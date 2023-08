Cannabis ist die meistverkaufte – bisher illegale – Droge in Deutschland. Mit der teilweisen Legalisierung, die das Bundeskabinett nun beraten hat, wird die Beliebtheit wohl auch nicht kleiner werden. Eine Frage bleibt bei den Debatten aber oft unbeachtet: Woher kommt der Stoff künftig?

Nach Schätzungen der Szene kommen bislang 90 Prozent beim Haschisch – dem Harz der Cannabispflanze – aus dem Ausland, meist aus Marokko. Bei Marihuana – den getrockneten Blüten und Blättern – wird geschätzt die Hälfte hierzulande illegal angebaut. In den 1990er-Jahren kam das meiste Marihuana noch aus den Niederlanden.

Der heimliche Anbau verlagerte sich auch nach Deutschland, vor allem in ostdeutsche Länder wie Brandenburg in alte leere Stallanlagen aus DDR-Zeiten, später auch nach Osteuropa.

Cannabis-Clubs: Wo wird künftig angepflanzt?

Im Gesetzentwurf, den Minister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch vorgestellt hatte, ist viel von Prävention die Rede und darüber, dass das neue Gesetz den illegalen Anbau verdrängen soll, weil demnächst alle, die gern kiffen, selbst drei Pflanzen auf dem Balkon haben dürften. Auch soll die Abgabe des Rauschgiftes in nicht-gewinnorientierten Cannabis-Clubs mit bis zu 500 Mitgliedern den Schwarzmarkt verdrängen.

Die Frage ist: Kommen die Pflanzen von Feldern in Brandenburg oder aus dem Ausland oder bauen die Clubs selbst an? Die Antwort lautet: Die Clubs sollen sie selbst anbauen.

Der Gesetzentwurf vermeidet jede Andeutung, dass irgendetwas mit Kommerz zu tun habe. Offenbar aus Angst, dass das Gesetz sonst von der EU kassiert werden könnte. Der Verkauf ist ausdrücklich nicht erlaubt. Auch nicht in den Clubs. Auf Anfrage teilte das Ministerium mit: „Cannabis darf nur an Mitglieder abgegeben werden, von denen neben den satzungsgemäßen Beiträgen der Mitglieder keine Entgelte verlangt werden dürfen.“

Die Aufgabe der Clubs wird beschrieben als „der gemeinschaftliche nichtgewerbliche Eigenanbau und die kontrollierte Weitergabe von Konsumcannabis durch Anbauvereinigungen an Erwachsene zum Eigenkonsum“.

Das heißt: Ein Berliner Kiffer-Club kann nicht einfach einen Brandenburger Landwirt mit dem Anbau beauftragen. Die Clubs müssen alles selbst machen. Daran kommt Kritik vom Hanfverband. „Es dürfen dort auch nur Mini-Jobber arbeiten, damit nicht der Anschein eines geschäftsmäßigen Betriebes entsteht“, sagte Verbandssprecher Georg Wurth.

Der Hanfverband ist die größte Organisation, die sich für die Legalisierung einsetzt. Er will keinen freien Markt. „Optimal wäre eine legale Industrie vom Anbau bis zum Verkauf nur an Erwachsene in Fachgeschäften“, sagte Wurth. „Das wäre die komplette Marktregulierung.“ Das könne effektiver den illegalen Anbau und den Schwarzmarkt verdrängen. Der Verband ist auch dafür, dass es Alkohol und Zigaretten nur noch in Fachgeschäften zu kaufen gibt.

Für die geplanten Clubs gebe es etliche realitätsfremde Regelungen. So sei der Konsum in den Clubs selbst nicht erlaubt. „Das wäre so, als würde man einem Club von Hobbybierbrauern verbieten, im ihrem Brau-Club das Bier zu verkosten.“ Auch dürften die Chefs der Clubs nicht wegen Drogendelikten belangt worden sein, die auch nach dem neuen Gesetz illegal wären. „Wir raten derzeit nicht dazu, solche Clubs zu gründen“, sagte Wurth. Denn es stehe noch in den Sternen, ob das Gesetz so überhaupt verabschiedet werde.

Bislang offiziell 60 Hanf-Anbauer

Bislang gibt es nach Angaben des Ministeriums bundesweit 60 Hanf-Anbauer, die Cannabis für die medizinische Anwendung herstellen, oder für die Wissenschaft – oder Nutzhanf. Nun sollen die Clubs dazukommen.

Wurth sagte, dass in vorherigen Gesetzentwürfen noch stand, dass der Anbau und die Abgabe nur an einem einzigen Ort erfolgen dürfe. Das hätte bedeutet, dass ein Berliner Club die Pflanzen auch am Ort anbauen muss. Das sei aber fast unmöglich, da immer 200 Meter Abstand gehalten werden müssten zu allen öffentlichen Einrichtungen. Auch sind die Grundstückspreise in Berlin hoch. Nun soll der Transport erlaubt werden. Das heißt: Ein Berliner Club könnte irgendwo in Brandenburg die Pflanzen anbauen.

Der Anbau ist bislang sehr unökologisch. Um beim illegalen Tun nicht gleich erwischt zu werden, erfolgt der Anbau fast immer Indoor, aber nicht in Gewächshäusern, sondern heimlich in Kellern oder Hallen. Ohne Sonnenlicht ist sehr viel Strom nötig. Keine andere Pflanze wird so energieintensiv produziert. In der Szene kursiert eine Schätzung: Alle illegalen Plantagen in Europa würden so viel Strom verbrauchen wie ein klassisches Atomkraftwerk.

Hanfverband kritisiert: Cannabis-Pläne verdrängen Schwarzmarkt nicht

Der Anbau durch Bauern auf Feldern wäre deutlich ökologischer, ist aber nicht erlaubt. Die Landwirte zeigen auch wenig Interesse, vor allem aus Sicherheitsgründen, weil die Sicherung der Felder wohl sehr kostspielig wäre.

Wurth schätzt, dass die geplanten Regelungen den Schwarzmarkt nicht verdrängen werden. „Selbst wenn die Clubs kommen sollten und wirklich gut laufen, könnten sie gemeinsam mit dem Eigenanbau vielleicht 30 Prozent des bisherigen Marktes übernehmen“, schätzt er. Der Rest werde weiterhin dem Schwarzmarkt überlassen. Denn die meisten Nutzer seien Gelegenheitskonsumenten und würden nicht in Clubs eintreten oder selbst Pflanzen anbauen wollen.