhung von Strafen und Bußgeldern bei kleinen Überschreitungen der ohnehin willkürlichen Grenzen ist übertrieben. Der Besitz von 25 Gramm ist legal, für den Besitz von 26 Gramm drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Für den Konsum im Abstand von 199 Metern von einer Schule drohen bis zu 100.000 Euro Bußgeld.

Insgesamt drei Pflanzen für den Eigenanbau sind zu wenig. Für die Lagerung des selbst angebauten Cannabis in der eigenen Wohnung ist eine Obergrenze von 25 Gramm unrealistisch.

Am 6. Mai 2023 fanden bundesweit Demonstrationen des Deutschen Hanfverbands für die Cannabis-Legalisierung statt. Annette Riedl/dpa

Umfrage zeigt: Die Deutschen präferieren das Cannabis-Verbot

Der Deutsche Hanfverband führt per Infratest Dimap jährlich repräsentative Umfragen zur Meinung der Deutschen zur Cannabis-Legalisierung durch. Eine mögliche Legalisierung von Cannabis ist demnach bei den Bundesbürgern nach wie vor umstritten. Die eine Hälfte (49 Prozent) präferiert die Beibehaltung des Verbots, die andere Hälfte (46 Prozent) könnte sich damit anfreunden, wenn Cannabis in Deutschland legal und reguliert erhältlich wäre, wie aus der Verbandsumfrage im Jahr 2022 hervorgeht.



Bei der ersten Befragung im Jahr 2014 sahen die Zahlen noch anders aus: Die Zustimmung war mit 30 Prozent bei den Deutschen deutlich geringer. Dennoch erschwere das aktuelle Verhältnis die Umsetzung des Projekts: „Es ist eine Gratwanderung und nicht verwunderlich, dass Lauterbachs erstes großes Ziel erst mal aufgegeben wurde.“

Cannabis-Experte: „Hanf hat die Menschen seit Jahrtausenden begleitet“

Doch woher rührt die Zurückhaltung bei den Deutschen? Vielleicht aus dem Argument, dass Cannabis eine Droge ist und von daher nicht frei zugänglich sein sollte? „Es ist weniger gefährlich als Alkohol, da wird niemand widersprechen“, meint Wurth. Laut dem Gesundheitsministerium gehen Analysen von jährlich etwa 74.000 Todesfällen in Deutschland durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak und Alkohol aus. „Bei Cannabis gibt es keine Todesfälle“, sagt Wurth. Einer Länderabfrage zur Anzahl der Rauschgifttoten zufolge wurden im Jahr 2020 in Deutschland zwar insgesamt 1581 drogenbedingte Todesfälle verzeichnet, wie der Deutsche Bundestag schreibt. Jedoch wurde bei keinem der Fälle der Konsum von pflanzlichem Cannabis als Ursache erfasst.

Seit 1929 ist Cannabis durch das Opiumgesetzes des Reichstages in Deutschland verboten. Laut Wurth sollte nicht die Legalisierung, sondern vielmehr diese Prohibition geprüft werden. „Weil das kein natürlicher Zustand ist; Hanf hat den Menschen seit Jahrtausenden begleitet – als Nutzpflanze, als Medizin, als Rauschmittel“, sagt er. Historisch gesehen sei die illegale Zeit von Cannabis relativ kurz, man habe damals ausprobieren wollen, ob das Verbot etwas bringen würde. Das Resultat ist laut Wurth negativ. Schließlich habe ein Verbot keine positiven Effekte und ziehe jede Menge Kollateralschäden nach sich: Zahlreiche Strafverfahren und die Förderung organisierter Kriminalität mit Gewinnen in Milliardenhöhe seien die Folge.



