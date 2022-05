Auf dem biomedizinischen Campus Berlin-Buch stehen zwei Büsten: ein bärtiger Mann, der geradeaus schaut, und eine Frau mit großen Augen, die den Kopf leicht schief hält. Sie erinnern an die Wissenschaftler Oskar und Cécile Vogt, die einst in Berlin ein Institut für Hirnforschung gründeten. Cécile ist etwas größer als Oskar – wie es im wahren Leben auch war. Denn sie überragte ihren Mann um mehr als einen Kopf.

Zu Lebzeiten wurden Cécile und Oskar Vogt meist gemeinsam genannt, als Forscherpaar. Beide wurden 13 Mal für den Nobelpreis nominiert, zusammen in Akademien gewählt. Doch nach Oskars Tod seien vor allem in Deutschland nur noch seine Leistungen gewürdigt worden, heißt es in der gerade erschienenen Biografie „Cécile Vogt –Pionierin der Hirnforschung“ (Ueberreuter).

Mit ihrem Buch will die österreichische Autorin Birgit Kofler-Bettschart explizit die wissenschaftliche Bedeutung Cécile Vogts herausstellen – „und ihre besondere Rolle als Pionierin und Vorbild für Generationen von Medizinerinnen und Naturwissenschaftlerinnen“. Es fragt sich, warum in Berlin bisher offenbar niemand darauf gekommen ist, solch ein Buch zu schreiben.

Cécile Vogt sei weniger bekannt als Marie Curie oder Lise Meitner – und doch müsse sie in einem Atemzug mit diesen beiden großen Forscherinnen genannt werden, lautet das Urteil von Kofler-Bettschart. Die 1965 in Tirol geborene Autorin ist selbst keine Wissenschaftshistorikerin, sondern studierte Juristin, die bei der Unesco, im diplomatischen Dienst und im österreichischen Gesundheitsministerium arbeitete, bevor sie Journalistin und Verlegerin wurde.

Lenins Gehirn in 30.000 Schnitten

Auf einem Europäischen Neurologie-Kongress habe sie den Namen von Cécile Vogt zum ersten Mal gehört, erzählt sie. Für ihr Buch habe sie unter anderem Originalschriften Cécile Vogts – auch ihre Korrespondenz und Tagebuchnotizen – gesichtet, Interviews mit vielen Experten geführt und neue Informationen auch in Berliner Archiven gefunden.

Vom Hirnforscherpaar Oskar und Cécile Vogt kennen viele wohl bisher nur einen Namen, den von Oskar. Und zwar wegen der Geschichte mit Lenin. Der 1870 in Husum geborene Hirnforscher Oskar Vogt hatte gute Beziehungen nach Moskau. Eines Tages erhielt er von dort den Auftrag, das Gehirn von Lenin zu untersuchen, der 1924 verstorben war. Im Ergebnis schrieb er 1927 unter anderem, er habe bei der Untersuchung von Lenins Gehirn „außergewöhnlich große Pyramidenzellen der dritten Rinde gefunden“. Er sehe hier einen Zusammenhang mit Lenins schnellem und assoziativem Denken.

In dieser Geschichte werde meist die Leistung von Cécile Vogt vergessen, schreibt Kofler-Bettschart. Ihrer Darstellung zufolge sorgte Cécile nicht nur dafür, dass das gesamte Equipment aus Berlin nach Moskau transportiert wurde: „die Schnittgeräte Makrotom und Mikrotom, Paraffin, Chemikalien zum Färben von Fasern, Zellen und Präparaten, Objektträger, Deckgläschen“. Mit einer Präparatorin bereitete sie Lenins Hirn so vor, dass es überhaupt untersucht werden konnte. Innerhalb von zwei Jahren entstanden 30.000 dünne Schnitte, die auf Objektträger fixiert wurden.

Suche nach Genie- und Verbrecher-Hirnen

Im gemeinsamen Berliner Institut sei vor allem Cécile Vogt für die riesige Sammlung von Gehirnen zuständig gewesen, schreibt die Autorin. Sie habe diese organisiert, strukturiert, katalogisiert, die Präparation penibel angeleitet und überwacht, Besucher durch die Sammlung geführt. Die Sammlung umfasste die Gehirnpräparate berühmter Menschen genauso wie die von Straftätern, psychisch Kranken und außergewöhnlichen Talenten. Sie waren das wichtigste Material für die Forschung.

Das Ehepaar Vogt gehörte zu den Begründern der architektonischen Hirnforschung als spezielle Richtung der Neurobiologie. Bei ihren Untersuchungen der Großhirnrinde stellten die Vogts zum Beispiel fest, dass ein Übersetzer, der mehr als 60 Sprachen beherrschte, einen ungewöhnlich entwickelten Schläfenlappen besaß. Ein sehr talentierter Violinist verfügte über ein überdurchschnittlich ausgeprägtes Hörzentrum in der Großhirnrinde. Zwei Mörderinnen hatten einen unterentwickelten Assoziationskortex.

Der Weg von Cécile Vogt war sehr ungewöhnlich für ihre Zeit. Geboren wurde sie 1875 in der französischen Stadt Annecy als Tochter einer Schneiderin und eines pensionierten Gerichtsbeamten, der starb, als sie zwei Jahre alt war. Die Mutter kam Céciles Wunsch nach, eine höhere Schule zu besuchen. Später absolvierte Cécile als Externe die Reifeprüfung (Baccalauréat), um für ein Medizinstudium zugelassen zu werden. Davon habe sie „schon als junges Mädchen geträumt“, schreibt Kofler-Bettschart.

Krupp gab Geld für Berliner Institut

Mit achtzehn Jahren begann Cécile Vogt 1893 an der medizinischen Fakultät in Paris ihr Studium, als eine von sehr wenigen Frauen. Im Jahre 1900, als sie promovierte, seien gerade einmal fünf Prozent der Medizin-Absolventen weiblich gewesen, so die Autorin. Cécile Vogt interessierte sich besonders für die neurowissenschaftlichen Debatten jener Zeit – „über Hysterie und Aphasie, über neurologische Folgen der Syphilis und Gefäßverschlüsse im Gehirn, über die Architektonik des Gehirns und das Leib-Seele-Problem“. Klare Abgrenzungen zwischen Spezialisierungen gab es damals noch nicht.

In Paris lernte Cécile 1898 den deutschen Gastforscher Oskar Vogt kennen, einen 28-jährigen Neurologen, der Eindruck auf sie machte. „Unsere Beziehung hat nicht mit großer Leidenschaft begonnen, aber Schritt für Schritt formt sich eine immer tiefere Verbindung“, schrieb Cécile. Vor allem aber liebte Oskar Vogt „auch Claire“, die uneheliche Tochter von Cécile, 1898 geboren. Beide heirateten ein Jahr darauf.

Oskar konnte Cécile für den Plan begeistern, in Berlin ein Hirnforschungsinstitut zu gründen, für dessen Finanzierung er auch die Essener Firma Krupp gewann, zu deren Familie er gute Kontakte hatte. Die Krupps sollten später noch öfter in die Bresche springen, wenn es darum ging, die Forschung zu fördern. Um es kurz zu machen: 1900 gründeten die Vogts im Tiergarten in der Magdeburger Straße 16 (heute Kluckstraße 16) die „Neurologische Centralstation“, die 1902 zum „Neuro-Biologischen Institut“ umgewandelt und in die Berliner Universität integriert wurde.

Angefeindet als Französin und Forscherin

Viele Querelen waren mit dieser Entwicklung verbunden. Die Vogts waren Quereinsteiger in die Forschung und machten dem wissenschaftlichen Establishment Berlins Konkurrenz. Auch Cécile Vogt wurde immer wieder angefeindet – als Französin und Frau in der Forschung. Und auch wegen mancher wissenschaftlichen These, etwa der, dass die Psychiatrie von Erkenntnissen in der Neuropathologie profitieren könne.

Cécile publizierte viele Arbeiten gemeinsam mit ihrem Mann Oskar – meist als Erstautorin. Da ging es etwa um Experimente zur elektrischen Erregbarkeit der Großhirnrinde (Kortex) bei Säugetieren. Aus den Ergebnissen versuchten die Vogts, mehr als 200 Feldern der Hirnrinde bestimmte Funktionen zuzuordnen.

Zur Erklärung ihrer Forschung umreißt der Neurologe Wolfgang Grisold im Buch die Entwicklung der Neurologie: „Die Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die morphologische Phase, man versucht also, wie das Cécile und Oskar Vogt als typische Proponenten tun, über die Untersuchung von Hirnschnitten möglichst viel zu entschlüsseln“, sagt Grisold, Präsident der Weltföderation für Neurologie. Man habe über die Anatomie auch Persönlichkeitsmerkmale oder Talente finden wollen.

Später folgte seiner Darstellung zufolge die physiologische Epoche – mit neuen elektrophysiologischen Möglichkeiten, etwa dem EEG und anderen, auch invasiven Methoden. Heute schließlich prägten die moderne funktionelle Bildgebung – für die etwa das MRT steht – gemeinsam mit der Molekularbiologie und Genetik die Forschung.

Höchstleistungen in Berlin-Buch

Die Leistungen von Cécile seien nach dem Tod Oskars 1959 „aus der Wahrnehmung gedrängt“ worden, schreibt Birgit Kofler-Bettschart. Während Oskar in Biografien für seine Brillanz gewürdigt werde, seien es bei Cécile oft „ihre Liebenswürdigkeit und ihr charmanter Akzent“. Dabei trügen manche Arbeiten ganz erkennbar Céciles Handschrift, etwa Schriften zum Aufbau des Thalamus, einem Teils des Zwischenhirns, der auch „Tor zum Bewusstsein“ genannt wird. Oder Publikationen zum „striären System“ im Großhirn, das bestimmte Bewegungen reguliert. „Eine seltene Form der Bewegungsstörung ist nach Cécile als Vogtsche Erkrankung oder Cécile-Vogt-Syndrom benannt.“

Trotz ihrer Leistungen hatte Cécile lange den Status als „Privatgelehrte und unbezahlte Mitarbeiterin“ – als sei intensive Forschung auf höchstem Niveau ein Hobby. Erst ab 1919 wurde sie offiziell bezahlt, als Leiterin der anatomischen Abteilung des neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung, das 1931 in ein neues Institutsgebäude im Lindenberger Weg in Berlin-Buch zog. Die Vogts leiteten bis 1937 dieses interdisziplinäre „modernste Hirnforschungszentrum der Welt“, in dem auch Forschungsschwerpunkte wie Genetik und Humangenetik entstanden, also die Tür zu neuen Gebieten geöffnet wurde.

Politisch habe das unkonventionelle Forscherpaar „klare Sympathien für die politische Linke, für pazifistische und antinationalistische Organisationen“ gezeigt, heißt es in dem Buch. Oskar Vogt leitete von 1925 bis 1929 parallel zum Berliner Institut auch das Institut für Hirnforschung in Moskau. Und das Forscherpaar gehörte zu den sehr wenigen Neurowissenschaftlern, die gegen die Nazis protestierten, sich gegen „Euthanasie“-Ideologen stellten. Sie gerieten ab 1933 unter großen Druck, wurden mit Attacken und Intrigen demontiert. 1937 war Schluss in Berlin. Sie setzten ihre Forschungen in einem Privatinstitut in Neustadt im Schwarzwald fort, das auch zum Zufluchtsort für Menschen in Bedrängnis wurde.

Töchter wurden bekannte Forscherinnen

Oskar Vogt starb 1959. Cécile Vogt überlebte Oskar um fast drei Jahre. Sie besuchte 1960 noch einmal Berlin-Buch, ihre ehemalige Wirkungsstätte. Am 4. Mai 1962 starb sie in Cambridge, wohin sie sich zurückgezogen hatte, denn dort lebte eine ihrer Töchter. 1970 siedelte ihr Institut nach Düsseldorf über. Im dortigen Cécile und Oskar Vogt-Institut für Hirnforschung lagert heute auch die berühmte Hirnschnittsammlung.

Manche Arbeiten der Vogts haben die Zeiten überdauert, etwa die sogenannte Pathoklisenlehre, der zufolge spezielle Areale des Gehirns besonders empfindlich auf Schädigungen reagieren. Oder die Kartierung des Gehirns, die die Vogts mit Korbinian Brodmann geschaffen haben, die Brodmann-Areale. Anderes gehört der Vergangenheit an, etwa die Versuche, ein typisches „Genie- oder Verbrecherhirn“ zu finden.

Auch institutionelle Leistungen gehören zu dem, was bleibt. So hätten die Vogts hervorragende Forscherinnen und Forscher an ihr Institut geholt und gefördert, schreibt Kofler-Bettschart. Auffallend sei auch die große Zahl der Frauen am Institut. Zu diesen zählte unter anderem Marthe, die 1903 geborene Tochter der Vogts. Sie war ab 1930 leitende Neuropharmakologin des Instituts und legte Grundlagen für spätere medikamentöse Therapien der modernen Psychiatrie.

Auch Marguerite Vogt, die 1913 geborene jüngste Tochter der Vogts, ging in die Forschung, wurde Genetikerin und Virenforscherin in den USA. Unter anderem legte sie mit dem späteren Nobelpreisträger Renato Dulbecco wichtige Grundlagen für die Polio-Impfung gegen Kinderlähmung. Und sie erforschte krebserregende Viren.

Pionierin der Kinderpsychiatrie

Claire Vogt-Mugnier, die erste Tochter von Cécile Vogt, ging ebenfalls einen ganz besonderen Weg. Sie studierte 1918 in Paris Medizin, wie ihre Mutter. Sie wurde Oberärztin und baute in Frankreich die Kinderpsychiatrie mit auf. „Claire kann als eine Pionierin der pädiatrischen Neuropsychiatrie gesehen werden“, lautet eine Einschätzung im Buch. Insofern ist die Geschichte von Cécile Vogt auch die Geschichte ihrer Töchter und von Forscherinnen generell, die sich in ihrer Karriere gegen unzählige Widerstände durchsetzen mussten – und es oft auch immer noch müssen.

Birgit Kofler-Bettschart: Cécile Vogt – Pionierin der Hirnforschung, Wien 2022, 220 Seiten, 25 Euro.