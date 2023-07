Carole Baskin aus „Tiger King“ zur Löwin: „Ich fordere die Suchteams zu äußerster Vorsicht auf“

Die 62 Jahre alte Amerikanerin Carole Baskin wurde bekannt durch die Doku-Serie „Tiger King“ auf Netflix. Darin werden Amerikaner porträtiert, die privat Großkatzen in Käfigen halten. Baskin wird im Laufe der Folgen zum Ziel mehrerer Morddrohungen, am Ende aber ist der Tiger King im Gefängnis und sie übernimmt seinen Zoo. Nach wie vor leitet sie eine Auffangstelle für Raubkatzen in Florida, das Big Cat Rescue. Auf Anfrage der Berliner Zeitung schickte Carole Baskin uns den folgenden Text.

Die Berichte über die entlaufene Löwin in der Nähe von Berlin sind alarmierend. Sollten sie wahr sein, wirft das große Fragen zu Herkunft und Haltung der Großkatze auf. Wir müssen weitere Einzelheiten abwarten, aber die Umstände suggerieren, dass es sich um ein zu Hause gehaltenes Tier handelt. Der private Besitz von gefährlichen Wildtieren ist jedoch hochproblematisch.

Selbst wohlmeinenden Besitzern fehlen die Mittel und das Fachwissen, um Raubtiere wie Löwen sicher zu halten. Niemand, der so dumm ist zu glauben, er könne aus einem Löwen ein Haustier machen, darf für solch ein Tier verantwortlich sein. Sollte die Löwin aus häuslicher Gefangenschaft entkommen sein, bestätigt das nur die Risiken der Haltung von Großkatzen als Haustiere.

Momentan ist diese Löwin sehr weit von ihrem natürlichen Habitat und ihrer sozialen Gruppe entfernt. Wahrscheinlich ist sie verängstigt und überfordert, während sie versucht, sich in einer ihr unbekannten Landschaft zurechtzufinden. Ihr Instinkt sagt ihr, dass ihre Umgebung unsicher ist. Dieser Stress könnte sie dazu veranlassen, aggressiv zu handeln, wenn sie sich bedroht fühlt.

Das Bild der Löwin Nikita sendete Carole Baskin in ihrer E-Mail im Anhang. Carole Baskin

Ich rate jedem, der ihr begegnet, Abstand zu halten und sofort die Behörden zu verständigen. Interagieren Sie nicht mit der Löwin, da sie dies als Aggression interpretieren könnte. Wenn sie von Menschen aufgezogen wurde, ist sie eher geneigt, zu kämpfen als zu fliehen. Aufgrund ihrer starken natürlichen Waffen besteht bei jedem direkten Kontakt die Gefahr schwerer Verletzungen.

Ich rate den Suchteams, äußerste Vorsicht walten zu lassen, wenn sie versuchen, die Löwin zu fangen. Laute Störungen oder eine Verfolgung könnten das Tier noch mehr erschrecken. Möglicherweise ist eine Betäubung aus der Ferne erforderlich, aber das funktioniert oft nicht, wenn Großkatzen unter hohem Adrenalineinfluss stehen. Ich hoffe auf einen raschen und gewaltfreien Ausgang.

Auch wenn viele Fragen unbeantwortet bleiben, sollte diese Situation ein Anlass sein, auf breiterer Basis die Frage der Haltung exotischer Tiere zu überprüfen. Wir müssen bei wilden Raubtieren die höchsten Standards für die Pflege, die Unterbringung und die öffentliche Sicherheit gewährleisten. Niemand möchte, dass diese Löwin oder Menschen zu Schaden kommen.

Carole Baskin, CEO von Big Cat Rescue